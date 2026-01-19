Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Dortmund gibt gegen St. Pauli einen 2:0-Vorsprung aus der Hand – und gewinnt am Ende in extremis doch noch 3:2. Kobel bleibt bei den Gegentoren ohne Abwehrchance. Am Mittwoch hatte der BVB noch mit 3:0 gegen Bremen gewonnen.
Gladbach
Nico Elvedi
Nachdem Elvedi und seine Kollegen unter der Woche bei der 1:5-Klatsche gegen Hoffenheim gar nicht gut ausgesehen hatten, spielt Gladbach am Wochenende wieder einmal zu null. Beim 0:0 in Hamburg beanspruchen die Fohlen aber auch viel Glück.
Gladbach
Jonas Omlin
Omlin sitzt bei Gladbach auch im 2026 auf der Bank.
HSV
Miro Muheim
Der HSV spielt gegen Gladbach 90 Minuten lang auf ein Tor, auch Muheim schaltet sich immer wieder in die Offensive ein. Mehr als 20 Mal schiessen die Hamburger Richtung Borussia-Tor – aber der Ball will einfach nicht rein. So endet die Partie torlos. Der HSV hat vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.
HSV
Silvan Hefti
Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.
Freiburg
Johan Manzambi
Nach dem 0:2 in Leipzig unter der Woche droht Freiburg am Sonntag auch in Augsburg zu verlieren. Der SCF holt aber einen 0:2-Rückstand noch auf auf und sichert sich zumindest noch einen Punkt. Beim Ausgleichstreffer ist Manzambi direkt beteiligt: Sein Kopfball wird auf der Linie von Gregoritsch mit der Hand abgewehrt – noch bevor der Schiedsrichter pfeift, schiebt Matanovic den Ball zum 2:2 rein.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Lange musste der U21-Nati-Spieler auf seine ersten Saisoneinsätze warten, nun darf er gleich zweimal über 90 Minuten ran und macht seine Sache ordentlich.
Augsburg
Cédric Zesiger
Zuletzt stand Zesiger dreimal in Folge in der Startelf, gegen Freiburg muss er auf der Bank Platz nehmen. Nachdem sein Team den 2:2-Ausgleich kassiert, wird der Innenverteidiger eingewechelt. Danach fallen keine Tore mehr.
Augsburg
Fabian Rieder
Rieder steht bei Augsburg in der Startelf und liefert mit einer butterweichen Flanke den Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 für den FCA. Es ist seine erste Torbeteiligung seit Anfang November.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Amenda sitzt beim 3:3 gegen Bremen über die volle Distanz auf der Bank. Nun kriegt er einen neuen Trainer: Frankfurt hat Dino Toppmöller nach vier sieglosen Spielen in Folge entlassen.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Schmidt darf gegen Frankfurt erneut von Beginn an ran. Beim zweiten Gegentor kann er den Ball nicht klären, kurz darauf schlägt's ein. Nach knapp einer Stunde wird er beim Stand von 1:2 ausgewechselt.
Mainz 05
Silvan Widmer
Unter der Woche glänzte Widmer beim 2:1-Sieg gegen Heidenheim als Torschütze. Am Wochenende geht Mainz als Verlierer vom Platz. Beim 1:2 gegen Köln sieht Widmer nach einem Foul die Gelbe Karte.
1. FC Köln
Joël Schmied
Schmied fehlt Köln noch immer mit einer Oberschenkelverletzung.
Heidenheim
Leonidas Stergiou
Am Dienstag kam Stergiou bei Stuttgarts Sieg gegen Frankfurt endlich zu seinem ersten Saisoneinsatz. Es blieb sein letzter für den VfB, denn mittlerweile ist der Verteidiger leihweise zu Heidenheim gewechselt. Da kommt er am Wochenende gegen Wolfsburg zu seinem Debüt. In der 77. Minute wird er beim Stand von 1:0 für Heidenheim eingewechselt, kurz darauf kassiert der FCH noch den Ausgleich. Stergiou trifft dabei keine Schuld.
