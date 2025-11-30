  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lausanne – Thun 2:1 Ein früher Doppelschlag und eine Rote Karte, die zu reden gab

SDA

30.11.2025 - 18:43

Wenn Théo Bair (zweiter von rechts) für Lausanne trifft, dann gewinnt Lausanne-Sport auch
Wenn Théo Bair (zweiter von rechts) für Lausanne trifft, dann gewinnt Lausanne-Sport auch
Keystone

Théo Bair verwandelt für Lausanne-Sport gegen Leader Thun schon nach 16 Minuten einen Penalty zur 2:0-Führung. Es bleibt dabei: Wenn Bair trifft, dann gewinnt Lausanne.

Keystone-SDA

30.11.2025, 18:43

Der 26-jährige Kanadier, dessen Vorname Théolonius lautet, steht mittlerweile bei sechs Saisontreffern. Er hält sich damit in den Top 10 der Torschützenliste der Super League. Die ersten fünf Goals gelangen ihm bei den klaren Heimsiegen gegen die Young Boys (5:0/Hattrick) und Basel (5:1/2 Tore).

Gegen Thun traf Bair erneut, gegen den Leader musste indessen bis zum Schluss gezittert werden. Schon das frühe 2:0 schmeichelte Lausanne – denn Franz-Ethan Meichtry hätte Thun vor dem Lausanner Doppelschlag in Führung bringen können. Dann verhinderte der VAR nach den Goals von Beyatt Lekoueiry (13.) und Bair einen Penalty für die Gäste. Dafür sprach er ihnen in der 67. Minute einen Penalty zu, nachdem Schiedsrichter Marijan Drmic bloss auf Freistoss ausserhalb des Strafraums entschieden hatte.

Rastoders Missverständnis

Leo Bertone verkürzte für Thun, das zu diesem Zeitpunkt bereits in Unterzahl spielte. Diese Rot-Gelbe Karte gegen den Nordmazedonier Elmin Rastoder gab zu reden. Denn die Thuner wollten nach einem Schiedsrichterball den Ball fair zu Lausannes Goalie spielen. Rastoder kapierte das Ganze nicht, übernahm den Ball und lief auf Lausannes Goalie zu, der retten konnte. Danach kam es zu halb-wilden Szenen, nach denen Rastoder die zweite Gelbe Karte sah.

Thun verlor nach dem 0:1 daheim gegen Lugano zum zweiten Mal diese Saison zwei Meisterschaftsspiele de suite. Im September unterlagen die Thuner hintereinander Basel (1:3/h) und den Young Boys (2:4/a).

Lausanne-Sport – Thun 2:1 (2:0)

5833 Zuschauer. – SR Drmic. – Tore: 13. Lekoueiry (Diakite) 1:0. 16. Bair (Penalty) 2:0. 67. Bertone (Penalty) 2:1.

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Lippo, Okoh, Poaty; Sigua (74. Butler-Oyedeji), Roche, Mollet (62. Beloko); Lekoueiry (62. Custodio); Bair, Diakite (74. Kana Biyik).

Thun: Steffen; Fehr (46. Montolio), Bamert, Bürki, Heule; Bertone; Matoshi (46. Reichmuth), Meichtry (59. Labeau), Roth (72. Imeri); Ibayi (76. Gutbub), Rastoder.

Bemerkungen: 50. Gelb-Rote Karte gegen Rastoder. Verwarnungen: 24. Rastoder, 43. Bertone, 45. Mollet, 50. Letica, 58. Heule, 78. Custodio, 81. Soppy, 96. Kana Biyik.

Meistgelesen

Diese zwei Gemeinden stimmten Ja zur Erbschaftssteuer
Shiffrin führt vor Holdener – Rast lauert auf Rang 6, Christen überrascht
Shaqiri verschiesst Penalty – Zigi hext St.Gallen zum Punktgewinn

Videos aus dem Ressort

Schmid: «Mir fehlen die Worte»

Schmid: «Mir fehlen die Worte»

30.11.2025

Daschner: «Man muss auch mal einen dreckigen Punkt holen»

Daschner: «Man muss auch mal einen dreckigen Punkt holen»

30.11.2025

Zigi: «Es war eine super Leistung von der ganzen Mannschaft»

Zigi: «Es war eine super Leistung von der ganzen Mannschaft»

30.11.2025

Schmid: «Mir fehlen die Worte»

Schmid: «Mir fehlen die Worte»

Daschner: «Man muss auch mal einen dreckigen Punkt holen»

Daschner: «Man muss auch mal einen dreckigen Punkt holen»

Zigi: «Es war eine super Leistung von der ganzen Mannschaft»

Zigi: «Es war eine super Leistung von der ganzen Mannschaft»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Südamerika. Flamengo gewinnt zum vierten Mal Copa Libertadores

SüdamerikaFlamengo gewinnt zum vierten Mal Copa Libertadores

Nordamerika. Finalduell zwischen Messi und Müller

NordamerikaFinalduell zwischen Messi und Müller

Erster Treffer für neuen Klub. Torpremiere für Andi Zeqiri in Polen

Erster Treffer für neuen KlubTorpremiere für Andi Zeqiri in Polen