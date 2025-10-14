Senegal schaffte die WM-Qualifikation mit dem 4:0 gegen Mauretanien, zu welchem Sadio Mané zwei Treffer beisteuerte Keystone

Am Dienstag konnten sich in Afrika und Asien weitere Mannschaften das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 sichern.

Keystone-SDA SDA

Die Elfenbeinküste, Senegal und Südafrika haben sich als letzte Teams in der afrikanischen Qualifikation eines der neun direkten Tickets für das Turnier im kommenden Sommer in den USA, Mexiko und Kanada geholt. Eine weitere afrikanische Mannschaft könnte über die interkontinentalen Playoffs dazukommen.

In Asien sicherten sich Katar und Saudi-Arabien die WM-Qualifikation. Acht asiatische Teilnehmer stehen damit fest, ein neunter könnte wie im Fall von Afrika über die Playoffs noch dazukommen. In den Interkontinental-Playoffs werden im kommenden März noch zwei WM-Startplätze vergeben.

Die feststehenden Teilnehmer:

Die feststehenden Teilnehmer an der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada (28/48).

Europa (1/16 Teilnehmer): England.

Afrika (9/9 oder 10)*: Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, Marokko, Senegal, Südafrika, Tunesien.

Asien (8/8 oder 9)*: Australien, Iran, Japan, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien, Südkorea, Usbekistan.

Nordamerika und Karibik (3/6 oder 8)*: Kanada, Mexiko, USA.

Ozeanien (1/1 oder 2)*: Neuseeland.

Südamerika (6/6 oder 7)*: Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Uruguay.

* 2 Teilnehmer werden im März 2026 in den interkontinentalen Playoffs ermittelt.