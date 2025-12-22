Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund schlägt Gladbach vor Heimpublikum mit 2:0. Kobel erlebt einen ruhigen Abend, ist aber in der 40. Minute hellwach, als er einen gefährlichen Pass in die Tiefe verteidigt. Hält seinen Kasten sauber.

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi erledigt seinen Job im Abwehrzentrum der Gladbacher zuverlässig und rettet in einer Szene per Kopf knapp vor BVB-Torjäger Guirassy. Im Spielaufbau beschränkt er sich auf die simplen Dinge.

Gladbach Jonas Omlin

Nach seinen Adduktorenbeschwerden ist Omlin zurück im Gladbach-Kader, kommt gegen Dortmund aber nicht zum Einsatz.

Freiburg Johan Manzambi

Was für ein Spiel in Wolfsburg! Freiburg gewinnt das 7-Tore-Spektakel mit 4:3 – und Manzambi ist an den letzten beiden Treffern der Gäste direkt beteiligt. In der 71. Minute leitet er mit einem langen Einwurf den 3:3-Ausgleich ein, sieben Minuten später bereitet Manzambi den Siegtreffer vor. Kurz darauf wird er ausgewechselt.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Der U21-Nati-Spieler sitzt gegen Wolfsburg über 90 Minuten auf der Ersatzbank und muss weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Profis warten.

HSV Miro Muheim

Der Hamburger SV holt gegen Frankfurt ein 1:1-Remis und damit einen Punkt. Muheim spielt durch, treibt wie gewohnt das Offensiv-Spiel mit an und überzeugt defensiv mit starkem Stellungsspiel. Bleibt nach einem heftigen Zusammenprall mit Kristensen glücklicherweise unverletzt.

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda steht gegen den HSV wieder einmal in der Startelf, beweist seine Kopfballstärke mehrfach und kann einige brenzlige Situationen bereinigen.

HSV Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.

Mainz 05 Silvan Widmer

Am Donnerstag reiht sich Widmer in der Conference League gegen Samsunspor (2:0-Sieg) unter die Torschützen und wird nach 77 Minuten ausgewechselt – wohl auch, weil der Captain auch am Sonntag in der Startelf steht. Gegen St. Pauli kommt das Team von Urs Fischer nicht über ein torloses Remis hinaus. Widmer wird nach 79 Minuten ausgewechselt.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Stergiou sitzt gegen Hoffenheim über die gesamte Spieldauer auf der Ersatzbank und sieht von da, wie seine Teamkollegen nicht über ein 0:0-Unentschieden hinauskommen.

Stuttgart Luca Jaquez

Jaquez fällt derzeit mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Schmidt steht im Auswärtsspiel beim FC Augsburg in der Startelf. Tore fallen zwischen den Teams keine, der vermeintliche Augsburger Führungstreffer in der 80. Minute wird wegen eines Foulspiels aberkannt. Kurz danach wird Schmidt ausgewechselt.

Augsburg Cédric Zesiger

Nachdem Zesiger in den ersten beiden Spielen unter Interimscoach Baum noch auf der Bank Platz nehmen muss, steht er gegen Bremen in der Startelf und hilft mit, den Kasten sauber zu halten. In der 94. Minute sieht der 27-Jährige noch die Gelbe Karte.

Augsburg Fabian Rieder

Auch Rieder darf gegen Bremen von Anfang an ran, bleibt allerdings ohne Skorerpunkt und wird nach 78 Minuten ausgewechselt.

1. FC Köln Joël Schmied

Schmied fehlt Köln mit einer Oberschenkelverletzung. Ohne den Schweizer verliert Köln gegen Union Berlin in letzter Minute mit 0:1.

England

Sunderland Granit Xhaka

Unter der Regie von Xhaka kämpft sich Sunderland gegen Brighton zum nächsten Punktgewinn. Beim 0:0 weiss der Nati-Captain einmal mehr zu überzeugen, gefällt mit klugen Pässen und verteidigt rund um den eigenen Strafraum leidenschaftlich.

Newcastle Fabian Schär

Schär spielt gegen den FC Chelsea von Beginn weg. Newcastle kann eine 2:0-Führung aber nicht verteidigen und muss sich schlussendlich mit einem 2:2-Remis zufriedengeben. Schär wird in der 61. Minute verwarnt.

