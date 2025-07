Servette-Trainer Thomas Häberli stellt seine Spieler auf das Rückspiel gegen Viktoria Pilsen ein Keystone

Nach dem 1:0 im Hinspiel hat Servette gute Chancen, seinen Platz im Europacup zu sichern. Am Mittwoch kommt es in Genf zum Rückspiel gegen Viktoria Pilsen.

Keystone-SDA SDA

Die Ausgangslage erinnert an die vor zwei Jahren. Auch damals startete Servette in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation und stand mit Genk einem nicht übermächtigen, aber starken Gegner gegenüber. Die Genfer gingen mit einem Unentschieden ins Auswärtsspiel und qualifizierten sich trotz einer Roten Karte in der 3. Minute im Penaltyschiessen für die nächste Runde.

Ganz so dramatisch möchte es das Team von Trainer Thomas Häberli in diesem Jahr nicht mehr machen. Nach dem Auswärtssieg in Pilsen reicht den Grenat daheim ein Unentschieden, um nach 90 Minuten jubeln zu können. Einfach dürfte die Aufgabe trotzdem nicht werden. Denn die vom 73-jährigen Miroslav Koubek trainierten Pilsener hatten im Hinspiel die klar bessere Figur gemacht, im Abschluss aber mehrfach gesündigt.

Ein «Spiel des Jahres»

Die Partie vom Mittwoch wird in Genf bereits zum «Spiel des Jahres» (Tribune de Genève) hochstilisiert. Denn bei einem Weiterkommen stünde fest, dass Servette im Herbst europäisch spielt – mindestens in der Europa League. Das würde dem Klub frühzeitig finanzielle Sicherheit geben und dem Sportchef zusätzliche Optionen auf dem Transfermarkt eröffnen.

Bei einer Niederlage würde Servette in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League weiterspielen, vermutlich gegen Utrecht, das das Hinspiel gegen Sheriff Tiraspol 3:1 gewann. Sollte auch dieses Duell verloren gehen, ginge es im Playoff der Conference League um alles oder nichts. So weit will man es in Genf aber nicht kommen lassen. Deshalb hat die Partie gegen Pilsen einen so hohen Stellenwert.

Wieder die Rangers?

Gewinnt Servette, kommt es in der nächsten Runde der Champions-League-Qualifikation zum Aufeinandertreffen mit Panathinaikos Athen oder, und dann wäre das Déjà-vu der Qualifikation 2023 komplett, den Glasgow Rangers. Die Schotten behielten damals knapp die Oberhand.

Die Europa-Cup-Qualifikation der Schweizer Teams

Der Weg des Schweizer Meisters Der FC Basel, Schweizer Meister der Saison 2024/25, ist für die Playoffs der Champions League zugelassen und muss ein Duell (Hin- und Rückspiel) gewinnen, um in die Ligaphase einzuziehen.

Bei einem Ausscheiden ist der FCB automatisch für die Ligaphase der Europa League qualifiziert. Mehr anzeigen

Der Weg des Vizemeisters Servette, Vizemeister der Saison 2024/25, tritt in der zweiten Qualifikationsrunde (Q2) der Champions League an. Die Genfer müssen drei Runden (Q2, Q3 und Playoffs) – alle mit Hin- und Rückspiel – überstehen, um sich für die Ligaphase zu qualifizieren.

Sollte Servette zuerst in Q2 gewinnen, aber danach entweder in Q3 oder in den Playoffs verlieren, qualifizieren sie sich automatisch für die Ligaphase der Europa League .

Sollten sie bereits in Q2 verlieren, landet Servette in Q3 der Europa League und muss erneut zwei Runden gewinnen (Q3 und die Playoffs), um in die Ligaphase der Europa League einzuziehen.

Gelingt ein Sieg in Q3 der Europa League, aber das Playoff geht verloren, so sind die Genfer automatisch für die Ligaphase der Conference League qualifiziert.

Geht auch Q3 in der Europa League verloren, sind sie zumindest noch für die Playoffs der Conference League qualifiziert.

Dort geht es dann um das europäische Überleben. Ein Sieg reicht für die Ligaphase der Conference League, mit einer weiteren Niederlage wäre das europäische Abenteuer vorbei. Mehr anzeigen

Der Weg des Drittplatzierten Die Berner Young Boys, die Drittplatzierten der Saison 2024/25, haben das Europa-Ticket (Cupsieg) von Double-Gewinner Basel übernommen und sind für die Playoffs der Europa League zugelassen. Mit einem Sieg ist der Einzug in die Ligaphase der Europa League garantiert.

Eine Niederlage führt zur automatischen Qualifikation für die Ligaphase der Conference League. Mehr anzeigen

Der Weg des Viertplatzierten Der FC Lugano, Viertplatzierter der Saison 2024/25, tritt in Q2 der Europa League an. Die Tessiner müssen drei Runden überstehen (Q2, Q3 und die Playoffs), um sich für die Ligaphase der Europa League zu qualifizieren.

Schaffen sie es bis in die Playoffs, verlieren diese aber, so sind sie automatisch für die Ligaphase der Conference League qualifiziert.

Gewinnt Lugano Q2, verliert aber in Q3, so kämpften sie in den Playoffs der Conference League um das europäische Überleben.

Eine Niederlage in Q2 der Europa League hätte zur Folge, dass Lugano in Q3 der Conference League antreten müsste, wo sie zwei weitere Runden für den Einzug in die Ligaphase der Conference League benötigen (Q3 und die Playoffs). Eine Niederlage in einem dieser beiden Duelle und das europäische Abenteuer wäre beendet. Mehr anzeigen