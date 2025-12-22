  1. Privatkunden
Söldner-Check Embolo mit Doppelpack ++ Manzambi glänzt als Vorbereiter ++ Sommer und Akanji Ersatz

Patrick Lämmle

22.12.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Luca Betschart

22.12.2025, 11:50

22.12.2025, 11:55

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Dortmund schlägt Gladbach vor Heimpublikum mit 2:0. Kobel erlebt einen ruhigen Abend, ist aber in der 40. Minute hellwach, als er einen gefährlichen Pass in die Tiefe verteidigt. Hält seinen Kasten sauber.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Elvedi erledigt seinen Job im Abwehrzentrum der Gladbacher zuverlässig und rettet in einer Szene per Kopf knapp vor BVB-Torjäger Guirassy. Im Spielaufbau beschränkt er sich auf die simplen Dinge.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Nach seinen Adduktorenbeschwerden ist Omlin zurück im Gladbach-Kader, kommt gegen Dortmund aber nicht zum Einsatz.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Was für ein Spiel in Wolfsburg! Freiburg gewinnt das 7-Tore-Spektakel mit 4:3 – und Manzambi ist an den letzten beiden Treffern der Gäste direkt beteiligt. In der 71. Minute leitet er mit einem langen Einwurf den 3:3-Ausgleich ein, sieben Minuten später bereitet Manzambi den Siegtreffer vor. Kurz darauf wird er ausgewechselt.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Der U21-Nati-Spieler sitzt gegen Wolfsburg über 90 Minuten auf der Ersatzbank und muss weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Profis warten.

 

HSV

Miro Muheim

Der Hamburger SV holt gegen Frankfurt ein 1:1-Remis und damit einen Punkt. Muheim spielt durch, treibt wie gewohnt das Offensiv-Spiel mit an und überzeugt defensiv mit starkem Stellungsspiel. Bleibt nach einem heftigen Zusammenprall mit Kristensen glücklicherweise unverletzt. 

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Amenda steht gegen den HSV wieder einmal in der Startelf, beweist seine Kopfballstärke mehrfach und kann einige brenzlige Situationen bereinigen.

 

HSV

Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Am Donnerstag reiht sich Widmer in der Conference League gegen Samsunspor (2:0-Sieg) unter die Torschützen und wird nach 77 Minuten ausgewechselt – wohl auch, weil der Captain auch am Sonntag in der Startelf steht. Gegen St. Pauli kommt das Team von Urs Fischer nicht über ein torloses Remis hinaus. Widmer wird nach 79 Minuten ausgewechselt.

Widmer eröffnet das Skore. Urs Fischer führt Mainz in die Achtelfinals der Conference League

Widmer eröffnet das SkoreUrs Fischer führt Mainz in die Achtelfinals der Conference League

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Stergiou sitzt gegen Hoffenheim über die gesamte Spieldauer auf der Ersatzbank und sieht von da, wie seine Teamkollegen nicht über ein 0:0-Unentschieden hinauskommen.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Jaquez fällt derzeit mit einer Oberschenkelverletzung aus.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Schmidt steht im Auswärtsspiel beim FC Augsburg in der Startelf. Tore fallen zwischen den Teams keine, der vermeintliche Augsburger Führungstreffer in der 80. Minute wird wegen eines Foulspiels aberkannt. Kurz danach wird Schmidt ausgewechselt.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Nachdem Zesiger in den ersten beiden Spielen unter Interimscoach Baum noch auf der Bank Platz nehmen muss, steht er gegen Bremen in der Startelf und hilft mit, den Kasten sauber zu halten. In der 94. Minute sieht der 27-Jährige noch die Gelbe Karte.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Auch Rieder darf gegen Bremen von Anfang an ran, bleibt allerdings ohne Skorerpunkt und wird nach 78 Minuten ausgewechselt. 

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Schmied fehlt Köln mit einer Oberschenkelverletzung. Ohne den Schweizer verliert Köln gegen Union Berlin in letzter Minute mit 0:1.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Unter der Regie von Xhaka kämpft sich Sunderland gegen Brighton zum nächsten Punktgewinn. Beim 0:0 weiss der Nati-Captain einmal mehr zu überzeugen, gefällt mit klugen Pässen und verteidigt rund um den eigenen Strafraum leidenschaftlich.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Schär spielt gegen den FC Chelsea von Beginn weg. Newcastle kann eine 2:0-Führung aber nicht verteidigen und muss sich schlussendlich mit einem 2:2-Remis zufriedengeben. Schär wird in der 61. Minute verwarnt. 

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Okafor gehört bei Leeds nach wie vor zum Stammpersonal, bleibt beim 4:1-Erfolg gegen Crystal Palace aber unauffällig. Nach 77 Minuten wird er ausgewechselt. 

