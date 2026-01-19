  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Söldner-Check Embolo spuckt Mambimbi in die Suppe ++ Mvogo glänzt gegen Zakaria und Köhn

Patrick Lämmle

19.1.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

,

Jan Arnet, Luca Betschart

19.01.2026, 15:15

19.01.2026, 15:35

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Dortmund gibt gegen St. Pauli einen 2:0-Vorsprung aus der Hand – und gewinnt am Ende in extremis doch noch 3:2. Kobel bleibt bei den Gegentoren ohne Abwehrchance. Am Mittwoch hatte der BVB noch mit 3:0 gegen Bremen gewonnen.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Nachdem Elvedi und seine Kollegen unter der Woche bei der 1:5-Klatsche gegen Hoffenheim gar nicht gut ausgesehen hatten, spielt Gladbach am Wochenende wieder einmal zu null. Beim 0:0 in Hamburg beanspruchen die Fohlen aber auch viel Glück.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Omlin sitzt bei Gladbach auch im 2026 auf der Bank.

 

HSV

Miro Muheim

Der HSV spielt gegen Gladbach 90 Minuten lang auf ein Tor, auch Muheim schaltet sich immer wieder in die Offensive ein. Mehr als 20 Mal schiessen die Hamburger Richtung Borussia-Tor – aber der Ball will einfach nicht rein. So endet die Partie torlos. Der HSV hat vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

 

HSV

Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Nach dem 0:2 in Leipzig unter der Woche droht Freiburg am Sonntag auch in Augsburg zu verlieren. Der SCF holt aber einen 0:2-Rückstand noch auf auf und sichert sich zumindest noch einen Punkt. Beim Ausgleichstreffer ist Manzambi direkt beteiligt: Sein Kopfball wird auf der Linie von Gregoritsch mit der Hand abgewehrt – noch bevor der Schiedsrichter pfeift, schiebt Matanovic den Ball zum 2:2 rein. 

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Lange musste der U21-Nati-Spieler auf seine ersten Saisoneinsätze warten, nun darf er gleich zweimal über 90 Minuten ran und macht seine Sache ordentlich.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Zuletzt stand Zesiger dreimal in Folge in der Startelf, gegen Freiburg muss er auf der Bank Platz nehmen. Nachdem sein Team den 2:2-Ausgleich kassiert, wird der Innenverteidiger eingewechelt. Danach fallen keine Tore mehr.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Rieder steht bei Augsburg in der Startelf und liefert mit einer butterweichen Flanke den Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 für den FCA. Es ist seine erste Torbeteiligung seit Anfang November.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Amenda sitzt beim 3:3 gegen Bremen über die volle Distanz auf der Bank. Nun kriegt er einen neuen Trainer: Frankfurt hat Dino Toppmöller nach vier sieglosen Spielen in Folge entlassen.

Trainer muss gehen. Dino Toppmöller bei Frankfurt entlassen

Trainer muss gehenDino Toppmöller bei Frankfurt entlassen

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Schmidt darf gegen Frankfurt erneut von Beginn an ran. Beim zweiten Gegentor kann er den Ball nicht klären, kurz darauf schlägt's ein. Nach knapp einer Stunde wird er beim Stand von 1:2 ausgewechselt.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Unter der Woche glänzte Widmer beim 2:1-Sieg gegen Heidenheim als Torschütze. Am Wochenende geht Mainz als Verlierer vom Platz. Beim 1:2 gegen Köln sieht Widmer nach einem Foul die Gelbe Karte.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Schmied fehlt Köln noch immer mit einer Oberschenkelverletzung.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Am Dienstag kam Stergiou bei Stuttgarts Sieg gegen Frankfurt endlich zu seinem ersten Saisoneinsatz. Es blieb sein letzter für den VfB, denn mittlerweile ist der Verteidiger leihweise zu Heidenheim gewechselt. Da kommt er am Wochenende gegen Wolfsburg zu seinem Debüt. In der 77. Minute wird er beim Stand von 1:0 für Heidenheim eingewechselt, kurz darauf kassiert der FCH noch den Ausgleich. Stergiou trifft dabei keine Schuld.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Jaquez fällt weiterhin mit einer Oberschenkelverletzung aus. Ohne ihn spielt Stuttgart gegen Union Berlin 1:1.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Nachdem Sunderland zuletzt in der Liga fünfmal in Serie nicht gewinnen konnte (4 Remis, 1 Niederlage), gibt es gegen Crystal Palace endlich mal wieder einen Sieg. Xhaka leitet beim 2:1-Sieg den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer mit einem cleveren Steilpass ein.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Nach seiner schweren Verletzung in der Vorwoche gibt es durchaus gute Neuigkeiten. Denn womöglich ist für den Newcastle-Verteidiger die laufende Premier-League-Saison nicht vorzeitig zu Ende. Er wurde am Donnerstag in London am linken Fuss operiert. Ohne ihn spielt Newcastle gegen Schlusslicht Wolverhampton nur 0:0.

