Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Dortmund schlägt Gladbach vor Heimpublikum mit 2:0. Kobel erlebt einen ruhigen Abend, ist aber in der 40. Minute hellwach, als er einen gefährlichen Pass in die Tiefe verteidigt. Hält seinen Kasten sauber.
Gladbach
Nico Elvedi
Elvedi erledigt seinen Job im Abwehrzentrum der Gladbacher zuverlässig und rettet in einer Szene per Kopf knapp vor BVB-Torjäger Guirassy. Im Spielaufbau beschränkt er sich auf die simplen Dinge.
Gladbach
Jonas Omlin
Nach seinen Adduktorenbeschwerden ist Omlin zurück im Gladbach-Kader, kommt gegen Dortmund aber nicht zum Einsatz.
Freiburg
Johan Manzambi
Was für ein Spiel in Wolfsburg! Freiburg gewinnt das 7-Tore-Spektakel mit 4:3 – und Manzambi ist an den letzten beiden Treffern der Gäste direkt beteiligt. In der 71. Minute leitet er mit einem langen Einwurf den 3:3-Ausgleich ein, sieben Minuten später bereitet Manzambi den Siegtreffer vor. Kurz darauf wird er ausgewechselt.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Der U21-Nati-Spieler sitzt gegen Wolfsburg über 90 Minuten auf der Ersatzbank und muss weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Profis warten.
HSV
Miro Muheim
Der Hamburger SV holt gegen Frankfurt ein 1:1-Remis und damit einen Punkt. Muheim spielt durch, treibt wie gewohnt das Offensiv-Spiel mit an und überzeugt defensiv mit starkem Stellungsspiel. Bleibt nach einem heftigen Zusammenprall mit Kristensen glücklicherweise unverletzt.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Amenda steht gegen den HSV wieder einmal in der Startelf, beweist seine Kopfballstärke mehrfach und kann einige brenzlige Situationen bereinigen.
HSV
Silvan Hefti
Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.
Mainz 05
Silvan Widmer
Am Donnerstag reiht sich Widmer in der Conference League gegen Samsunspor (2:0-Sieg) unter die Torschützen und wird nach 77 Minuten ausgewechselt – wohl auch, weil der Captain auch am Sonntag in der Startelf steht. Gegen St. Pauli kommt das Team von Urs Fischer nicht über ein torloses Remis hinaus. Widmer wird nach 79 Minuten ausgewechselt.
Stuttgart
Leonidas Stergiou
Stergiou sitzt gegen Hoffenheim über die gesamte Spieldauer auf der Ersatzbank und sieht von da, wie seine Teamkollegen nicht über ein 0:0-Unentschieden hinauskommen.
Stuttgart
Luca Jaquez
Jaquez fällt derzeit mit einer Oberschenkelverletzung aus.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Schmidt steht im Auswärtsspiel beim FC Augsburg in der Startelf. Tore fallen zwischen den Teams keine, der vermeintliche Augsburger Führungstreffer in der 80. Minute wird wegen eines Foulspiels aberkannt. Kurz danach wird Schmidt ausgewechselt.
Augsburg
Cédric Zesiger
Nachdem Zesiger in den ersten beiden Spielen unter Interimscoach Baum noch auf der Bank Platz nehmen muss, steht er gegen Bremen in der Startelf und hilft mit, den Kasten sauber zu halten. In der 94. Minute sieht der 27-Jährige noch die Gelbe Karte.
Augsburg
Fabian Rieder
Auch Rieder darf gegen Bremen von Anfang an ran, bleibt allerdings ohne Skorerpunkt und wird nach 78 Minuten ausgewechselt.
1. FC Köln
Joël Schmied
Schmied fehlt Köln mit einer Oberschenkelverletzung. Ohne den Schweizer verliert Köln gegen Union Berlin in letzter Minute mit 0:1.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Unter der Regie von Xhaka kämpft sich Sunderland gegen Brighton zum nächsten Punktgewinn. Beim 0:0 weiss der Nati-Captain einmal mehr zu überzeugen, gefällt mit klugen Pässen und verteidigt rund um den eigenen Strafraum leidenschaftlich.
Newcastle
Fabian Schär
Schär spielt gegen den FC Chelsea von Beginn weg. Newcastle kann eine 2:0-Führung aber nicht verteidigen und muss sich schlussendlich mit einem 2:2-Remis zufriedengeben. Schär wird in der 61. Minute verwarnt.
Leeds United
Noah Okafor
Okafor gehört bei Leeds nach wie vor zum Stammpersonal, bleibt beim 4:1-Erfolg gegen Crystal Palace aber unauffällig. Nach 77 Minuten wird er ausgewechselt.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Ndoye steht erst am Montagabend im Einsatz. Ab 21 Uhr trifft Nottingham auswärts auf den FC Fulham.
