Welche Schlagzeile wollen Sie nach dem Spanien-Spiel lesen?

Am Dienstag trifft die Schweiz in der Nations League auf Spanien. Gegen die Weltmeisterinnen gingen die beiden letzten Spiele mit dem Torverhältnis von 1:10 verloren. Was muss und kann die Schweiz besser machen?

30.10.2023