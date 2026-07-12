Breel Embolos Schwalbe im WM-Viertelfinal gegen Argentinien ist unbestritten. Doch durfte der VAR eingreifen, Paredes’ Gelbe Karte zurücknehmen und stattdessen den bereits verwarnten Schweizer vom Platz stellen?

Die WM-Reise der Schweizer Nati findet im Viertelfinal ihr Ende. Das Team von Trainer Murat Yakin verliert gegen Argentinien 1:3 nach Verlängerung. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort in Kansas City.

Böni: «Auf diese Mannschaft kann man nur stolz sein» Die WM-Reise der Schweizer Nati findet im Viertelfinal ihr Ende. Das Team von Trainer Murat Yakin verliert gegen Argentinien 1:3 nach Verlängerung. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort in Kansas City.

Darum geht’s Breel Embolo flog kurz nach dem Schweizer Ausgleich wegen einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz.

Der VAR griff ein, weil zunächst Argentiniens Leandro Paredes verwarnt worden war. Die Fifa wertet dies als Fall von «Spielerverwechslung».

Kritiker argumentieren jedoch, dass nicht bloss der Spieler, sondern der gesamte Entscheid korrigiert wurde. Zusammenfassung erstellt mit

Kurz nach Dan Ndoyes Ausgleich scheint der WM-Viertelfinal der Nati gegen Argentinien wieder völlig offen. Die Schweiz ist im Spiel, die Fans glauben an die Sensation. Doch dann folgt die Szene, die den Abend entscheidend prägt.

Breel Embolo geht an der Seitenlinie nach einem Zweikampf mit Leandro Paredes zu Boden. Schiedsrichter João Pinheiro entscheidet zunächst auf Foul und zeigt dem Argentinier Gelb. Doch dann meldet sich der VAR.

Die Wiederholung zeigt: Embolo hebt früh ab, sucht den Kontakt und fällt. Pinheiro nimmt die Verwarnung gegen Paredes zurück und zeigt stattdessen dem Schweizer Gelb wegen einer Schwalbe. Weil Embolo bereits verwarnt ist, muss er vom Platz. Es ist der Todesstoss für die Nati, die das Spiel schliesslich mit 1:3 nach Verlängerung verliert.

Meinungen zur Schwalbe klar – aber was ist mit dem VAR?

Dass Embolo den Kontakt sucht und sich fallen lässt, bestreiten selbst viele Schweizer Fans nicht. In den sozialen Medien wird der Stürmer deshalb teilweise scharf kritisiert.

Embolo fällt gegen Paredes – es ist seine letzte Aktion. AP

In einer Diskussion auf Reddit schreibt ein Nutzer, Embolo sei «so heftig gefallen», dass Paredes zu Unrecht Gelb gesehen habe. Ein anderer bezeichnet die Aktion als unnötig und dumm – insbesondere, weil Embolo bereits verwarnt gewesen sei. Der Konsens: Die Aktion war unnötig und dumm, die Schwalbe absolut klar.

Doch was ist mit der Gelb-Roten Karte? Hier gehen die Meinungen auseinander. Denn so unstrittig die Szene ist, so heftig sind die Diskussionen, ob der VAR überhaupt hätte eingreifen dürfen.

Der Nati-Coach hat eine klare Meinung: «Embolo ist am Boden zerstört» Murat Yakin tobt gegen den Schiri

Seit Einführung des VAR darf der Video-Assistent bei einer sogenannten «Mistaken Identity» eingreifen – also wenn der Schiedsrichter bei einer Gelben oder Roten Karte eindeutig den falschen Spieler bestraft. Bislang war klar: Dabei geht es um Spieler derselben Mannschaft. Wenn also etwa Remo Freuler eine Gelbe Karte sieht, obwohl Granit Xhaka das Foul begangen hat, dürfte der VAR dies korrigieren.

Doch die Fifa legt diese Regel viel weiter aus und hat vor dem Turnier bekannt gegeben, dass auch Spieler des gegnerischen Teams «korrekturbestraft» werden dürfen.

Das ist hier geschehen: Weil Paredes zunächst Gelb erhielt, obwohl Embolo mit seiner Schwalbe das verwarnungswürdige Vergehen begangen hatte, galt der Argentinier als «falsch bestrafter Spieler». Der VAR durfte deshalb eingreifen und die Karte dem Schweizer geben. Laut SRF-Schiriexperte Sascha Amhof wurden die Teams vor der WM auch über diese Auslegung gebrieft, alle Teams hätten Bescheid gewusst.

Ähnliche Szene bereits bei früherem WM-Spiel

Es ist auch nicht das erste Mal, dass diese Regelauslegung an der WM 2026 zum Einsatz gekommen ist. Eine beinahe identische Szene hat sich beim WM-Spiel zwischen den USA und Paraguay abgespielt. Auch dort wurde nach VAR-Eingriff aus einem vermeintlichen Foul eine Schwalbe – und die Gelbe Karte wechselte zur gegnerischen Mannschaft. Die Fifa verteidigte diesen Entscheid später ausdrücklich als Spielerverwechslung.

Genau so erklärten es auch die Schiedsrichterexperten Sascha Amhof beim SRF und Lutz Wagner bei der ARD. Wagner sagte, es solle nicht der falsche Spieler Gelb erhalten. In der Konsequenz sei es korrekt gewesen, Embolo wegen der Schwalbe zu verwarnen.

SRF-Kommentator Sascha Ruefer reagiert im ersten Moment wütend. «Für mich ist das ein Skandal», sagt er während der Übertragung und stellt den Sinn des VAR grundsätzlich infrage.

Nachdem Schiedsrichterexperte Sascha Amhof die neue Auslegung erklärt, nimmt Ruefer seinen Vorwurf jedoch zurück. «Ich finde es dennoch unverständlich», sagt Ruefer.

Für die Schweiz bleibt es ein bitterer Platzverweis. Embolo kann seine Tränen später nicht zurückhalten – und die Nati verliert den Viertelfinal in Unterzahl.