Ein Tag nach dem 2:0-Sieg in der Challenge League gegen Xamax bestreitet der FC Aarau ein Testspiel – gegen den Saudi-Meister Al-Hilal. Die B-Elf des FCA verliert gegen die Startruppe von Simone Inzaghi «nur» 0:6.

Sergej Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly, Theo Hernández, Darwin Núñez, João Cancelo, Ruben Neves, Bono – die Liste der grossen Namen nimmt kein Ende, wenn man sich das Kader von Al-Hilal anschaut. Es sind Top-Stars, die schon in den besten Ligen und den grössten Stadien der Welt spielten.

Der Trainer: Simone Inzaghi, der Ende Mai noch als Coach von Inter Mailand im Champions-League-Final stand (Inter verlor gegen PSG 0:5). Sie, die dem Ruf des Geldes folgten und für hoch dotierte Verträge in die Wüste wechselten, waren am Sonntag zu Gast im Aarauer Brügglifeld.

Wie es dazu kam? Al-Hilal absolviert sein Trainingslager in Donaueschingen, einer kleinen deutschen Stadt nahe der Schweizer Grenze. Eine deutsche Agentur fragte den FC Aarau an, ob man Interesse an einem Mini-Turnier mit Hellas Verona und Al-Hilal im Brügglifeld hätte. Der FCA sagte zu, doch die Italiener sprangen ab. So blieb noch das Testspiel gegen den saudischen Meister, bei dem bis im Januar sogar noch Neymar unter Vertrag stand.

Die Top-Stars für einen Fünfliber

Der Challenge-Ligist gegen das Starensemble aus Riad mit einem geschätzten Kadermarktwert von rund 235 Millionen Euro. Normalerweise müssen kleinere Vereine für Testspiele gegen grosse Gegner bezahlen, die viele Zuschauer anziehen und so hohe Umsatzzahlen generieren. Doch weil der FCA von der Agentur angefragt wurde, wurden die Aargauer nicht zur Kasse gebeten.

Auch die Fans müssen nicht tief ins Portemonnaie greifen, um Theo Hernández, Darwin Núñez und Co. zu sehen. 5 Franken kostet ein Stehplatz, 15 Franken ein Tribünenplatz. Im Vorfeld der Partie waren die Aarauer nicht sicher, ob das Spiel ausverkauft sein wird. Zumal es auch Kritik gab, weil dieser regional verankerte Traditionsklub einen Verein, der dem saudischen Staatsfonds (PIF) angeschlossen ist und schier uneingeschränkte finanzielle Mittel zur Verfügung hat, zu sich einlädt.

Volles Brügglifeld – wenig Spektakel

Doch tatsächlich ist das Brügglifeld an diesem Sonntagabend prall gefüllt. Bei brütender Hitze sehen sich 8'450 Zuschauer dieses spezielle Testspiel an – das Stadion ist ausverkauft. Stimmung kommt aber kaum auf. Die «Szene Aarau», die ihre Mannschaft normalerweise lautstark anfeuert, ist nicht da. Womöglich, weil die Saisonkarten für dieses Spiel nicht gültig sind.

Auch auf dem Spielfeld geht's nicht hoch zu und her. Die Stars der Gäste bleiben über weite Strecken blass. Zwar steht eine halbe Welt-Auswahl in der Al-Hilal-Startelf (u.a. Bono, Koulibaly, Cancelo, Hernandez, Neves, Milinkovic-Savic, Malcom), doch die tut sich schwerer als gedacht gegen die B-Elf der Aarauer. Der FCA, der am Samstag gegen Xamax 2:0 gewann, schont seine Stammkräfte. Kein einziger Spieler, der am Samstag in der Startelf war, steht am Sonntag auf dem Platz.

So braucht Al-Hilal auch die Hilfe der Aarauer, um für klare Verhältnisse zu sorgen: Gleich zweimal trifft der Challenge-Ligist ins eigene Tor. Der Kopfball-Treffer von Milinkovic-Savic ist quasi das einzige spielerische Highlight der 1. Halbzeit. Als der Saudi-Klub in der zweiten Halbzeit auf einen Schlag acht Wechsel vornimmt, ist die Luft endgültig draussen. Am Ende setzt sich Al-Hilal dann doch klar mit 6:0 durch. Ex-Liverpool-Stürmer Darwin Núñez kommt bei seinem Debüt auch noch zum Torerfolg.

Letztlich ist es aus Sicht der Aarauer ein Testspiel, das bestimmt noch eine Weile in Erinnerung bleiben wird. Allerdings nicht wegen des Gezeigten auf dem Rasen.

