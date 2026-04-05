PSV Eindhoven ist auf dem Sofa zum 27. Mal Meister in den Niederlanden geworden.
PSV Eindhoven hat vorzeitig die niederländische Meisterschaft gewonnen. Weil Verfolger Feyenoord Rotterdam am Ostersonntag nicht über ein 0:0 bei Volendam hinauskam, ist PSV die dritte Meisterschaft in Serie nicht mehr zu nehmen. So früh im Jahr wie der nun 27-malige Meister gewann noch kein Team in der Eredivisie den Titel.
Eindhoven hatte am Samstag mit einem 4:3-Sieg gegen Utrecht vorgelegt und kommt nach 29 von 34 Spieltagen auf 71 Punkte.