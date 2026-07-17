Im WM-Final 2026 kommt es zum Generationen-Duell zwischen Argentinien und Spanien. Die Südamerikaner könnten als erstes Team seit 1962 ihren Titel verteidigen. Die Iberer, 2010 bisher das einzige Mal auf dem Thron, sind jedoch favorisiert.

Wenn am Sonntag in New Jersey der Anpfiff zum Final der Weltmeisterschaft 2026 ertönt, kommt es zum Duell zweier Fussball-Grossmächte. Titelverteidiger Argentinien trifft auf Europameister Spanien. Besondere Brisanz erhält die Begegnung durch das Aufeinandertreffen zweier Generationen: Der 39-jährige Lionel Messi bestreitet seinen vielleicht letzten grossen Final und trifft dabei auf Lamine Yamal, den 19-jährigen Shootingstar der Spanier. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält dieses direkte Duell durch ein fast zwei Jahrzehnte altes Foto der beiden, das derzeit im Netz kursiert.

Das prophetische Badewannen-Foto

Fast zwanzig Jahre ist es her, da posierte ein blutjunger Lionel Messi für einen karitativen Kalender. Auf dem Bild badet er ein lachendes Baby in einer kleinen Plastikwanne. Dieses Baby war niemand anderes als Lamine Yamal. Was damals ein unschuldiges Foto-Shooting war, wirkt heute wie eine prophetische Stabübergabe. Am Sonntag stehen sich der einstige «Täufer» und das damals gebadete Baby auf der grössten Bühne des Weltfussballs gegenüber.

Messi greift nach der ersten erfolgreichen WM-Titelverteidigung eines Teams seit Brasilien 1962, während der 19-jährige Yamal, der dieses Turnier mit seiner Leichtigkeit prägt, die Krone an sich reissen und Spanien den zweiten Titel nach 2010 bescheren will.

Argentiniens feurige Botschaft

Dass die Argentinier nach Nordamerika gekommen sind, um ihren Titel mit Zähnen und Klauen zu verteidigen, demonstrierten sie nach dem Halbfinal-Sieg über England. Nach dem dramatischen Comeback entlud sich die emotionale Wucht der Südamerikaner auf dem Rasen in einer brisanten politischen Geste: Die Mannschaft feierte den Finaleinzug ausgelassen mit einem Transparent mit der Aufschrift «Las Malvinas son argentinas». Damit beanspruchten sie die Falklandinseln für sich – ein britisch regiertes Überseegebiet, das in Argentinien als Malwinen bezeichnet und historisch eingefordert wird.

Diese Aktion unterstreicht die enorme Leidenschaft, den Nationalstolz und die kompromisslose Mentalität einer Mannschaft, die sich als unerschütterliche Einheit präsentiert. Allerdings dürfte dieses unmissverständliche politische Statement noch ein teures Nachspiel haben: Die FIFA, die politische Botschaften auf dem Rasen konsequent untersagt, dürfte den argentinischen Verband für diese Aktion mit einer empfindlichen Busse belegen.

Das Duell der Systeme

Vergleicht man die beiden Finalisten Position für Position, offenbart sich wenig überraschend ein Duell auf absolutem Weltklasse-Niveau. Spaniens Mittelfeld um den omnipräsenten Captain Rodri dominiert das Spielgeschehen mit chirurgischer Passgenauigkeit und beeindruckender taktischer Disziplin. Argentinien hält mit purer Leidenschaft, defensiver Kompromisslosigkeit um Leitwolf Cristian Romero und der unermüdlichen Laufarbeit von Enzo Fernandez und Alexis Mac Allister dagegen.

Während Spanien als Kollektiv taktisch reifer und flüssiger wirkt, besitzt Argentinien die unheimliche Resilienz eines Champions, der weiss, wie man auch die engsten Partien gewinnt. Die «Albiceleste» ist eine Turniermannschaft im wahrsten Sinne des Wortes – abgebrüht, hart und im entscheidenden Moment eiskalt.

Buchmacher sehen Spanien im Vorteil

Die spielerische Dominanz der Spanier im bisherigen Turnierverlauf spiegelt sich bei den Wettanbietern deutlich wider. Die internationalen Buchmacher führen Spanien in der klaren Favoritenrolle. Die Quoten reflektieren die spielerische Konstanz und die offensive Feuerkraft der Spanier, die auf dem Weg in den Final weitaus weniger zittern mussten als die Argentinier, die sowohl gegen Kap Verde als auch die Schweiz in die Verlängerung gezwungen wurden.

Wettquoten und Statistiken rücken jedoch in den Hintergrund, wenn am Sonntag die Lichter angehen. Es wird der ultimative Tanz zweier Generationen. Ein Final, der nicht nur entscheidet, wer die WM-Trophäe in den amerikanischen Nachthimmel reckt, sondern auch, ob der König auf dem Thron bleibt – oder das einst von ihm gebadete Baby eine neue Ära einläutet.