Leeds United Noah Okafor

Okafor gehört bei Leeds nach wie vor zum Stammpersonal, bleibt beim 4:1-Erfolg gegen Crystal Palace aber unauffällig. Nach 77 Minuten wird er ausgewechselt.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Ndoye steht erst am Montagabend im Einsatz. Ab 21 Uhr trifft Nottingham auswärts auf den FC Fulham.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus. Ohne den Stürmer holt Burnley bei Bournemouth dank eines späten Ausgleichstreffers ein 1:1-Remis.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Inter Mailand verliert den Halbfinal im Super Cup gegen Bologna im Penaltyschiessen. Sommer kann dabei nur zusehen. Er sitzt auf der Ersatzbank und muss Josep Martinez den Vorzug lassen.

Inter Mailand Manuel Akanji

Auch Akanji ist im Super Cup nur Zuschauer.

Genua Benjamin Siegrist

Siegrist hat sich den Finger gebrochen und verpasst die Partie gegen Atalanta. Genua muss sich mit 0:1 geschlagen geben – nachdem Torhüter Nicola Leali schon in der 3. Minute die Rote Karte sieht.

Bologna Remo Freuler

Nach dem Schlüsselbeinbruch fehlt Freuler seinem Team auch beim Sieg im Super Cup gegen Inter.

AC Milan Ardon Jashari

Jashari steht im Super-Cup-Halbfinal gegen Napoli in der Startelf, wird in der 75. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt und durch Weltstar Luka Modric ersetzt. Am Resultat ändert sich in der Folge nichts mehr.

AC Milan Zachary Athekame

Er muss sich 69 Minuten gedulden, bis er in die Partie gegen Napoli eingreifen kann. Doch Athekame kann die Niederlage nicht mehr abwenden und sieht in der 85. Minute noch die Gelbe Karte.

Fiorentina Simon Sohm

Das Schlusslicht der Serie A schiesst sich gegen Udinese den Frust von der Seele und siegt gleich mit 5:1. Sohm sitzt auf der Ersatzbank und kommt nicht zum Einsatz.

Pisa Michel Aebischer

Erneut spielt Aebischer im zentralen Mittelfeld durch. Pisa gleicht die Partie bei Cagliari in der 89. Minute noch aus und holt einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Pisa Daniel Denoon

Denoon ist zurück im Pisa-Kader, kommt gegen Cagliari aber nicht zum Zug.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis lässt Getafe keine Chance und gewinnt vor frenetischem Heimpublikum gleich mit 4:0. Rodriguez spielt als linker Aussenverteidiger durch.

Sevilla Djibril Sow

Sevilla muss sich den Königlichen mit 0:2 geschlagen geben – auch, weil sich das Team von Djibril Sow ab der 68. Minute in Unterzahl wehren muss. Sow spielt durch und holt sich in der Nachspielzeit eine Verwarnung ab.

Real Madrid – Sevilla 2:0 LALIGA | 17. Runde | Saison 25/26 20.12.2025

Sevilla Ruben Vargas

Vargas fehlt Sevilla derzeit mit einer Oberschenkelverletzung.

Valencia Filip Ugrinic

Ugrinic steht im zweiten Liga-Spiel in Folge in der Startelf von Valencia. Kurz vor seiner Auswechslung in der 72. Minute wird der 26-Jährige verwarnt. Valencia und Mallorca trennen sich mit 1:1.

Valencia Eray Cömert

Wegen einer Verletzung fehlt Cömert gegen Mallorca im Valencia-Kader.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Köhn steht für die Cup-Partie bei Auxerre nicht im Kader.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria führt sein Team auch im Coupe de France als Captain aufs Feld und zu einem 2:1-Auswärtssieg. Der 29-Jährige wird in der 69. Minute verwarnt.

Marseille Ulisses Garcia

Marseille gibt sich im Cup keine Blösse und erledigt die Pflichtaufgabe gegen Bourg en Bresse souverän. Garcia steht beim 6:0-Sieg nicht im Kader.

Stade Rennes Breel Embolo

Embolo führt Rennes mit einem Doppelpack in den Sechzehntelfinal des französischen Cups. Der 28-Jährige bringt sein Team mit Toren in der 69. und in der 80. Minute gegen Les Sables auf die Siegerstrasse. Es sind die Treffer 5 und 6 im 14. Einsatz für seinen neuen Klub.

Lorient Yvon Mvogo

Mvogo erhält am Cup-Wochenende eine Pause und steht nicht im Kader. Ohne seinen Stammgoalie erledigt Lorient die Aufgabe bei AS Le Gosier problemlos und siegt gleich mit 7:0.

Le Havre Felix Mambimbi

Doppelte Enttäuschung für Mambimbi. Le Havre fliegt gegen den Zweitligisten Amiens überraschend aus dem Cup – und der 24-Jährige muss das ganze von der Ersatzbank aus mitansehen.