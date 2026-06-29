Schweizer Meister FC Thun verliert einen weiteren Schlüsselspieler. Elmin Rastoder schliesst sich dem griechischen Spitzenklub Panathinaikos Athen an, wie der Verein mitteilt.

Der 24-jährige Stürmer war mit 15 Treffern bester Torschütze der Thuner in der vergangenen Saison und ligaweit der drittbeste. Zudem steuerte er sechs Assists zum überraschenden Titelgewinn bei.

Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Rastoder war erst im Sommer 2024 vom Grasshopper Club Zürich nach Thun gekommen. Zuvor mussten die Berner Oberländer bereits den Abgang von Führungsspieler Leonardo Bertone verkraften.