Die internationale Presse feiert Haaland für den Sieg Norwegens gegen Brasilien. Auch ein zweiter Norweger bekommt viel Lob für seine Leistung.

Norwegen begeistert «Haaland ist grösser als Brasilien» – die Pressestimmen zum Aus des Rekordweltmeisters

Rekord-Weltmeister Brasilien ist mal wieder früh bei der WM gescheitert. Das Urteil der internationalen Presse nach dem 1:2 gegen Norwegen:

Brasilien 🇧🇷

«Folha de Sao Paulo»: «Brasilien scheidet aus – der Traum vom sechsten Weltmeistertitel in den USA ist vorbei. Die brasilianische Nationalmannschaft unterliegt Norwegen nach zwei Toren von Haaland und verabschiedet sich mit dem schlechtesten Ergebnis seit der Weltmeisterschaft 1990 in Italien aus dem Turnier.»

«O Globo»: «Das ist das schlechteste Ergebnis der brasilianischen Nationalmannschaft seit der Weltmeisterschaft 1990, als sie mit 1:0 gegen die argentinische Mannschaft mit Diego Maradona und Caniggia ausschied.»

Norwegen 🇳🇴

«Aftenposten»: «Haalelujaaaaaaaaaa!!! Wir schlagen Brasilien!»

«VG»: «Ein Wunder»

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

«The Sun»: «Sie haben sich das zweifellos verdient. Sie haben über die gesamte Spielzeit hinweg hervorragend gespielt, defensiv äusserst stabil gestanden und den Ball gut laufen lassen. Und wenn man mit Haaland einen Stürmer dieser Qualität vorne drin hat, hat man immer eine Chance. Torhüter Ørjan Nyland wird vielleicht nicht dieselben Schlagzeilen schreiben wie Erling Haaland, aber nach seiner überragenden Leistung verdient er genauso viel Anerkennung. Was für ein Spiel.»

«The Mirror»: «Haalands Doppelpack besiegelt das erneute frühe Ausscheiden Brasiliens bei einer Weltmeisterschaft. Und die Aufarbeitung für die Samba-Superstars und ihren Trainer, Carlo Ancelotti, dürfte fast ebenso schmerzhaft werden, wie dabei zusehen zu müssen, wie Haaland sie hier nach Belieben dominiert.»

«Daily Telegraph»: «Eine riesige Überraschung: Norwegen schlägt Brasilien mit 2:1 – dank eines Doppelpacks des unaufhaltsamen Erling Haaland.»

Italien 🇮🇹

«Gazzetta dello Sport»: «Haaland ist grösser als Brasilien!»

«Corriere dello Sport»: «Brasilien scheidet aus der Weltmeisterschaft aus: Der Architekt ihres Ausscheidens hat einen Namen: Erling Haaland. Norwegen ist zwar eine exzellente Mannschaft, in jeder Hinsicht. Sie haben auch andere respektable Spieler, allen voran Torwart Nyland. Aber mit diesem Stürmer im Team gehen sie mit einem oder zwei Toren Vorsprung ins Spiel.»

Spanien 🇪🇸

«Marca»: «Ein Cyborg vernichtet Brasilien»

«AS»: «Haaland verschlingt Brasilien»

«Mundo Deportivo»: «Haaland wirft Brasilien raus. Haaland ist ein Cyborg, tödlich, unbestreitbar. Ein Wikinger der Superlative. Der Norweger erzielte einen Doppelpack und warf Brasilien mit 2:1 aus der Weltmeisterschaft.»

Argentinien 🇦🇷

«La Nacón»: «Beeindruckend.»

«Diario Popular»: «Schock: Haalands Norwegen hat Brasilien im Achtelfinale aus der WM geworfen.»

Mexiko 🇲🇽

«Esto»: «Der Zauber ist vorbei! Haalands Norwegen sorgt für eine Überraschung und wirft Brasilien aus der Weltmeisterschaft 2026.»

«Mediotiempo»: «Die glorreichen Zeiten Brasiliens sind längst vorbei, ebenso wie das 'Jogo Bonito', das die Welt begeisterte und für sich gewann.»

Österreich 🇦🇹

«Kronen-Zeitung»: «Wikinger rudern weiter. Irre Haaland-Show! Norwegen düpiert Brasilien»

Schweiz 🇨🇭

«Blick»: «Rekordweltmeister draussen – Haaland schockt mit Doppelpack Brasilien»