Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Leverkusen erfüllt die Pflichtaufgabe gegen Holstein Kiel und gewinnt 2:0. Verteilt die Bälle im Mittelfeld mit gewohnter Klasse und Präzision. Einmal mehr der Strippenzieher im Aufbauspiel des Meisters und der Fels in der Brandung in der Rückwärtsbewegung.

Dortmund Gregor Kobel

Was für eine Gala des BVB! Die Borussen schiessen Union Berlin gleich mit 6:0 ab. Trotz des klaren Ergebnisses hat Kobel hie und da was zu tun. In der 35. Minute pariert er einen Abschluss von Hollerbach bockstark. Sein einziges Manko bleibt das Aufbauspiel. Mit Ball am Fuss hat der Nati-Keeper nach wie vor Luft nach oben – das zeigt auch ein Blick in die Statistik: Am Samstagabend finden 65 Prozent seiner Bälle den Mitspieler. Im Umkehrschluss geht jeder dritte Ball ins Niemandsland oder landet in den Füssen des Gegners.

Gladbach Jonas Omlin

Omlin ist zurück in der Startelf! Der Dauerreservist bekommt gegen Augsburg die langersehnte Chance sich zu zeigen, weil Moritz Nicolas aufgrund einer Verletzung nicht spielen kann. Der Luzerner weiss seine Möglichkeit aber nur bedingt zu nutzen und fliegt nach 28 Minuten mit Direkt-Rot vom Platz. Bitter. Omlin versucht einen Patzer von Nico Elvedi auszubügeln, geht volles Risiko und trifft ausserhalb des Strafraums kein Ball, aber viel Bein. Rot. Folglich verliert die Borussia 0:3.

Gladbach Nico Elvedi

Leitet mit seiner missglückten Rückgabe den borussischen Untergang ein. Ein Abschlag von Augsburg landet in den Füssen Elvedis. Er will direkt zu Keeper Omlin zurückspielen, doch der Ball gerät viel zu kurz. Omlin sieht daraufhin Rot. Kann sich wenig später um ein Haar als Torschütze feiern lassen. Ein Augsburg-Verteidiger klärt seinen wuchtigen Kopfball aber noch auf der Linie. In Unterzahl sind Gladbach gewissermassen die Hände gebunden. Bis zur 55. Minute halten Elvedi und Co. dicht, doch dann schenkt der FCA der Fohlenelf drei Buden ein.

Augsburg Cédric Zesiger

In der Dreierkette der Augsburger gesetzt. Sieht sechs Minuten, nachdem Jonas Omlin die Rote Karte zu Gesicht bekommt, die Gelbe Karte wegen eines Foulspiels. Hält mit dem FCA die Schotten dicht und hat beim Stand von 1:0 in der 58. Minute Feierabend. Sein Verein tütet in der Endabrechnung einen 3:0-Auswärtssieg ein.

Mainz 05 Silvan Widmer

Das kunterbunte Spezialtrikot zur Fasnacht stülpt sich Widmer ab der 83. Minute über. Als Joker bleibt er in der Statistenrolle. Mainz schlägt St. Pauli 2:0.

Silvan Widmer kommt einmal mehr nur zu einem Kurzeinsatz. imago

Stuttgart Luca Jaquez

Wartet weiterhin auf seinen ersten Einsatz für seinen neuen Arbeitgeber.

Stuttgart Fabian Rieder

Leistet Jaquez auf der Ersatzbank Gesellschaft. Die vollen 90 Minuten.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Scheint sich allmählich auf der rechten Abwehrseite wieder festgesetzt zu haben. Spielt beim 1:1 gegen Hoffenheim durch. Das Auswärtsspiel kommt einem Heimspiel gleich. 13'000 Stuttgart-Fans sollen nach Sinsheim gereist sein, um ihre Mannschaft anzufeuern. Der VfB ist der TSG überlegen, Stergiou und seine Mitspieler defensiv kaum gefordert, bis es in der 74. Minute scheppert und das Heimteam den Ausgleichstreffer erzielt. Eine bittere Niederlage für die Stuttgarter, die aus der Vielzahl an Chancen nur wenig herausholen.

Frankfurt Aurèle Amenda

Hätten die Eintracht seine Verteidigungskünste bei der 0:4-Klatsche gegen Bayern München brauchen können? Womöglich ja. Das ändert aber nichts daran, dass er über 90 Minuten auf der Bank sitzt.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Freiburg spielt am Freitagabend gross auf und ringt Werder Bremen mit 5:0 nieder. Der im Kanton Schaffhausen geborene Innenverteidiger fehlt den Schwaben nach wie vor aufgrund eines Achillessehnenrisses.

