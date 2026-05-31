Zweites Engenment bei Eintracht Frankfurt: Adi Hütter ist zurück in der Bundesliga Keystone

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Mit dem früheren YB-Meistertrainer Adi Hütter tritt ein alter Bekannter die Nachfolge des Spaniers Albert Riera an.

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Fünf Jahre nach seinem freiwilligen Abschied kehrt Adi Hütter damit zu Eintracht Frankfurt zurück. Der 56-jährige Österreicher übernimmt beim Team mit dem Schweizer Internationalen Aurèle Amenda die Nachfolge des Spaniers Albert Riera, von dem sich der Klub nach einer enttäuschenden Saison mit Platz 8 in der Bundesliga nach nicht einmal vier Monaten getrennt hatte.

Hütter, der die Hessen bereits von 2018 bis 2021 erfolgreich trainierte, erhält beim Bundesligisten einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag. Zuletzt arbeitete er in Frankreich bei der AS Monaco, wo er im vergangenen Oktober entlassen wurde. Von 2015 bis 2018 hatte Hütter die Young Boys trainiert und die Berner nach zwei 2. Plätzen 2018 zum ersten Meistertitel nach 32 Jahren geführt.

In seiner ersten Amtszeit in Frankfurt erreichte Hütter mit der Eintracht 2019 die Halbfinals der Europa League. Sein freiwilliger Abgang zu Borussia Mönchengladbach im Sommer 2021 – trotz eines noch zwei Jahre gültigen Vertrages – verlief dann allerdings nicht ganz geräuschlos.

Nun soll Hütter die Eintracht nach der ebenso kurzen wie stürmischen Zeit unter seinem Vorgänger Albert Riera wieder in ruhiges Fahrwasser und vor allem zurück auf die europäische Fussball-Bühne führen. Als Tabellen-Achter hatte Frankfurt in der abgelaufenen Bundesliga-Saison einen internationalen Startplatz verpasst.

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