Bitter, bitter, bitter! Die Nati ist lange Zeit mit Lionel Messi und Argentinien auf Augenhöhe. Trotz Gelb-Rot für Breel Embolo (71.) kämpft sie sich in die Verlängerung. Da beendet Julian Alvarez mit einem Sonntagsschuss unseren ganz grossen WM-Traum. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

Die WM-Reise der Schweizer Nati findet im Viertelfinal ihr Ende. Das Team von Trainer Murat Yakin verliert gegen Argentinien 1:3 nach Verlängerung. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort in Kansas City.

Böni: «Auf diese Mannschaft kann man nur stolz sein» Die WM-Reise der Schweizer Nati findet im Viertelfinal ihr Ende. Das Team von Trainer Murat Yakin verliert gegen Argentinien 1:3 nach Verlängerung. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort in Kansas City.

Der Weltmeister ist Endstation Embolo fliegt vom Platz – die Schweiz nach grossem Kampf nach Hause: Das sind die Nati-Noten

Position Tor Gregor Kobel Note der Redaktion 5 Undankbarer Auftakt: Der erste Ball auf sein Tor ist drin. Mac Allisters Kopfball ist unhaltbar. Sonst hat er gegen den Weltmeister in Halbzeit eins nichts zu tun. Glück dann, dass Messis Schlenzer in der 92. Minute am Pfosten vorbei zischt. Rettet die Nati mit einem Big Save bei Martinez' Seitfallzieher in der 96. Minute in die Verlängerung. Gegen Alvarez' Schlenzer in der 112. Minute machtlos.

Position Verteidigung Denis Zakaria Note der Redaktion 4.5 Hat auf Rechts Alvarez eigentlich im Griff. Nach vorne nicht die Durchschlagskraft wie noch gegen Algerien und Kolumbien. Mit seiner Power dürfte er mutiger anrennen. Zeigt seine Flexibilität: Rückt nach Embolo Ausschluss ins Zentrum.

Position Verteidigung Manuel Akanji Note der Redaktion 5 Vom Weltmeister weniger gefordert als auch schon an dieser WM. Hat zusammen mit Elvedi die argentinische Offensive eigentlich gut im Griff. Wäre da nicht dieses überflüssige Kopftor nach Messi-Ecke in der 10. Minute. Beim Sonntagsschuss von Alvarez wie die ganze Defensive machtlos.

00:27 Alvarez beendet die WM-Träume der Schweiz mit Traumtor

Position Verteidigung Nico Elvedi Note der Redaktion 5 Die langen Bälle der Argentinier? Köpft er alle weg. Wichtiger Block bei einem Schuss von Mac Allister (9.). Starke Leistung, einzige Ausnahme: hat den Kompass bei langen Bällen nicht immer richtig eingestellt. Am Ende heisst's wie bei allen: Heroischer Kampf, bitteres Ende.

Position Verteidigung Ricardo Rodriguez Note der Redaktion 5 Kriegts wie schon vor 12 Jahren mit Messi & Co. zu tun. Startet weniger cool als bisher an dieser WM, bringt sich zwei-, dreimal selbst in Bedrängnis. Starke Flanke auf Ndoye (65.). Dann der herrliche Doppelpass zum 1:1 mit Ndoye. Checkt in der 95. Minute aus.

Position Mittelfeld Djibril Sow Note der Redaktion 3.5 Startet im rechten Mittelfeld und unglücklich, verliert in der 10. Minute nach einer Messi-Ecke das Kopfballduell mit Mac Allister und es steht entgegen dem Spielverlauf 0:1. Streut auch sonst zwei, drei Fehlpässe ein. Prüft in der 20. Minute aus der Distanz Goalie Martinez. Wird in der 86. Minute ausgewechselt.

Position Mittelfeld Remo Freuler Note der Redaktion 4.5 Die Laufmaschine im Nati-Mittelfeld rennt sich die Lunge aus dem Leib, hat zusammen mit Xhaka das Zentrum überwiegend im Griff. Legt sich gerne besonders gerne mit dem Gaucho-Schotten Mac Allister an. Übernimmt einmal einen stehenden Ball von Rieder und haut diesen auf die Tribüne.

Position Mittelfeld Fabian Rieder Note der Redaktion 4 Löst das Pressing in der Offensive aus und tut dies oft im richtigen Moment. Doch mit Ball am Fuss zu viele Fehlpässe. Seine Standards? Nicht von Erfolg gekrönt, alle eine sichere Beute von Goalie Martinez. In der 86. Minute Feierabend.

Position Mittelfeld Granit Xhaka Note der Redaktion 5 Ballsicher, mit schönen Ballverlagerungen. Der einzige Schweizer, der mit Ball am Fuss die Ruhe behält. Drückt in der 66. Minute ab, Martinez mit Mühe. Der Captain geht mit vollem Körpereinsatz voran. Sein Ballverlust kurz vor Schluss führt noch zum 1:3. Doch da ist das Spiel schon entschieden.

Position Mittelfeld Dan Ndoye Note der Redaktion 5 Rennt Molina regelmässig um die Ohren, mit Ball am Fuss jedoch oft zu ungestüm. Herrlicher Steckpass auf Embolo (31.), dieser scheitert knapp. Sonst? Viel Tempo, leider zu wenig Effizienz. Bis zur 65. Minute: Da trifft er herrlich zum 1:1. Muss in der 86. Minute vom Feld. Leider reichts am Ende doch nicht.

Position Sturm Breel Embolo Note der Redaktion 3 Bei Ndoyes Zuspiel (31.) einen Schritt zu spät. Wird die ganze Zeit gezogen und traktiert von Martinez. Haut dann selbst kurz vor der Pause Argentiniens Eisenfuss Paredes um und sieht zu Recht Gelb. Hat zu wenig Einfluss. Dann die Schwalbe und Gelb-Rot nach VAR-Eingreifen, die Nati ist nach 71 Minuten in Unterzahl. Da kommt ganz viel Pech und auch Unvermögen zusammen.

Position Zeki Amdouni Note der Redaktion 4 Kommt in der 86. für Ndoye. Hats schwer in Unterzahl und als einzige Sturmspitze. Kann sich nur schwer in Szene setzen.

Position Silvan Widmer Note der Redaktion 4 Kommt in der 86. für Rieder. Spielt rechts in der Abwehr und Zakaria rutscht ins Zentrum. Kämpft wie alle um jeden Zentimeter.

Position Mittelfeld Miro Muheim Note der Redaktion 4.5 Kommt in der 86. Minute für Sow. Spielt defensiver, muss in die Unterzahl auf links gegen Messi & Co. unterstützen.

Position Verteidigung Eray Cömert Note der Redaktion 4.5 Kommt in der 95. Minute für Rodriguez und rückt in die Dreierabwehr für die geplante Abwehrschlacht in Unterzahl. Kann am Ende die Gegentore jedoch auch nicht verhindern.

Position Mittelfeld Ardon Jashari Kommt in der 96. Minute für Zakaria. Zu kurz für eine Bewertung.