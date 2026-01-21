Der Schweizer Aurèle Amenda steht mit Eintracht Frankfurt in der Champions League unter Druck Keystone

Von der Hessenliga gleich auf die Champions-League-Bühne – Dennis Schmitt hat als Interimscoach von Eintracht Frankfurt allerdings keine Zeit, das gross zu geniessen.

Keystone-SDA SDA

«Es ist ein Traum so ein Spiel begleiten dürfen, ich habe da riesig Bock drauf. Wir werden da viel positive Energie mit rein geben», sagte der 32-Jährige. Vor lauter Trainingsarbeit kam der bisherige U21-Trainer des Bundesligisten eine halbe Stunde zu spät zu seiner ersten Pressekonferenz vor dem Abflug nach Baku.

Schmitt gab sich überaus optimistisch, dass seine ersten Trainingseinheiten fruchten. «Weil wir morgen eine Riesen-Riesen-Chance haben, uns ein Endspiel nächste Woche zu Hause zu erarbeiten. Und da brennen die Jungs drauf», sagte er vor der Partie am Mittwoch (18.45 Uhr) bei Karabach Agdam.

Nur vier Punkte aus sechs Spielen

Der Klub des Schweizer Verteidigers Aurèle Amenda muss nach bisher nur vier Punkten aus sechs Spielen unbedingt auswärts in Aserbaidschan und danach auch die letzte Partie der Ligaphase gegen Tottenham Hotspur am 28. Januar gewinnen, um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben.

Währenddessen läuft in Frankfurt im Hintergrund weiter die Suche nach einem Nachfolger von Dino Toppmöller, von dem sich die Hessen am Sonntag getrennt hatten. Immer mehr in den Fokus gerät dabei Marco Rose, der frühere Bundesliga-Trainer von Mönchengladbach, Dortmund und Leipzig. Schmitt gilt nur als Übergangslösung.

Assistenztrainer als Glücksbringer

Die Frankfurter setzen in der so wichtigen Woche – am Samstag geht es in der Bundesliga gegen Hoffenheim – auch auf Alexander Meier. Die Klub-Legende ist ebenso wie Jan Fiesser Schmitts Assistent.

Der frühere Torjäger soll auch so etwas wie ein Glücksbringer für den Tabellen-30. der Königsklasse sein: Meier erzielte 2013 in den Playoffs der Europa League beide Tore zum 2:0 bei Karabach Agdam und einen Treffer beim 2:1 im Rückspiel, als die Frankfurter in die Gruppenphase einzogen.

Nach nur einem Sieg in den letzten neun Pflichtspielen und einem turbulenten Wochenende sieht Schmitt im Training schon «grosse Fortschritte» und «viel Qualität» bei den Eintracht-Profis: «Sie haben gelächelt, sie haben Überzeugung gezeigt.»