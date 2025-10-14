  1. Privatkunden
WM-Qualifikation Elfenbeinküste, Senegal und Südafrika sind an der WM dabei

SDA

14.10.2025 - 23:07

Senegal schaffte die WM-Qualifikation mit dem 4:0 gegen Mauretanien, zu welchem Sadio Mané zwei Treffer beisteuerte
Senegal schaffte die WM-Qualifikation mit dem 4:0 gegen Mauretanien, zu welchem Sadio Mané zwei Treffer beisteuerte
Keystone

Am Dienstag konnten sich in Afrika und Asien weitere Mannschaften das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 sichern.

Keystone-SDA

14.10.2025, 23:07

14.10.2025, 23:16

Die Elfenbeinküste, Senegal und Südafrika haben sich als letzte Teams in der afrikanischen Qualifikation eines der neun direkten Tickets für das Turnier im kommenden Sommer in den USA, Mexiko und Kanada geholt. Eine weitere afrikanische Mannschaft könnte über die interkontinentalen Playoffs dazukommen.

In Asien sicherten sich Katar und Saudi-Arabien die WM-Qualifikation. Acht asiatische Teilnehmer stehen damit fest, ein neunter könnte wie im Fall von Afrika über die Playoffs noch dazukommen. In den Interkontinental-Playoffs werden im kommenden März noch zwei WM-Startplätze vergeben.

Die feststehenden Teilnehmer:

Die feststehenden Teilnehmer an der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada (28/48).

Europa (1/16 Teilnehmer): England.

Afrika (9/9 oder 10)*: Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien.

Asien (8/8 oder 9)*: Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan.

Nordamerika und Karibik (3/6 oder 8)*: Kanada, Mexiko, USA.

Ozeanien (1/1 oder 2)*: Neuseeland.

Südamerika (6/6 oder 7)*: Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay.

* 2 Teilnehmer werden im März 2026 in den interkontinentalen Playoffs ermittelt.

Videos aus dem Ressort

Thun-Sportchef Albrecht: «Unser Weg ist ähnlich wie die Entwicklung bei der Nati»

Thun-Sportchef Albrecht: «Unser Weg ist ähnlich wie die Entwicklung bei der Nati»

Thun-Trainer Mauro Lustrinelli und Sportchef Dominik Albrecht verraten im Fussball-Talk Heimspiel das Thuner Erfolgsrezept. Im Zentrum stehen bei den Berner Oberländern Rollenverteilung und Kommunikation.

14.10.2025

Mauro Lustrinelli verrät das Thuner Erfolgsrezept: «Es ist unglaublich geil, was wir zusammen aufgebaut haben»

Mauro Lustrinelli verrät das Thuner Erfolgsrezept: «Es ist unglaublich geil, was wir zusammen aufgebaut haben»

Thun-Trainer Mauro Lustrinelli und Sportchef Dominik Albrecht verraten im Fussball-Talk Heimspiel das Thuner Erfolgsrezept. Im Zentrum stehen bei den Berner Oberländern Rollenverteilung und Kommunikation.

14.10.2025

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

Vor 20 Jahren mischte der FC Thun die Champions League auf! Der Thuner Champions-League-Held Mauro Lustrinelli, Thun-Sportchef Dominik Albrecht, Carlos Varela und Stefan Eggli über den grossen Thuner Höhenflug 2005 und den aktuellen Erfolg im 2025.

14.10.2025

Thun-Sportchef Albrecht: «Unser Weg ist ähnlich wie die Entwicklung bei der Nati»

Thun-Sportchef Albrecht: «Unser Weg ist ähnlich wie die Entwicklung bei der Nati»

Mauro Lustrinelli verrät das Thuner Erfolgsrezept: «Es ist unglaublich geil, was wir zusammen aufgebaut haben»

Mauro Lustrinelli verrät das Thuner Erfolgsrezept: «Es ist unglaublich geil, was wir zusammen aufgebaut haben»

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

Mehr Videos

EM-Qualifikation. Schweizer U21-Nati gewinnt gegen die Färöer

EM-QualifikationSchweizer U21-Nati gewinnt gegen die Färöer

WM-Ticket gelöst. England fährt an die Weltmeisterschaft ++ Italien schlägt Israel

WM-Ticket gelöstEngland fährt an die Weltmeisterschaft ++ Italien schlägt Israel

3:0-Sieg gegen Israel. Italien rückt dank Retegui-Doppelpack auf drei Punkte an Norwegen ran

3:0-Sieg gegen IsraelItalien rückt dank Retegui-Doppelpack auf drei Punkte an Norwegen ran