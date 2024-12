Embolo beendet Durststrecke mit neuer Frisur ++ Ndoye und Zeqiri on fire

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Meister Leverkusen schlägt St.Pauli 2:1 und gewinnt zum dritten Mal in Folge, muss gegen den Aufsteiger am Ende aber noch zittern. Xhaka gibt den Assist zum frühen Führungstor und hat auch in der Folge bei fast allen gefährlichen Angriffen seine Füsse im Spiel.

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund kommt im Borussen-Duell gegen Gladbach nicht über ein 1:1 hinaus und muss die Konkurrenz an der Tabellenspitze weiter ziehen lassen. Beim Gegentor (Penalty) ist der Nati-Goalie machtlos. Der BVB muss am Ende sogar mit einem Punkt zufrieden sein, Kobel rettet sein Team kurz vor Schluss mit einer Glanztat vor der Niederlage.

Gladbach Jonas Omlin

Zum Schweizer Goalie-Duell kommt es nicht. Omlin sitzt zum wiederholten Mal nur auf der Bank.

Gladbach Nico Elvedi

Erstmals seit dem 4. Oktober darf Elvedi wieder spielen (zwischenzeitlich mit Oberschenkelproblemen ausgefallen). Der Innenverteidiger macht seine Sache ordentlich, spielt durch und trägt am Gegentor keine Schuld.

Mainz 05 Silvan Widmer

Er kommt in dieser Saison weiter nicht über seine Rolle als Ergänzungsspieler hinaus und kommt gegen Wolfsburg erst in der 84. Minute beim Stand von 3:3 ins Spiel. Kurz vor dem Schlusspfiff kassiert Mainz noch das 3:4 und verliert damit erstmals in der Bundesliga seit Mitte Oktober.

Widmer: «Nicht so, wie ich es mir vorstelle» Silvan Widmer ist bei Mainz 05 Captain, aber fungiert zurzeit als Ergänzungsspieler.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Wolfsburg läuft's. Gegen Mainz feiern die Wölfe den vierten Liga-Sieg in Serie. Zesiger sitzt dabei 90 Minuten lang auf der Bank.

Augsburg Ruben Vargas

Unter der Woche glänzte Vargas im DFB-Pokal als Torschütze, am Wochenende reicht es beim 2:2 gegen Frankfurt nur zu einem zehnminütigen Einsatz. Gross auffallen kann Vargas nicht, er sieht in der Nachspielzeit aber noch die Gelbe Karte.

Frankfurt Aurèle Amenda

Er fällt mit einem Syndesmosebandanriss weiter aus.

Stuttgart Fabian Rieder

Stuttgart kann gegen Union Berlin nach einem 0:2-Rückstand noch 3:2 gewinnen. Rieder kommt wird erst kurz vor Schluss eingewechselt.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Stergiou steht in der Startelf, wird zur Pause aber aus taktischen Gründen ausgewechselt. Er wird durch Offensivspieler Nick Woltemade ersetzt, der Stuttgart danach mit einem Doppelpack wieder zurück ins Spiel bringt.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Freiburg spielt bei Hoffenheim 1:1. Der junge Verteidiger fehlt im Kader.

Freiburg Johan Manzambi

Auch Manzambi schafft es nicht ins Aufgebot.

VfL Bochum Noah Loosli

Bochum verliert gegen Bremen 0:1 und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg – und Loosli weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz in der Bundesliga. Er steht nicht im Kader.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Nachdem ManCity unter der Woche seine Sieglos-Serie endlich beenden konnte, gibt es am Wochenende den nächsten Dämpfer. Der Meister spielt bei Crystal Palace nur 2:2 und verliert im Titelrennen weiter an Boden. Akanji verpasst die Partie angeschlagen.

Newcastle Fabian Schär

Unter der Woche war er noch der Held mit seinem späten Ausgleichstor gegen Liverpool. Am Wochenende taucht Newcastle bei Brentford mit 2:4 – und Schär sieht beim einen oder anderen Gegentor alles andere als stilsicher aus.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Inter schlägt Parma zuhause 3:1 und bleibt damit am Spitzenduo Atalanta und Napoli dran. Sommer hält, was er halten muss, wird kurz vor Schluss aber noch vom eigenen Verteidiger (Matteo Darmian) bezwungen. Am Dienstag kommt es in der Champions League zum Top-Duell gegen Granit Xhakas Leverkusen.

Parma Simon Sohm

Sohm spielt durch und zeigt eine solide Partie im defensiven Mittelfeld. Er kann die Pleite gegen das Top-Team aber auch nicht verhindern.

AC Milan Noah Okafor

Er kommt bei Milans 1:2-Niederlage gegen Atalanta nicht zum Zug. Darf Okafor in der Champions League wieder ran? Da trifft Milan am Mittwoch auf Roter Stern Belgrad.

Bologna Dan Ndoye

Nach seinem Doppelpack in der Vorwoche glänzt Ndoye auch beim 2:2 auswärts gegen Juventus Turin. In der Startphase scheitert er mit einem strammen Distanzschuss noch am Pfosten, nach einer halben Stunde wuchtet Ndoye den Ball nach einem cleveren Laufweg zum 1:0 in die Maschen.