Burnley
Zeki Amdouni
Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus. Ohne den Stürmer holt Burnley bei Bournemouth dank eines späten Ausgleichstreffers ein 1:1-Remis.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Inter Mailand verliert den Halbfinal im Super Cup gegen Bologna im Penaltyschiessen. Sommer kann dabei nur zusehen. Er sitzt auf der Ersatzbank und muss Josep Martinez den Vorzug lassen.
Inter Mailand
Manuel Akanji
Auch Akanji ist im Super Cup nur Zuschauer.
Genua
Benjamin Siegrist
Siegrist hat sich den Finger gebrochen und verpasst die Partie gegen Atalanta. Genua muss sich mit 0:1 geschlagen geben – nachdem Torhüter Nicola Leali schon in der 3. Minute die Rote Karte sieht.
Bologna
Remo Freuler
Nach dem Schlüsselbeinbruch fehlt Freuler seinem Team auch beim Sieg im Super Cup gegen Inter.
AC Milan
Ardon Jashari
Jashari steht im Super-Cup-Halbfinal gegen Napoli in der Startelf, wird in der 75. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt und durch Weltstar Luka Modric ersetzt. Am Resultat ändert sich in der Folge nichts mehr.
AC Milan
Zachary Athekame
Er muss sich 69 Minuten gedulden, bis er in die Partie gegen Napoli eingreifen kann. Doch Athekame kann die Niederlage nicht mehr abwenden und sieht in der 85. Minute noch die Gelbe Karte.
Fiorentina
Simon Sohm
Das Schlusslicht der Serie A schiesst sich gegen Udinese den Frust von der Seele und siegt gleich mit 5:1. Sohm sitzt auf der Ersatzbank und kommt nicht zum Einsatz.
Pisa
Michel Aebischer
Erneut spielt Aebischer im zentralen Mittelfeld durch. Pisa gleicht die Partie bei Cagliari in der 89. Minute noch aus und holt einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.
Pisa
Daniel Denoon
Denoon ist zurück im Pisa-Kader, kommt gegen Cagliari aber nicht zum Zug.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Betis lässt Getafe keine Chance und gewinnt vor frenetischem Heimpublikum gleich mit 4:0. Rodriguez spielt als linker Aussenverteidiger durch.
Sevilla
Djibril Sow
Sevilla muss sich den Königlichen mit 0:2 geschlagen geben – auch, weil sich das Team von Djibril Sow ab der 68. Minute in Unterzahl wehren muss. Sow spielt durch und holt sich in der Nachspielzeit eine Verwarnung ab.
Sevilla
Ruben Vargas
Vargas fehlt Sevilla derzeit mit einer Oberschenkelverletzung.
Valencia
Filip Ugrinic
Ugrinic steht im zweiten Liga-Spiel in Folge in der Startelf von Valencia. Kurz vor seiner Auswechslung in der 72. Minute wird der 26-Jährige verwarnt. Valencia und Mallorca trennen sich mit 1:1.
Valencia
Eray Cömert
Wegen einer Verletzung fehlt Cömert gegen Mallorca im Valencia-Kader.
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Köhn steht für die Cup-Partie bei Auxerre nicht im Kader.
AS Monaco
Denis Zakaria
Zakaria führt sein Team auch im Coupe de France als Captain aufs Feld und zu einem 2:1-Auswärtssieg. Der 29-Jährige wird in der 69. Minute verwarnt.
Marseille
Ulisses Garcia
Marseille gibt sich im Cup keine Blösse und erledigt die Pflichtaufgabe gegen Bourg en Bresse souverän. Garcia steht beim 6:0-Sieg nicht im Kader.
Stade Rennes
Breel Embolo
Embolo führt Rennes mit einem Doppelpack in den Sechzehntelfinal des französischen Cups. Der 28-Jährige bringt sein Team mit Toren in der 69. und in der 80. Minute gegen Les Sables auf die Siegerstrasse. Es sind die Treffer 5 und 6 im 14. Einsatz für seinen neuen Klub.
Lorient
Yvon Mvogo
Mvogo erhält am Cup-Wochenende eine Pause und steht nicht im Kader. Ohne seinen Stammgoalie erledigt Lorient die Aufgabe bei AS Le Gosier problemlos und siegt gleich mit 7:0.
Le Havre
Felix Mambimbi
Doppelte Enttäuschung für Mambimbi. Le Havre fliegt gegen den Zweitligisten Amiens überraschend aus dem Cup – und der 24-Jährige muss das ganze von der Ersatzbank aus mitansehen.