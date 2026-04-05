PSV-Fans feiern den dritten Titel in Folge Keystone

PSV Eindhoven ist auf dem Sofa zum 27. Mal Meister in den Niederlanden geworden.

Keystone-SDA SDA

PSV Eindhoven hat vorzeitig die niederländische Meisterschaft gewonnen. Weil Verfolger Feyenoord Rotterdam am Ostersonntag nicht über ein 0:0 bei Volendam hinauskam, ist PSV die dritte Meisterschaft in Serie nicht mehr zu nehmen. So früh im Jahr wie der nun 27-malige Meister gewann noch kein Team in der Eredivisie den Titel.

Eindhoven hatte am Samstag mit einem 4:3-Sieg gegen Utrecht vorgelegt und kommt nach 29 von 34 Spieltagen auf 71 Punkte.