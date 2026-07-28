Rund zweieinhalb Wochen nach dem bitteren Aus im WM-Viertelfinal bestätigen die obersten Fussball-Regelhüter, dass der Platzverweis gegen Breel Embolo auf einer falschen Regelauslegung beruht.

Regelhüter stellen klar Embolo hätte gegen Argentinien nicht vom Platz fliegen dürfen

Darum geht’s Breel Embolo flog im WM-Viertelfinal gegen Argentinien wegen einer Schwalbe, die erst nach VAR-Eingriff erkannt wurde, vom Platz.

Nun stellen die obersten Regelhüter des Weltfussballs klar: Embolos Platzverweis beruht auf einer falschen Regelauslegung.

Die IFAB stellt klar: Die sogenannte «Mistaken Identity»-Regel ist vorerst nur dafür gedacht, einen falsch bestraften Spieler zu identifizieren. Und nicht, um einen ursprünglichen Entscheid vollständig umzuwandeln. Zusammenfassung erstellt mit

Die Szene kennen die Schweizer Fussball-Fans mittlerweile wohl auswendig. Im WM-Viertelfinal der Nati sind 70 Minuten gespielt, als Breel Embolo an der Seitenlinie in einem Zweikampf mit Argentiniens Aggressivleader Leandro Paredes abhebt. Schiedsrichter Pinheiro entscheidet auf Foul und zeigt Paredes die Gelbe Karte.

Doch dann kommt der VAR – und weist den Unparteiischen auf eine Schwalbe von Embolo hin. Daraufhin nimmt der Portugiese seine Verwarnung gegen den Argentinier zurück und zeigt stattdessen Embolo Gelb. Und weil der Nati-Stürmer zu diesem Zeitpunkt schon verwarnt ist, fliegt er vom Platz.

Falsche Regelauslegung

Zu Unrecht! Das bestätigt die oberste Regelinstanz des Weltfussball gemäss «The Athletic» in einem Rundschreiben. Das International Football Association Board (IFAB) stellt darin klar, dass die sogenannte «Mistaken Identity»-Regel ausschliesslich dafür gedacht ist, einen falsch bestraften Spieler zu identifizieren. Und nicht, um einen ursprünglichen Entscheid vollständig umzuwandeln – wie etwa im Fall Embolo.

«Eine Gelbe Karte, die nicht zu einer Gelb-Roten Karte führt, kann nur überprüft werden, um den Spieler zu identifizieren, der das geahndete Vergehen tatsächlich begangen hat. Das Vergehen selbst darf weder überprüft noch geändert werden», heisst es gemäss «The Athletic» im Regelbuch.

Zwar räumt die IFAB ein, dass eine solche Regelauslegung durchaus positiv wahrgenommen wurde und deshalb in die ausführliche Überprüfung des VAR-Protokolls einfliessen wird. «Bis zum Abschluss dieser Überprüfung darf sie jedoch nicht in dieser Weise angewendet werden», schreibt die IFAB.

Für Embolo und die Nati kommt diese Klarstellung allerdings zu spät.

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