Freiburg Johan Manzambi

Der 19-jährige Genfer kommt zu Spielpraxis. 8 Minuten reihen sich in die Statistik des Mittelfeldspielers ein. Er steht auf dem Platz, als seine Freiburger gegen Werder das Tor zum 5:0-Endstand schnüren.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Manchester City bleibt ohne Punkte – doch gegen ein Liverpool in der aktuellen Verfassung ist das auch aus City-Optik zu verkraften. Akanji fehlt den Citizens nach wie vor verletzt.

Newcastle Fabian Schär

Was für ein wichtiger Sieg für Schärs Newcastle! Die Magpies gewinnen das Spektakel-Spiel gegen Nottingham mit 4:3 und schliessen punktemässig zum viertplatzierten Manchester City auf. Auf Gegner Nottingham und Platz 3 beträgt der Rückstand nun noch drei Punkte. Schär spielt in der Verteidigung durch. In der Nachspielzeit blockt er einen Nottingham-Abschluss vor der Linie. Der Abpraller landet anschliessend in den Füssen des Gegners. Ryan Yates sagt Danke und macht das Spiel nochmals richtig spannend. Es bleibt aber beim 4:3.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Sommer steht der Nerazzurri zurzeit nicht zur Verfügung. Er wurde nach seinem Daumenbruch operiert. Wann er zwischen die Pfosten zurückkehrt, hat Inter nicht kommuniziert. Auch ohne Sommer bleibt Inter im Rennen um den Meistertitel und übernimmt gar die Tabellenspitze, weil Napoli gegen Aufsteiger Como patzt. Gegen Genoa gibt es einen 1:0-Minisieg.

Napoli Noah Okafor

Bittere Pille für Okafors Napoli im Meisterrennen. Der Nati-Stürmer soll ab der 84. Minute beim Stand von 1:2 die Wende noch herbeiführen. Dieses Unterfangen gelingt jedoch nicht. Napoli verliert das Spiel und die Tabellenführung an Inter Mailand.

Parma Simon Sohm

Saisontreffer Nummer vier für den Mittelfeldspieler. Beim Schweizer Duell gegen Bologna stellt er Freuler, Ndoye und Co. in den Schatten. Trifft in der 78. Minute mit einem wunderbaren Distanzschuss zum 2:0-Endstand. Erstes Spiel, erster Sieg unter dem neuen Trainer Christian Chivu.

Bologna Michel Aebischer

Sitzt gegen Parma auf der Bank.

Bologna Dan Ndoye

Klasse Aktion gleich zu Beginn der Partie. Er setzt seinen Gegenspieler mit einem wunderbaren Haken Schachmatt, der darauffolgende Abschluss in die nahe Ecke dann aber zu ungefährlich. Auch ein Zusammenspiel mit Nati-Kollege Freuler führt nicht zum Erfolg. Ihr Mitspieler setzt ein Kopfball knapp neben das Tor. Bologna verliert gegen Parma 0:2.

Bologna Remo Freuler

Auf dem Platz omnipräsent. Spielt Pass um Pass. Wird letzten Endes nicht mit Punkten belohnt. Bologna verliert das Derby gegen Parma 0:2.

Empoli Nicolas Haas

Fehlt weiterhin wegen einer Verletzung.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Spielt gegen Getafe durch. Kommt bei spanischen Medien besser weg als sonst. Für seinen Zug nach vorne gerühmt. Die Andalusier setzen sich gegen Getafe 2:1 durch.

Sevilla Djibril Sow

Steht am Montagabend gegen Mallorca im Einsatz.

Sevilla Ruben Vargas

Wirbelt gegen Mallorca am Montagabend auf dem Flügel. blue Zoom überträgt die Partie live im Free-TV.

Real Valladolid Eray Cömert

Nach zuletzt fünf Ligaspielen ohne eine einzige Minute kommt Cömert ab der 65. Minute auf den Platz. Zu diesem Zeitpunkt steht es bereits 4:1 für Athletic Bilbao, doch das Schützenfest der Nordspanier geht gnadenlos weiter. Cömert und Co. werden gleich mit 1:7 geohrfeigt. Real Valladolid befindet sich tief im Tabellenkeller. Der Rückstand auf den Zweitletzten beträgt mittlerweile sieben Punkte.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Nach der Anreise nach Lille – wahrscheinlich sitzend – kommt auch beim Spiel wenig Bewegung in das System von Köhn. Er sitzt auf der Bank.