Nach Fussoperation. Schär: «Die Prognose ist besser als zuerst befürchtet»

Nach FussoperationSchär: «Die Prognose ist besser als zuerst befürchtet»

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Gegen Fulham wird Okafor in der 70. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Lange sieht es nach einer Nullnummer aus, dann trifft Lukas Nmecha in der Nachspielzeit doch noch zum umjubelten 1:0 für Leeds.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Nottingham erkämpft sich zuhause gegen Leader Arsenal ein 0:0. Ndoye, der die letzten fünf Spiele verletzungsbedingt verpasste, kommt in der Schlussphase ins Spiel und hilft mit, den Punkt über die Zeit zu retten.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus. Eine Rückkehr wird für den April erwartet. Burnley holt auswärts gegen Liverpool ein 1:1.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Inter Mailand bleibt in 2026 ungeschlagen. Bei Udinese Calcio setzt sich das Team von Yann Sommer dank des Tores von Lautaro Martinez durch – und der Schweizer Keeper, der in der 34. Minute eine starke Parade auspackt, bleibt einmal mehr ohne Gegentor.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Daran hat auch Akanji seinen Anteil. Der 30-Jährige spielt in der Innenverteidigung durch und kann überzeugen. In der 51. Minute schnuppert er gar an einem Torerfolg, doch sein Kopfball fliegt über den Kasten.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Siegrist verpasst die Partie bei Parma (0:0) mit einem Fingerbruch.

 

Parma

Sascha Britschgi

Britschgi wird bei Parma zur Pause für den verwarnten Ondrejka eingewechselt. Doch auch er kann die Nullnummer gegen Genua nicht abwenden.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Innert drei Tagen stehen für Bologna zwei Liga-Spiele auf dem Programm. Erst gibt es bei Hellas Verona einen 3:2-Auswärtssieg, wobei Remo Freuler eine auffällige Rolle spielt. Nachdem er den 1:0-Führungstreffer vorbereitet, trifft er in der 71. Minute in den falschen Kasten. Immerhin bleibt das Eigentor ohne Konsequenzen und Bologna rettet die Führung über die Zeit.

Drei Tage später allerdings setzt es für Bologna eine 1:2-Heimpleite gegen Florenz ab. Freuler wird zur Pause und beim Stand von 0:2 ausgewechselt.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Sohm muss erneut auf der Bank Platz nehmen, wird in der 72. Minute aber eingewechselt und hilft mit, die Führung über die Zeit zu retten. Nach dem Horror-Saisonstart ist es für die AC Fiorentina der dritte Sieg aus den letzten sechs Spielen.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Während Jashari unter der Woche beim 3:1-Erfolg gegen Como nur zu einem Mini-Einsatz kommt, darf er gegen Lecce am Sonntag wieder von Beginn weg ran und zeigt eine starke Leistung. In der 87. Minute wird Jashari beim Stand von 1:0 ausgewechelt. «Er hat ein grossartiges Spiel gemacht», lobt Milan-Trainer Massimiliano Allegri nach der Partie.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Athekame sitzt sowohl gegen Como als auch gegen Lecce lange auf der Ersatzbank. Immerhin reicht es für zwei Kurzeinsätze.

 

Pisa

Michel Aebischer

Pisa ringt Atalanta nach einer wilden Schlussphase ein 1:1-Remis ab. Stammspieler Aebischer spielt einmal mehr durch, bleibt nach seiner Vorlage im letzten Spiel diesmal aber ohne Skorerpunkt.

 

Pisa

Daniel Denoon

Denoon fehlt Pisa nach wie vor mit Sprunggelenksproblemen.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Betis fährt gegen Villarreal vor Heimpublikum einen 2:0-Sieg ein und hält sich somit in den Top 6. Rodriguez kommt nicht zum Einsatz und sitzt über die volle Spielzeit auf der Ersatzbank.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sevilla spielt am Montagabend beim FC Elche. Sow wird in der Startaufstellung erwartet. (21 Uhr live auf blue Sport)

Elche CF - Sevilla FC
Elche CF - Sevilla FC

Mo 19.01. 20:55 - 23:10 ∙ blue Sport Live ∙ Elche CF - Sevilla FC

Mit tv.blue.ch mieten
Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Drama um Vargas beim Comeback: Ende November verletzt sich der Nati-Star und fällt in der Folge rund sieben Wochen aus. Am vergangenen Montag dann die herbeigesehnte Rückkehr. Der 27-Jährige wird in der 59. Minute eingewechselt, in der 67. Minute ist aber bereits wieder Schluss. Aufgrund muskulärer Probleme am linken Oberschenkel wird er erneut länger ausfallen. 

Vargas verletzt sich bei seinem Comeback nach nur 8 Minuten

Vargas verletzt sich bei seinem Comeback nach nur 8 Minuten

13.01.2026

 

Valencia

Filip Ugrinic

Wie schon in der Vorwoche steht Ugrinic in der Startelf von Valencia und verhilft seinem Team zu einem knappen 1:0-Auswärtssieg bei Getafe. Mit einem perfekt getimten Pass in die Tiefe bereitet er das einzige Tor der Partie in der 84. Minute sehenswert vor. Kurz darauf wird der 27-Jährige verwarnt und anschliessend ausgewechselt.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Nachdem Cömert unter der Woche im Cup-Achtelfinal (2:0-Sieg gegen Burgos) durchspielt und gute Bewertungen abholt, sitzt er gegen Getafe wieder für 90 Minuten auf der Bank.