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Ndoye steht erst am Montagabend im Einsatz. Ab 21 Uhr trifft Nottingham auswärts auf den FC Fulham.

Fulham FC - Nottingham Forest
Fulham FC - Nottingham Forest

Mo 22.12. 20:55 - 22:55 ∙ blue Sport Live ∙ Fulham FC - Nottingham Forest

Mit tv.blue.ch mieten
 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus. Ohne den Stürmer holt Burnley bei Bournemouth dank eines späten Ausgleichstreffers ein 1:1-Remis.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Inter Mailand verliert den Halbfinal im Super Cup gegen Bologna im Penaltyschiessen. Sommer kann dabei nur zusehen. Er sitzt auf der Ersatzbank und muss Josep Martinez den Vorzug lassen. 

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Auch Akanji ist im Super Cup nur Zuschauer.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Siegrist hat sich den Finger gebrochen und verpasst die Partie gegen Atalanta. Genua muss sich mit 0:1 geschlagen geben – nachdem Torhüter Nicola Leali schon in der 3. Minute die Rote Karte sieht. 

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Nach dem Schlüsselbeinbruch fehlt Freuler seinem Team auch beim Sieg im Super Cup gegen Inter. 

 

AC Milan

Ardon Jashari

Jashari steht im Super-Cup-Halbfinal gegen Napoli in der Startelf, wird in der 75. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt und durch Weltstar Luka Modric ersetzt. Am Resultat ändert sich in der Folge nichts mehr. 

 

AC Milan

Zachary Athekame

Er muss sich 69 Minuten gedulden, bis er in die Partie gegen Napoli eingreifen kann. Doch Athekame kann die Niederlage nicht mehr abwenden und sieht in der 85. Minute noch die Gelbe Karte. 

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Das Schlusslicht der Serie A schiesst sich gegen Udinese den Frust von der Seele und siegt gleich mit 5:1. Sohm sitzt auf der Ersatzbank und kommt nicht zum Einsatz. 

 

Pisa

Michel Aebischer

Erneut spielt Aebischer im zentralen Mittelfeld durch. Pisa gleicht die Partie bei Cagliari in der 89. Minute noch aus und holt einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. 

 

Pisa

Daniel Denoon

Denoon ist zurück im Pisa-Kader, kommt gegen Cagliari aber nicht zum Zug.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Betis lässt Getafe keine Chance und gewinnt vor frenetischem Heimpublikum gleich mit 4:0. Rodriguez spielt als linker Aussenverteidiger durch. 

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sevilla muss sich den Königlichen mit 0:2 geschlagen geben – auch, weil sich das Team von Djibril Sow ab der 68. Minute in Unterzahl wehren muss. Sow spielt durch und holt sich in der Nachspielzeit eine Verwarnung ab.

Real Madrid – Sevilla 2:0

Real Madrid – Sevilla 2:0

LALIGA | 17. Runde | Saison 25/26

20.12.2025

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Vargas fehlt Sevilla derzeit mit einer Oberschenkelverletzung.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Ugrinic steht im zweiten Liga-Spiel in Folge in der Startelf von Valencia. Kurz vor seiner Auswechslung in der 72. Minute wird der 26-Jährige verwarnt. Valencia und Mallorca trennen sich mit 1:1.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Wegen einer Verletzung fehlt Cömert gegen Mallorca im Valencia-Kader. 

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Köhn steht für die Cup-Partie bei Auxerre nicht im Kader. 

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Zakaria führt sein Team auch im Coupe de France als Captain aufs Feld und zu einem 2:1-Auswärtssieg. Der 29-Jährige wird in der 69. Minute verwarnt. 

 

Marseille

Ulisses Garcia

Marseille gibt sich im Cup keine Blösse und erledigt die Pflichtaufgabe gegen Bourg en Bresse souverän. Garcia steht beim 6:0-Sieg nicht im Kader. 

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Embolo führt Rennes mit einem Doppelpack in den Sechzehntelfinal des französischen Cups. Der 28-Jährige bringt sein Team mit Toren in der 69. und in der 80. Minute gegen Les Sables auf die Siegerstrasse. Es sind die Treffer 5 und 6 im 14. Einsatz für seinen neuen Klub.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Mvogo erhält am Cup-Wochenende eine Pause und steht nicht im Kader. Ohne seinen Stammgoalie erledigt Lorient die Aufgabe bei AS Le Gosier problemlos und siegt gleich mit 7:0.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Doppelte Enttäuschung für Mambimbi. Le Havre fliegt gegen den Zweitligisten Amiens überraschend aus dem Cup – und der 24-Jährige muss das ganze von der Ersatzbank aus mitansehen. 