Bologna Remo Freuler

Freuler trägt die Captainbinde und spielt ebenfalls durch, ohne gross auf- oder abzufallen.

Bologna Michel Aebischer

Aebischer fällt schon seit Wochen mit Adduktorenbeschwerden aus.

Empoli Nicolas Haas

Er fällt mit einer Kreuzbandverletzung monatelang aus.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Rodriguez bleibt in der Liga ein Bankdrücker. Selbst als Linksverteidiger Romain Perraud gegen Barça verletzt raus muss, kommt mit Aitor Ruibal ein anderer Spieler in die Partie. So sieht Rodriguez von der Bank aus, wie seine Teamkollegen gegen den Leader in der Nachspielzeit noch zum 2:2 ausgleichen.

Betis – Barcelona 2:2

Sevilla Djibril Sow

In einer spektakulären Partie gegen Atlético Madrid leitet Sow das Tor zum zwischenzeitlichen 3:1 für Sevilla ein. Das bringt am Ende aber nichts. In der Nachspielzeit sichert Antoine Griezmann den Madrilenen doch noch den Sieg.

Atlético Madrid – Sevilla 4:3

Real Valladolid Eray Cömert

Nachdem Cömert zwischenzeitlich regelmässig im defensiven Mittelfeld aufgestellt wurde, ist er auf seine eigentliche Position in der Innenverteidigung zurückgekehrt. Valladolid verliert gegen Las Palmas schon zum elften Mal in dieser Saison (16 Spiele). Cömert sieht dabei seine fünfte Gelbe Karte.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco schlägt Toulouse 2:0. Köhn hat seinen Stammplatz verloren und sitzt auf der Bank.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria, normalerweise ein Fixstarter, kriegt eine Verschnaufpause und kommt ebenfalls nicht zum Einsatz. Womöglich wurde er für den Champions-League-Kracher am Mittwoch gegen Arsenal geschont.

AS Monaco Breel Embolo

Embolo wird gegen Toulouse in der 63. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt, wird in der 69. verwarnt und trifft in der 82. zum Stand 2:0-Endstand. Das Tor wird Embolo, der mit neuer Kurzhaar-Frisust auffällt, guttun. Es ist sein erster Treffer seit Ende Oktober. Zuletzt blieb er in sieben Pflichtspielen ohne eigenen Treffer.

Embolo trifft gegen Toulouse per Kopf

Toulouse Vincent Sierro

Sierro wird bei Toulouse in der 70. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

Marseille Ulisses Garcia

Ulisses Garcia fällt mit einer Wadenverletzung aus. Marseille siegt ohne den Schweizer Internationalen 2:0 gegen Saint-Étienne und bleibt erster PSG-Verfolger.

Montpellier Becir Omeragic

Omeragic spielt bei der 0:2-Niederlage gegen Lens über die volle Distanz. Es ist bislang eine Saison zum Vergessen für Schlusslicht Montpellier.

Montpellier Gabriel Barès

Gabriel Barès wird in der 84. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Er sieht, wie sein Goalie Benjamin Lecomte noch ein Eigentor erzielt.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Stade Brest verliert gegen Lille 1:3. Fernandes wird erst in der 76. Minute eingewechselt, kann aber die Wende auch nicht mehr herbeiführen. Wurde er bereits für das Duell gegen PSV Eindhoven geschont? Am Dienstag empfangen die Franzosen das Team aus den Niederlanden und mit einem Sieg könnte Stade Brest in der Tabelle unter Umständen gar in die Top-8 vorstossen und somit die Chance am Leben halten, sich direkt für die Achtelfinals zu qualifizieren.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Benfica gewinnt 1:0 gegen Vitória Guimarães, Amdouni wird in der 67. Minute eingewechselt. Am Skore ändert sich nach seiner Einwechslung nichts mehr. Am Mittwoch empfängt Benfica im Rahmen der Champions League Bologna.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Jordan Lotomba fällt mehrere Monate aus. Der 26-jährige Schweizer Rechtsverteidiger zog sich letzte Woche im Training mit Feyenoord Rotterdam einen Bruch des Unterschenkels zu.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Ryan Fosso steht beim 2:2 gegen Heracles nicht im Kader.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

An der EM eroberte er die Herzen der Schweizer Fans, danach schien er wieder in der Versenkung zu verschwinden. Doch nun findet Duah langsam aber sicher wieder den Tritt. Letzte Woche reichte ihm ein 8-Minuten-Einsatz, um ein Tor erzielen. Gegen Botev Plovdiv wird er zur Pause eingewechselt und sticht erneut zu. In der 80. Minute verwandelt er einen Elfmeter zum 3:0-Enstand.

