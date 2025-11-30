Wenn Théo Bair (zweiter von rechts) für Lausanne trifft, dann gewinnt Lausanne-Sport auch Keystone

Théo Bair verwandelt für Lausanne-Sport gegen Leader Thun schon nach 16 Minuten einen Penalty zur 2:0-Führung. Es bleibt dabei: Wenn Bair trifft, dann gewinnt Lausanne.

Keystone-SDA SDA

Der 26-jährige Kanadier, dessen Vorname Théolonius lautet, steht mittlerweile bei sechs Saisontreffern. Er hält sich damit in den Top 10 der Torschützenliste der Super League. Die ersten fünf Goals gelangen ihm bei den klaren Heimsiegen gegen die Young Boys (5:0/Hattrick) und Basel (5:1/2 Tore).

Gegen Thun traf Bair erneut, gegen den Leader musste indessen bis zum Schluss gezittert werden. Schon das frühe 2:0 schmeichelte Lausanne – denn Franz-Ethan Meichtry hätte Thun vor dem Lausanner Doppelschlag in Führung bringen können. Dann verhinderte der VAR nach den Goals von Beyatt Lekoueiry (13.) und Bair einen Penalty für die Gäste. Dafür sprach er ihnen in der 67. Minute einen Penalty zu, nachdem Schiedsrichter Marijan Drmic bloss auf Freistoss ausserhalb des Strafraums entschieden hatte.

Rastoders Missverständnis

Leo Bertone verkürzte für Thun, das zu diesem Zeitpunkt bereits in Unterzahl spielte. Diese Rot-Gelbe Karte gegen den Nordmazedonier Elmin Rastoder gab zu reden. Denn die Thuner wollten nach einem Schiedsrichterball den Ball fair zu Lausannes Goalie spielen. Rastoder kapierte das Ganze nicht, übernahm den Ball und lief auf Lausannes Goalie zu, der retten konnte. Danach kam es zu halb-wilden Szenen, nach denen Rastoder die zweite Gelbe Karte sah.

Thun verlor nach dem 0:1 daheim gegen Lugano zum zweiten Mal diese Saison zwei Meisterschaftsspiele de suite. Im September unterlagen die Thuner hintereinander Basel (1:3/h) und den Young Boys (2:4/a).

Lausanne-Sport – Thun 2:1 (2:0)

5833 Zuschauer. – SR Drmic. – Tore: 13. Lekoueiry (Diakite) 1:0. 16. Bair (Penalty) 2:0. 67. Bertone (Penalty) 2:1.

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Lippo, Okoh, Poaty; Sigua (74. Butler-Oyedeji), Roche, Mollet (62. Beloko); Lekoueiry (62. Custodio); Bair, Diakite (74. Kana Biyik).

Thun: Steffen; Fehr (46. Montolio), Bamert, Bürki, Heule; Bertone; Matoshi (46. Reichmuth), Meichtry (59. Labeau), Roth (72. Imeri); Ibayi (76. Gutbub), Rastoder.

Bemerkungen: 50. Gelb-Rote Karte gegen Rastoder. Verwarnungen: 24. Rastoder, 43. Bertone, 45. Mollet, 50. Letica, 58. Heule, 78. Custodio, 81. Soppy, 96. Kana Biyik.