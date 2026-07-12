Was für ein Drama im WM-Viertelfinal! In der 67. Minute erlöst Dan Ndoye die Nati mit dem 1:1-Ausgleich, doch fünf Minuten später sieht Breel Embolo nach einer unüberlegten Aktion Rot. Dann fliessen die Tränen.

Für einige Augenblicke sieht man nur noch fragende Blicke in Kansas City. Schiedsrichter João Pinheiro wird, nachdem er Leandro Paredes Gelb gezeigt hat, vom VAR an den Bildschirm gebeten. War Paredes' Foul an Breel Embolo sogar Rot-würdig? Nein, es kommt ganz anders.

Die Wiederholung zeigt, dass sich Embolo ziemlich leicht fallen gelassen hat. Zu leicht. Es ist eine Schwalbe. Und weil sich der VAR neuerdings auch bei Gelb-Roten Karten einschalten darf – und mit Paredes ohnehin der falsche Spieler Gelb sah –, fliegt der bereits verwarnte Embolo vom Platz!

Bitter für die Schweiz, bitter für Embolo. Während der Stürmer das Spielfeld verlässt, fliessen die Tränen. Die Mitspieler trösten ihn – und müssen in der Folge zu zehnt gegen Messi und Co. spielen.

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