Stuttgart
Luca Jaquez
Jaquez fällt weiterhin mit einer Oberschenkelverletzung aus. Ohne ihn spielt Stuttgart gegen Union Berlin 1:1.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Nachdem Sunderland zuletzt in der Liga fünfmal in Serie nicht gewinnen konnte (4 Remis, 1 Niederlage), gibt es gegen Crystal Palace endlich mal wieder einen Sieg. Xhaka leitet beim 2:1-Sieg den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer mit einem cleveren Steilpass ein.
Newcastle
Fabian Schär
Nach seiner schweren Verletzung in der Vorwoche gibt es durchaus gute Neuigkeiten. Denn womöglich ist für den Newcastle-Verteidiger die laufende Premier-League-Saison nicht vorzeitig zu Ende. Er wurde am Donnerstag in London am linken Fuss operiert. Ohne ihn spielt Newcastle gegen Schlusslicht Wolverhampton nur 0:0.
Leeds United
Noah Okafor
Gegen Fulham wird Okafor in der 70. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Lange sieht es nach einer Nullnummer aus, dann trifft Lukas Nmecha in der Nachspielzeit doch noch zum umjubelten 1:0 für Leeds.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Nottingham erkämpft sich zuhause gegen Leader Arsenal ein 0:0. Ndoye, der die letzten fünf Spiele verletzungsbedingt verpasste, kommt in der Schlussphase ins Spiel und hilft mit, den Punkt über die Zeit zu retten.
Burnley
Zeki Amdouni
Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus. Eine Rückkehr wird für den April erwartet. Burnley holt auswärts gegen Liverpool ein 1:1.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Inter Mailand bleibt in 2026 ungeschlagen. Bei Udinese Calcio setzt sich das Team von Yann Sommer dank des Tores von Lautaro Martinez durch – und der Schweizer Keeper, der in der 34. Minute eine starke Parade auspackt, bleibt einmal mehr ohne Gegentor.
Inter Mailand
Manuel Akanji
Daran hat auch Akanji seinen Anteil. Der 30-Jährige spielt in der Innenverteidigung durch und kann überzeugen. In der 51. Minute schnuppert er gar an einem Torerfolg, doch sein Kopfball fliegt über den Kasten.
Genua
Benjamin Siegrist
Siegrist verpasst die Partie bei Parma (0:0) mit einem Fingerbruch.
Parma
Sascha Britschgi
Britschgi wird bei Parma zur Pause für den verwarnten Ondrejka eingewechselt. Doch auch er kann die Nullnummer gegen Genua nicht abwenden.
Bologna
Remo Freuler
Innert drei Tagen stehen für Bologna zwei Liga-Spiele auf dem Programm. Erst gibt es bei Hellas Verona einen 3:2-Auswärtssieg, wobei Remo Freuler eine auffällige Rolle spielt. Nachdem er den 1:0-Führungstreffer vorbereitet, trifft er in der 71. Minute in den falschen Kasten. Immerhin bleibt das Eigentor ohne Konsequenzen und Bologna rettet die Führung über die Zeit.
Drei Tage später allerdings setzt es für Bologna eine 1:2-Heimpleite gegen Florenz ab. Freuler wird zur Pause und beim Stand von 0:2 ausgewechselt.
Fiorentina
Simon Sohm
Sohm muss erneut auf der Bank Platz nehmen, wird in der 72. Minute aber eingewechselt und hilft mit, die Führung über die Zeit zu retten. Nach dem Horror-Saisonstart ist es für die AC Fiorentina der dritte Sieg aus den letzten sechs Spielen.
AC Milan
Ardon Jashari
Während Jashari unter der Woche beim 3:1-Erfolg gegen Como nur zu einem Mini-Einsatz kommt, darf er gegen Lecce am Sonntag wieder von Beginn weg ran und zeigt eine starke Leistung. In der 87. Minute wird Jashari beim Stand von 1:0 ausgewechelt. «Er hat ein grossartiges Spiel gemacht», lobt Milan-Trainer Massimiliano Allegri nach der Partie.
AC Milan
Zachary Athekame
Athekame sitzt sowohl gegen Como als auch gegen Lecce lange auf der Ersatzbank. Immerhin reicht es für zwei Kurzeinsätze.