Brügge Ardon Jashari

Was für ein verrücktes Spiel. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit erzielt Brügge das 1:0. In der 95. Minute gleicht Mechelen das 1:1 und dennoch siegen Jashari und Co. Denn in der 11. Minute der Nachspielzeit trifft Odonez zum 2:1-Endstand. Am Dienstag empfängt Brügge im Rahmen der Champions League Sporting Lissabon. Stand jetzt wären beide Teams für die Achtelfinals qualifiziert.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Zeqiri ist gut im Schuss und markiert in der 45. Minute das 1:0. In den letzten vier Spielen hat Zeqiri drei Treffer erzielt. Zählt man das Länderspiel gegen Spanien dazu, so sind es gar vier Treffer in den letzten fünf Spielen. Die Partie endet letztlich aber unglücklich, denn Leuven erzielt in der 4. Minute der Nachspielzeit noch das 1:1.

KAA Gent Franck Surdez

Surdez wird beim 2:0-Sieg gegen St. Truiden in der 77. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt. Beim zweiten Treffer ist er nicht direkt beteiligt.

Midtjylland Kevin Mbabu

Am Wochenende hat Midtjylland spielfrei. Damit können Mbabu und Co. mit vollen Batterien ins Europa-League-Duell gegen Porto einsteigen (21.00 Uhr live auf blue Sport).

AEK Athen Steven Zuber

Bei AEK Athen hat Zuber nichts mehr zu melden. Zum wiederholten Mal fehlt er im Kader. Sein Team schlägt OFI Kreta 2:1.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Sturm Graz schlägt Tirol auswärts mit 3:0 und tankt vor dem Champions-League-Spiel gegen LOSC (Mittwoch, 18.45 Uhr live auf blue Sport) Selbstvertrauen. Wüthrich spielt über die volle Distanz und hat gute Chancen, sein zweites Spiel in der Königsklasse zu bestreiten. Er kam bislang nur am 1. Spieltag zum Einsatz, verletzte sich dort bereits in der 10. Minute und musste danach mehrere Wochen pausieren.

RB Salzburg Bryan Okoh

Okoh kommt in der 2. Mannschaft zum Einsatz und spielt bei der 1:3-Niederlage gegen First Vienna bis zur 76. Minute. Tore fallen nach seiner Auswechslung keine mehr.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Yvon Mvogo feiert mit Lorient einen 2:0-Sieg gegen Troyes und bleibt Leader Paris FC dicht auf den Fersen.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Der HSV spielt 2:2 gegen Darmstadt. Muheim, Ende Oktober noch als Assistkönig der Liga gefeiert, wartet nun schon seit fünf Spielen auf einen Skorerpunkt.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Muheims Teamkollege Silvan Hefti drückt erneut die Bank.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Beim Sieg über Kaiserslautern spielt Elvedi durch. Vor der 14. Runde waren beide Teams punktgleich. Weil alles so eng beieinanderliegt, ist Kaiserslautern nun Tabellenzweiter während der Karlsruher SC mit nur drei Punkten Rückstand auf den 9. Tabellenplatz abrutscht.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Hunziker fällt mit einer Hüftverletzung aus. Der Karlsruher SC verliert ohne ihn auswärts gegen Kaiserslautern 1:3.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Bei der Niederlage gegen Kaiserslautern steht Rupp nicht im Kader.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Beim 4:2-Sieg gegen Paderborn kommt Gantenbein nicht zum Einsatz.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Bei der 2:3-Niederlage gegen Hannover wird Keller in der 65. Minute beim Stand von 2:1 ausgewechselt.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Die Queens Park Rangers feiern gegen Norwich einen 3:0-Sieg. Michi Frey fehlt noch immer verletzt.

Norwich City (Championship) Christian Fassnacht

Fassnacht steht erneut nicht im Kader. Gegen QPR verliert Norwich 0:3.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Der 25-Jährige sitzt beim 2:0-Sieg gegen Derby auf der Bank.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Racioppi ist bei Hull City nur zweite Wahl und sieht, wie sein Team die sechste Niederlage in Folge kassiert.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

OFK Belgrad spielt am Montag gegen Novi Pazar.

NK Osijek Petar Pusic

NK Osijek gewinnt 3:0 gegen Lok. Zagreb. Pusic wird in der 79. Minute eingewechselt, Tore fallen keine mehr.

NK Osijek Kemal Ademi

Ademi sitzt beim 3:0-Sieg gegen NK Lokomotiva erneut auf der Bank.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Universitatea Cluj spielt am Montagabend (19.30 Uhr) gegen CFR Cluj.

Vasco da Gama (Brasilien) Maxime Dominguez

Maxime Dominguez wird gegen Schlusslicht Cuiaba in der Pause beim Stand von 2:1 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Al-Wasl Haris Seferovic

Seferovic wird in der 59. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Am Ende siegt Al-Wasl 3:1, der 32-Jährige bleibt aber ohne Torbeteiligung.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Zum zweiten Mal in Folge liefert Puertas einen Assist – genau dafür hat man ihn zu Al-Qadsiah geholt. Sein Team feiert einen 3:0-Sieg und liegt in der Tabelle nach 13 Runden im 3. Rang.