Frankreich

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Denis Zakaria und Monaco müssen sich zuhause Lorient mit 1:3 geschlagen geben. Der Captain spielt dabei über die volle Distanz, kann die späte Niederlage aber nicht verhindern. Zudem sieht Zakaria in der 70. Minute die Gelbe Karte.

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Schwarzer Abend für Philipp Köhn. Der Schweizer verliert mit Monaco nicht nur die Partie und holt sich von allen monegassischen Aktueren die schlechteste Note ab. Er verliert damit auch das Schweizer Goalie-Duell gegen Yvon Mvogo diskussionslos.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Denn Mvogo zeigt eine starke Leistung, wehrt sechs von sieben Schüssen auf seinen Kasten bravourös ab und avanciert bei Lorient damit zum besten Einzelspieler. In der Tabelle rückt Lorient dank des Sieges bis auf einen Punkt an Monaco heran.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Marseille fährt bei Angers einen problemlosen 5:2-Auswärtssieg ein. Garcia gehört auch beim vierten Spiel des neuen Jahres nicht zum Kader.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Im Heimspiel gegen Le Havre muss sich Stade Rennes mit einem 1:1-Remis begnügen. Allerdings sieht es bis kurz vor Schluss gar nach einer Niederlage aus. Erst in der 86. Minute erlöst Embolo das Heimteam mit dem Auslgeich. Embolo setzt sich nach einer Flanke stark durch und trifft per Kopf. Weniger Glück hat Embolo in der 59. Minute, als er einen Treffer vorbereitet, dabei allerdings knapp im Offside steht.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Embolo verhindert mit seinem späten Ausgleich, dass Felix Mambimbi auf Seiten von Le Havre zum Matchwinner avanciert. Denn der Schweizer bringt die Gäste in der 69. Minute mit einem abgelenkten Schuss in Führung. 10 Minuten später wird der 25-Jährige ausgewechselt – und muss von der Ersatzbank aus zusehen, wie seine Teamkollegen noch das 1:1 kassieren.

Meistgelesen

Odermatt kontert McGrath: «Am Slalom-Sonntag gibt es immer ein freies Zimmer für dich»
«Wir sind zu einem Schurkenstaat geworden – und Trump ist stolz darauf»
Alain Berset warnt eindringlich vor einem neuen Kalten Krieg
Schweizer Helikopter-Staffel trainiert mit Marine One in Zürich
C-17-Transporter landen in Zürich +++ Iranischer Minister gecancelt +++ Dänischer Minister sagt ab

Fussball-News

Eklat im Afrika-Cup-Final. Wütender Mané wird zum Helden: «Er kam rein und schrie uns an»

Eklat im Afrika-Cup-FinalWütender Mané wird zum Helden: «Er kam rein und schrie uns an»

Platzverweise. Mambwa und Beka müssen zweimal zuschauen

PlatzverweiseMambwa und Beka müssen zweimal zuschauen

Teilrisses einer Adduktorensehne. Luzern längere Zeit ohne Spadanuda

Teilrisses einer AdduktorensehneLuzern längere Zeit ohne Spadanuda

Tragödie im Tourbillon. Fussball-Fan stürzt in Sion von Stadiontribüne und stirbt

Tragödie im TourbillonFussball-Fan stürzt in Sion von Stadiontribüne und stirbt

Söldnerinnen-Check. Xhemaili und Wälti liefern Assists ++ Crnogorcevic gewinnt beim Debüt

Söldnerinnen-CheckXhemaili und Wälti liefern Assists ++ Crnogorcevic gewinnt beim Debüt

Fussball-Videos

«Fehlentscheide und Passivität» - Urs Meiers Analyse zum Skandal-Finale am AFCON

«Fehlentscheide und Passivität» - Urs Meiers Analyse zum Skandal-Finale am AFCON

blue Sport Schiedsrichter-Experte Urs Meier analysiert, warum dem Schiedsrichter das Spiel entglitten ist und was er besser hätte machen müssen.

19.01.2026

Senegal – Ägypten 1:0

Senegal – Ägypten 1:0

14.01.2026

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

18.01.2026

Real Sociedad – Barcelona 2:1

Real Sociedad – Barcelona 2:1

LALIGA | 20. Runde | Saison 25/26

18.01.2026

Basel – Sion 1:1

Basel – Sion 1:1

Super League | 20. Runde | Saison 25/26

18.01.2026

«Fehlentscheide und Passivität» - Urs Meiers Analyse zum Skandal-Finale am AFCON

«Fehlentscheide und Passivität» - Urs Meiers Analyse zum Skandal-Finale am AFCON

Senegal – Ägypten 1:0

Senegal – Ägypten 1:0

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

Senegal – Marokko 1:0 n.V.

Real Sociedad – Barcelona 2:1

Real Sociedad – Barcelona 2:1

Basel – Sion 1:1

Basel – Sion 1:1

Mehr Videos