Pisa
Michel Aebischer
Pisa ringt Atalanta nach einer wilden Schlussphase ein 1:1-Remis ab. Stammspieler Aebischer spielt einmal mehr durch, bleibt nach seiner Vorlage im letzten Spiel diesmal aber ohne Skorerpunkt.
Pisa
Daniel Denoon
Denoon fehlt Pisa nach wie vor mit Sprunggelenksproblemen.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Betis fährt gegen Villarreal vor Heimpublikum einen 2:0-Sieg ein und hält sich somit in den Top 6. Rodriguez kommt nicht zum Einsatz und sitzt über die volle Spielzeit auf der Ersatzbank.
Sevilla
Djibril Sow
Sevilla spielt am Montagabend beim FC Elche. Sow wird in der Startaufstellung erwartet. (21 Uhr live auf blue Sport)
Sevilla
Ruben Vargas
Drama um Vargas beim Comeback: Ende November verletzt sich der Nati-Star und fällt in der Folge rund sieben Wochen aus. Am vergangenen Montag dann die herbeigesehnte Rückkehr. Der 27-Jährige wird in der 59. Minute eingewechselt, in der 67. Minute ist aber bereits wieder Schluss. Aufgrund muskulärer Probleme am linken Oberschenkel wird er erneut länger ausfallen.
Valencia
Filip Ugrinic
Wie schon in der Vorwoche steht Ugrinic in der Startelf von Valencia und verhilft seinem Team zu einem knappen 1:0-Auswärtssieg bei Getafe. Mit einem perfekt getimten Pass in die Tiefe bereitet er das einzige Tor der Partie in der 84. Minute sehenswert vor. Kurz darauf wird der 27-Jährige verwarnt und anschliessend ausgewechselt.
Valencia
Eray Cömert
Nachdem Cömert unter der Woche im Cup-Achtelfinal (2:0-Sieg gegen Burgos) durchspielt und gute Bewertungen abholt, sitzt er gegen Getafe wieder für 90 Minuten auf der Bank.
Frankreich
AS Monaco
Denis Zakaria
Denis Zakaria und Monaco müssen sich zuhause Lorient mit 1:3 geschlagen geben. Der Captain spielt dabei über die volle Distanz, kann die späte Niederlage aber nicht verhindern. Zudem sieht Zakaria in der 70. Minute die Gelbe Karte.
AS Monaco
Philipp Köhn
Schwarzer Abend für Philipp Köhn. Der Schweizer verliert mit Monaco nicht nur die Partie und holt sich von allen monegassischen Aktueren die schlechteste Note ab. Er verliert damit auch das Schweizer Goalie-Duell gegen Yvon Mvogo diskussionslos.
Lorient
Yvon Mvogo
Denn Mvogo zeigt eine starke Leistung, wehrt sechs von sieben Schüssen auf seinen Kasten bravourös ab und avanciert bei Lorient damit zum besten Einzelspieler. In der Tabelle rückt Lorient dank des Sieges bis auf einen Punkt an Monaco heran.
Marseille
Ulisses Garcia
Marseille fährt bei Angers einen problemlosen 5:2-Auswärtssieg ein. Garcia gehört auch beim vierten Spiel des neuen Jahres nicht zum Kader.
Stade Rennes
Breel Embolo
Im Heimspiel gegen Le Havre muss sich Stade Rennes mit einem 1:1-Remis begnügen. Allerdings sieht es bis kurz vor Schluss gar nach einer Niederlage aus. Erst in der 86. Minute erlöst Embolo das Heimteam mit dem Auslgeich. Embolo setzt sich nach einer Flanke stark durch und trifft per Kopf. Weniger Glück hat Embolo in der 59. Minute, als er einen Treffer vorbereitet, dabei allerdings knapp im Offside steht.
Le Havre
Felix Mambimbi
Embolo verhindert mit seinem späten Ausgleich, dass Felix Mambimbi auf Seiten von Le Havre zum Matchwinner avanciert. Denn der Schweizer bringt die Gäste in der 69. Minute mit einem abgelenkten Schuss in Führung. 10 Minuten später wird der 25-Jährige ausgewechselt – und muss von der Ersatzbank aus zusehen, wie seine Teamkollegen noch das 1:1 kassieren.