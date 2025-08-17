  1. Privatkunden
Erlösung gegen Fünftligisten Elvedi schiesst Mönchengladbach im Cup eine Runde weiter

SDA

17.8.2025 - 18:22

Nico Elvedi (rechts) erzielte das dritte Tor von Mönchengladbach
Nico Elvedi (rechts) erzielte das dritte Tor von Mönchengladbach
Keystone

Borussia Mönchengladbach hat sich mit viel Mühe in die zweite Runde des DFB-Pokals gequält. Nico Elvedi gelingt dabei der Siegtreffer zum entscheidenden 3:2.

Keystone-SDA

17.08.2025, 18:22

17.08.2025, 18:34

Beim fünftklassigen Bremen-Ligisten Atlas Delmenhorst gewann die Elf vom Niederrhein mit 3:2 (2:2), zeigte dabei eine Woche vor dem Liga-Start gegen den Hamburger SV aber noch viele Schwächen. Vor 14'300 Zuschauern im ausverkauften Marschweg-Stadion in Oldenburg waren Robin Hack mit zwei Treffern und Nico Elvedi mit dem Siegtor die Matchwinner für die Gladbacher.

Die Borussia zeigte gegen den Fünftligisten von Anfang an Schwächen in der Defensive. Neuzugang Kevin Diks spielte für den zu Ajax Amsterdam gewechselten Ko Itakura in der Innenverteidigung, doch die Abstimmung mit seinen neuen Kollegen passte im ersten Pflichtspiel der Saison noch überhaupt nicht. Zu allem Überfluss musste Diks zur Pause auch noch verletzt ausgewechselt werden.

Elvedis Siegtreffer

Zwar brachte Hack den fünfmaligen deutschen Meister zweimal in Führung (20., 38. Minute), Steffen Rohwedder (32.) und Linus Urban (40.) sorgten aber jeweils für den Ausgleich. Gladbach erspielte sich zahlreiche gute Chancen, insgesamt liess das Team von Gerardo Seoane die nötige Konsequenz im Abschluss und in den Zweikämpfen aber vermissen. So erkämpfte sich der klare Aussenseiter zur Pause ein verdientes Remis.

Nach dem Seitenwechsel ging die Borussia weiter zu nachlässig mit den eigenen Chancen um. Rocco Reitz traf nur den Pfosten (50.), doch dann brachte Elvedi den grossen Favoriten wieder in Führung (68.). Beim Fünftligisten schwanden nun die Kräfte. Dennoch musste der Erstligist bis zum Ende zittern, weil er nach dem 3:2 nicht konsequent auf den vierten Treffer ging.