AS Monaco Denis Zakaria

Der Monaco-Captain sieht nach 19 Minuten die Gelbe Karte. Kurz vor dem Pausenpfiff sieht er vor dem 0:2 nicht gut aus. Der Pass seines Teamkollegen im eigenen Strafraum ist zwar lausig, der Genfer stellt sich folglich aber nicht sehr clever an und spitzelt den Ball in die Füsse des Gegners. Zehn Minuten vor Schluss hat er beim Stand vom 1:2 Feierabend. Bei diesem Resultat bleibt es auch. Die Monegassen verlieren in Lille.

AS Monaco Breel Embolo

Eingewechselt, um ab der 66. Minute Tore zu schiessen. Gelingt ihm nicht. Die Monegassen rutschen nach der Niederlage gegen Lille auf den 5. Platz ab und müssten sich Stand jetzt mit der Europa League begnügen.

Marseille Ulisses Garcia

Sitzt 81 Minuten auf der Bank und soll in der Schlussphase die Aufholjagd von Olympique Marseille einläuten. Auxerre legt aber noch ein Tor oben drauf. Marseille verliert 0:3.

Toulouse Vincent Sierro

Machtdemonstration von Toulouse beim Abstiegsgefährdeten Le Havre. Sein Eckball in der 19 Minute führt zum vermeintlichen 2:0 von Toulouse, der Treffer wird nach VAR-Intervention aberkannt (Behinderung des Torwarts). Nach dem Seitenwechsel verwandelt er souverän den Elfmeter zum 2:1. Wird beim 4:1-Sieg in der 83. Minute ausgewechselt. Ein starker Auftritt.

Montpellier Becir Omeragic

Fehlt verletzungsbedingt.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Nach dem deutlichen Champions-League-Aus gegen PSG (Gesamtergebnis 0:10) trifft Brest auch gegen Strasbourg das Tor nicht. Das Positive: Auch dem Gegner gelingt dieses Unterfangen nicht. Bei der Nullnummer gibt es für Edimilson nur minimal mehr Spielzeit als Punkte. Kann sich nach seiner Einwechslung in der 90. Minute nicht mehr aufdrängen.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Wirbelt auf dem rechten Flügel von Anfang an. Bleibt beim 3:0 gegen Santa Clara ohne Torbeteiligung. Macht in der 68. Minute für seinen Teamkollegen Platz.

Burgos CF (La Liga 2) Gabriel Barès

Steht in der Startaufstellung und wird zur Pause ausgewechselt. Der spanische Zweitligist verliert gegen Aufstiegskandidat Real Oviedo 1:2.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Fehlt den Niederländern weiterhin verletzt.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Spielt 82 Minuten, verliert gegen Alkmaar 0:1.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Der pfeilschnelle Stürmer fehlt den Bulgaren wegen einer Muskelzerrung. Sein letztes Spiel bestritt er vor der langen Winterpause Mitte Dezember.

Brügge Ardon Jashari

In der Champions League noch Atalanta rausgehauen, gegen Standard Lüttich reicht es nicht für einen Sieg. Brügge verliert 1:2. Der Rückstand auf Leader Genk wächst auf neun Punkte an. Jashari wird kurz vor Schluss ausgewechselt.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Trifft gegen Jasharis Brügge vom Penaltypunkt zum Ausgleich. Lüttich erzielt in der Schlussphase noch den entscheidenden Treffer zum 2:1.

KAA Gent Franck Surdez

Zwackt dem Leader Genk einen Punkt ab. Spielt bei der Nullnummer eine Minute.

Midtjylland Kevin Mbabu

Spielt beim Spitzenkampf gegen Kopenhagen durch. Die Hauptstädter behaupten sich. Der Rückstand von Mbabu und Co. auf den Leader beträgt nun drei Punkte. Im dänischen Meisterrennen bleibt es also spannend.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Fehlt beim 2:1-Sieg gegen Blau-Weiss Linz wegen einer Verletzung.

FC Liefering (2. Liga Östrreich) Bryan Okoh

Spielt in der Innenverteidigung beim 4:1-Sieg gegen den SV Lafnitz durch.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Hält, was es zu halten gibt, aber nicht die Null. Beim späten Gegentreffer in der 87. Minute chancenlos. Sein Gegenspieler erwischt den Goalie nach einer Flanke per Kopf in der unteren linken Ecke. Lorient muss gegen Laval einen Dämpfer (0:1) hinnehmen, bleibt in der Ligue 2 aber weiterhin Leader.

