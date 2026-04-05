Smilla Vallotto feiert mit Wolfsburg einen Erfolg Keystone

Smilla Vallotto steht mit Wolfsburg im Final des deutschen Cups. Die Genferin avanciert im Penaltyschiessen im Halbfinal zur Matchwinnerin.

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Dank Smilla Vallotto steht der VfL Wolfsburg im Final des deutschen Cups. Die Genfer Internationale verwandelte im Halbfinal gegen Carl Zeiss Jena im Penaltyschiessen den entscheidenden Versuch zum 5:4-Sieg. Auf der Verliererseite stand mit Elena Mühlemann ebenfalls eine Schweizerin.

Nachdem die Partie auch nach 120 Minuten noch 0:0 gestanden hatte, musste die Entscheidung vom Penaltypunkt fallen. Während die Schweizerin Elena Mühlemann bei Jena über die vollen 120 Minuten auf dem Platz stand, wurde Smilla Vallotto bei Wolfsburg erst in der 106. Minute für Vivien Endemann eingewechselt. Am Ende avancierte Letztere jedoch zur umjubelten Matchwinnerin für die Favoritinnen.

Im Penaltyschiessen befand sich der VfL zunächst im Hintertreffen, da Lineth Beerensteyn mit dem zweiten Versuch scheiterte. Für Jena traf Mühlemann als vierte Schützin souverän und hielt die Hoffnungen des Aussenseiters am Leben. Weil bei den Thüringerinnen in der Folge jedoch die fünfte und sechste Schützin (Strasser und Gaisser) ihre Penaltys vergaben, wendete sich das Blatt. Nachdem Svenja Huth zum 4:4 ausgeglichen hatte, trat Vallotto als sechste Schützin an und behielt die Nerven: Die Genferin traf zum 5:4-Endstand und sicherte ihrem Team das begehrte Finalticket.

Im Final, der am 14. Mai in Köln ausgetragen wird, trifft der VfL Wolfsburg auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Bayern München und der SGS Essen.