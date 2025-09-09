  1. Privatkunden
Stimmen zu Italiens 5:4 gegen Israel «Was für ein Schrecken, was für Fehler» – «Es ist ein Irrenhaus»

dpa

9.9.2025 - 09:24

Gennaro Gattuso holt sich mit Italien einen dramatischen Sieg gegen Israel.
Gennaro Gattuso holt sich mit Italien einen dramatischen Sieg gegen Israel.
IMAGO/Ball Raw Images

Eigentore, späte Erlösung und grosse Emotionen: Italien zittert sich zu einem 5:4 gegen Israel und ist wieder auf WM-Kurs. Fans empfehlen dem neuen Nationaltrainer ärztlichen Beistand.

DPA

09.09.2025, 09:24

09.09.2025, 10:20

Das 5:4-Spektakel gegen Israel in der WM-Qualifikation hat in Italien einen Wirbel der Emotionen ausgelöst. «Ein Wahnsinnssieg», jubelte die «Gazzetta dello Sport», vermerkte aber nach dem Zittern bis in die Nachspielzeit: «Was für ein Schrecken. Und was für Fehler.»

screenshot: giornalone.it

Der «Corriere dello Sport» freute sich über «die Schönheit des Unerklärlichen» und fasste die Ereignisse im ungarischen Debrecen so zusammen: «Es ist ein Irrenhaus.» 

screenshot: giornalone.it

Erst der späte Treffer von Sandro Tonali (90.+1 Minute) erlöste die Squadra Azzurra an einem denkwürdigen Abend. Dabei drehte Italien zweimal einen Rückstand und führte bis zur 87. Minute mit 4:2. Doch ein Eigentor von Alessandro Bastoni und ein Treffer von Dor Peretz brachten die Israeli zurück ins Spiel. Erst in der Nachspielzeit gelangt dann Tonali doch noch der viel umjubelte Siegtreffer «Heute war ein Alptraum», sagte Italiens neuer Nationaltrainer Gennaro Gattuso. «Wir sind verrückt, weil wir einige lächerliche Tore kassiert haben», fügte der 47-Jährige hinzu. 

Der Coach lobte aber, dass sein Team «mit Herz und Seele gespielt» habe. «Man muss den Jungs Anerkennung zollen, weil sie die Stärke hatten, auf jede Ohrfeige zu reagieren, die sie bekamen», sagte Gattuso. In den sozialen Netzwerken empfahlen Nutzer nach der turbulenten Partie, vorsorglich den Kardiologen des Nationaltrainers zu benachrichtigen. 

Italiens Angst vor dem Dämon

Für Gattuso war es nach dem 5:0 gegen Estland der zweite Sieg im zweiten Spiel in seinem neuen Amt. Mit neun Punkten verbesserten sich die Italiener auf Platz zwei der Gruppe G hinter Norwegen.

Der Sieg gegen Israel «haucht einer Nationalmannschaft neues Leben ein, die zum dritten Mal in Folge mit dem Dämon eines erneuten WM-Ausschlusses zu kämpfen hat», schrieb «Tuttosport» in Erinnerung daran, dass Italien zuletzt zweimal die Weltmeisterschaft verpasst hatte. 

Dieser Dämon habe sich am Quartier des Nationalteams in Coverciano eingenistet, fürchtet das Blatt und sieht Gattuso bereits als Retter. «Dank des Exorzismus des Mannes, der diesen Pokal in den Himmel gehoben hat, könnte er endlich verschwinden.»