Greuther Fürth Noah Loosli

Spielt bei seinem Leihnehmer zum vierten Mal in Folge durch. Mit dem 3:0-Sieg gegen Braunschweig kann sich das Kleeblatt Fürth von den Abstiegsplätzen ein wenig lösen. Das Polster auf einen Relegationsplatz beträgt nun acht Punkte.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Der HSV läuft heiss. Beim Spitzenspiel gegen das punktgleiche Kaiserslautern gewinnen die Hamburger mit 3:0. Den vermeintlich zweiten Treffer seines Klubs leitet er mit einem Ballgewinn ein, wird später wegen Abseits aberkannt. Der Traum Bundesliga lebt bei Muheim und Co. weiter – mehr denn je! Der HSV thront neu an der Tabellenspitze, ein Punkt vor Verfolger Köln.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Kommt gegen Kaiserslautern nicht zum Einsatz. Feiert den 3:0-Erfolg von der Bank aus.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Markiert in der 1. Halbzeit beinahe ein Eigentor. Grätscht eine HSV-Hereingabe weg, erwischt den Ball aber nicht wunschgemäss. Die Kugel fliegt und fliegt ... ein paar Zentimeter am eigenen Tor vorbei. Beim 0:1 entwischt ihm Stürmer Selke hinter dem Rücken, der Zürcher kann den Gegentreffer nicht mehr verhindern.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Die Sache in der 2. Bundesliga ist so knapp, da mischt sogar der KSC auf Rang 10 noch im Aufstiegsrennen mit, wenn auch nur minim. Neun Punkte Rückstand hat Karlsruhe auf Leader HSV. Beim 3:1-Sieg gegen Mageburg fehlt Hunziker nach wie vor verletzt.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Spielt als Rechtsverteidiger durch. Das 0:2 gegen Darmstadt ist die dritte Pleite im fünften Spiel. Die Abstiegssorgen halten sich in Gelsenkirchen aber noch in Grenzen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt aktuell sechs Punkte.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Derweil sind die Abstiegssorgen bei Ulm grösser. Gegen Elversberg ergattern sich Keller und seine Kollegen zwar einen Punkt (0:0). Von einem Abstiegsplatz können sie sich aber noch nicht lösen. Keller spielt 59 Minuten.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Anthony Racioppi

Beim 1:1 gegen Düsseldorf auf der Bank.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Bei der 1:2-Niederlage gegen Portsmouth in der 68. Minute ausgewechselt. Ohne Torbeteiligung.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Spielt mit Leeds gegen Verfolger Sheffield am Montagabend um die Tabellenspitze.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Geniesst ein ungeplant freies Wochenende. Das Spiel gegen Železničar wurde wegen gefrorenen Rasens verschoben.

NK Osijek Petar Pusic

Wirbelt als Edeljoker. Gegen Hajduk Split rennt Osijek aber nur dem Ball hinterher und verliert 0:4.

NK Osijek Kemal Ademi

Ademi bleibt auf der Bank sitzen.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Wie immer in der Innenverteidigung gesetzt. Hält den Abwehrriegel dicht und gewinnt mit dem Zweitplatzierten Cluj gegen Otelul Galati 1:0. In der 88. Minute mit Gelb verwarnt.

Vasco da Gama (Brasilien) Maxime Dominguez

Steht beim 1:0-Sieg gegen Botafogo nicht im Kader.

Al-Nasr Haris Seferovic

Beim Stand von 1:3 sind Seferovics Skorer-Qualitäten ab der 77. Minute gefragt. Al-Nasr gelingt gegen das Team von Ex-FCB-Spieler Mohamed Elneny (Al-Jazira) noch der Anschlusstreffer, dabei bleibt es aber auch. Al-Nasr verliert mit 2:3 und liegt neu im Mittelfeld der Tabelle.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Puertas und Co. machen mächtig Druck auf Al-Ittihad und Al-Hilal. Der Offensivspieler lenkt in der 51. Minute mit seinem Kopf den Ball zu seinem Mitspieler, der gegen Al-Okhdood zum 2:0-Endstand trifft. Nach 21 Spieltagen liegt Al-Qadsiah auf Rang drei. Der Rückstand auf Leader Al-Ittihad (Team mit Benzema, Kanté und Fabinho) beträgt acht Punkte, auf das zweitplatzierte Al-Hilal (Koulibaly, Cancelo, Mitrovic) fehlt noch ein Zähler. Ronaldos Al-Nassr liegt derweil an vierter Stelle, drei Punkte hinter dem Klub von Puertas.

Boca Juniors Lucas Blondel

Bei den Boca Juniors Teil des Sieges gegen Aldosivi. Beim Stand von 0:0 wechselt Trainer und Ex-Real-Spieler (121 Spiele) Fernando Gago den Schweizer Rechtsverteidiger ein. Boca gewinnt die Partie in der Bombonera 2:1.