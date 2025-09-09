Breel Embolo nach seinem Tor zum 2:0. KEYSTONE

Breel Embolo trifft auch gegen Slowenien und damit in fünf aufeinanderfolgenden Länderspielen in Folge. Diese Leistung hatte zuletzt Alex Frei vor zwanzig Jahren erreicht. Der Stürmer schwärmt von seinem Vorgänger – den er immer noch oft siezt.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Breel Embolo erzielte im WM-Qualispiel gegen Slowenien das 2:0 und traf damit zum fünften Mal in Folge in einem Länderspiel, was zuletzt vor 20 Jahren Alex Frei gelang.

Embolo betonte im SRF-Interview die starke Leistung der Schweiz, insbesondere bei Standardsituationen.

Embolo schwärmt vom Schweizer Rekordtorschützen Alex Frei. Er hofft, sich ihm in Sachen Tore in Zukunft noch weiter anzunähern. Mehr anzeigen

Nach dem Slowenien-Spiel ist der Oberschenkel von Breel Embolo einbandagiert. Der Torschütze zum 2:0 gibt im Interview mit «SRF» Entwarnung. «Alles gut, der Muskel ist etwas müde, weil ich ein paar Schläge abbekommen habe. Die Physios sind vorsichtig, weil ich am Sonntag schon wieder spiele.»

Die erste Halbzeit mit drei Toren hat auch dem Stürmer gefallen: «Es war super. Wir wussten, dass es schwierig wird. Wir haben erwartet, dass sie nicht so offensiv kommen. Sie haben versucht, die Räume zuzumachen. Aber wir haben gewusst, dass wir die Lösungen finden. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir die Leistung gegen den Kosovo bestätigen konnten und über die Art und Weise, wie wir die drei Punkte geholt haben.»

Die Stärke bei Standards – erstmals seit September 2022 traf die Schweiz in einem Länderspiel zweimal nach Eckbällen – ist für Embolo kein Zufall. «Ruben (Vargas) und (Fabian) Rieder haben zwei sehr gute Bälle gebracht. Wir haben lange über Effizienz geredet. Jetzt waren wir brutal effizient. Wir haben sieben Tore, sechs Punkte. Ziel erreicht, jetzt gehen wir alle mit positiven Gefühlen zurück zum Verein. Und beim nächsten Zusammenzug versuchen wir mit breiter Brust die Gruppe zuzumachen.»

Embolo auf den Spuren von Alex Frei

Auch gegen Slowenien netzt der 28-Jährige ein. Embolo trifft damit erstmals in fünf Nati-Spielen in Folge. Der zuvor letzte Spieler, der dies schaffte, war Alex Frei – vor zwanzig Jahren.

«Das ehrt mich, dass Herr Alex Frei es ist, das ist umso schöner. Es passt, ich wechsle gerade zu Rennes, wo er ein grosser Stürmer war. Er war auch in der Nati ein grosser Spieler. Ich hoffe, dass ich ihm etwas näher kommen kann», hält Embolo fest.

Rekordtorschütze Frei hat stolze 42 Tore für die Schweiz gemacht. Embolo ist nun mit seinem 21. Länderspieltor auf Platz 11 mit Stéphane Chapuisat gleichgezogen. Frei sei ein riesiges Vorbild für ihn, er habe ihn kennenlernen dürfen, so Embolo. «Ich darf ihn zwischendurch Alex nennen, aber es bleibt immer Herr Frei.»

Falls Embolo auch im nächsten Länderspiel – die Nati spielt am 10. Oktober auswärts gegen Schweden – trifft, stellt er den Rekord von Leopold Kielholz aus dem Jahr 1933 ein, der sechs Mal in Folge traf.

