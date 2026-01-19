Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund gibt gegen St. Pauli einen 2:0-Vorsprung aus der Hand – und gewinnt am Ende in extremis doch noch 3:2. Kobel bleibt bei den Gegentoren ohne Abwehrchance. Am Mittwoch hatte der BVB noch mit 3:0 gegen Bremen gewonnen.

Gladbach Nico Elvedi

Nachdem Elvedi und seine Kollegen unter der Woche bei der 1:5-Klatsche gegen Hoffenheim gar nicht gut ausgesehen hatten, spielt Gladbach am Wochenende wieder einmal zu null. Beim 0:0 in Hamburg beanspruchen die Fohlen aber auch viel Glück.

Gladbach Jonas Omlin

Omlin sitzt bei Gladbach auch im 2026 auf der Bank.

HSV Miro Muheim

Der HSV spielt gegen Gladbach 90 Minuten lang auf ein Tor, auch Muheim schaltet sich immer wieder in die Offensive ein. Mehr als 20 Mal schiessen die Hamburger Richtung Borussia-Tor – aber der Ball will einfach nicht rein. So endet die Partie torlos. Der HSV hat vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

HSV Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt nach wie vor im Kader des Aufsteigers.

Freiburg Johan Manzambi

Nach dem 0:2 in Leipzig unter der Woche droht Freiburg am Sonntag auch in Augsburg zu verlieren. Der SCF holt aber einen 0:2-Rückstand noch auf auf und sichert sich zumindest noch einen Punkt. Beim Ausgleichstreffer ist Manzambi direkt beteiligt: Sein Kopfball wird auf der Linie von Gregoritsch mit der Hand abgewehrt – noch bevor der Schiedsrichter pfeift, schiebt Matanovic den Ball zum 2:2 rein.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Lange musste der U21-Nati-Spieler auf seine ersten Saisoneinsätze warten, nun darf er gleich zweimal über 90 Minuten ran und macht seine Sache ordentlich.

Augsburg Cédric Zesiger

Zuletzt stand Zesiger dreimal in Folge in der Startelf, gegen Freiburg muss er auf der Bank Platz nehmen. Nachdem sein Team den 2:2-Ausgleich kassiert, wird der Innenverteidiger eingewechelt. Danach fallen keine Tore mehr.

Augsburg Fabian Rieder

Rieder steht bei Augsburg in der Startelf und liefert mit einer butterweichen Flanke den Assist zum zwischenzeitlichen 2:0 für den FCA. Es ist seine erste Torbeteiligung seit Anfang November.

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda sitzt beim 3:3 gegen Bremen über die volle Distanz auf der Bank. Nun kriegt er einen neuen Trainer: Frankfurt hat Dino Toppmöller nach vier sieglosen Spielen in Folge entlassen.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Schmidt darf gegen Frankfurt erneut von Beginn an ran. Beim zweiten Gegentor kann er den Ball nicht klären, kurz darauf schlägt's ein. Nach knapp einer Stunde wird er beim Stand von 1:2 ausgewechselt.

Mainz 05 Silvan Widmer

Unter der Woche glänzte Widmer beim 2:1-Sieg gegen Heidenheim als Torschütze. Am Wochenende geht Mainz als Verlierer vom Platz. Beim 1:2 gegen Köln sieht Widmer nach einem Foul die Gelbe Karte.

1. FC Köln Joël Schmied

Schmied fehlt Köln noch immer mit einer Oberschenkelverletzung.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Am Dienstag kam Stergiou bei Stuttgarts Sieg gegen Frankfurt endlich zu seinem ersten Saisoneinsatz. Es blieb sein letzter für den VfB, denn mittlerweile ist der Verteidiger leihweise zu Heidenheim gewechselt. Da kommt er am Wochenende gegen Wolfsburg zu seinem Debüt. In der 77. Minute wird er beim Stand von 1:0 für Heidenheim eingewechselt, kurz darauf kassiert der FCH noch den Ausgleich. Stergiou trifft dabei keine Schuld.

Stuttgart Luca Jaquez

Jaquez fällt weiterhin mit einer Oberschenkelverletzung aus. Ohne ihn spielt Stuttgart gegen Union Berlin 1:1.

England

Sunderland Granit Xhaka

Nachdem Sunderland zuletzt in der Liga fünfmal in Serie nicht gewinnen konnte (4 Remis, 1 Niederlage), gibt es gegen Crystal Palace endlich mal wieder einen Sieg. Xhaka leitet beim 2:1-Sieg den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer mit einem cleveren Steilpass ein.

Newcastle Fabian Schär

Nach seiner schweren Verletzung in der Vorwoche gibt es durchaus gute Neuigkeiten. Denn womöglich ist für den Newcastle-Verteidiger die laufende Premier-League-Saison nicht vorzeitig zu Ende. Er wurde am Donnerstag in London am linken Fuss operiert. Ohne ihn spielt Newcastle gegen Schlusslicht Wolverhampton nur 0:0.

Leeds United Noah Okafor

Gegen Fulham wird Okafor in der 70. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt. Lange sieht es nach einer Nullnummer aus, dann trifft Lukas Nmecha in der Nachspielzeit doch noch zum umjubelten 1:0 für Leeds.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Nottingham erkämpft sich zuhause gegen Leader Arsenal ein 0:0. Ndoye, der die letzten fünf Spiele verletzungsbedingt verpasste, kommt in der Schlussphase ins Spiel und hilft mit, den Punkt über die Zeit zu retten.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung nach wie vor aus. Eine Rückkehr wird für den April erwartet. Burnley holt auswärts gegen Liverpool ein 1:1.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Inter Mailand bleibt in 2026 ungeschlagen. Bei Udinese Calcio setzt sich das Team von Yann Sommer dank des Tores von Lautaro Martinez durch – und der Schweizer Keeper, der in der 34. Minute eine starke Parade auspackt, bleibt einmal mehr ohne Gegentor.

Inter Mailand Manuel Akanji

Daran hat auch Akanji seinen Anteil. Der 30-Jährige spielt in der Innenverteidigung durch und kann überzeugen. In der 51. Minute schnuppert er gar an einem Torerfolg, doch sein Kopfball fliegt über den Kasten.

Genua Benjamin Siegrist

Siegrist verpasst die Partie bei Parma (0:0) mit einem Fingerbruch.

Parma Sascha Britschgi

Britschgi wird bei Parma zur Pause für den verwarnten Ondrejka eingewechselt. Doch auch er kann die Nullnummer gegen Genua nicht abwenden.

Bologna Remo Freuler

Innert drei Tagen stehen für Bologna zwei Liga-Spiele auf dem Programm. Erst gibt es bei Hellas Verona einen 3:2-Auswärtssieg, wobei Remo Freuler eine auffällige Rolle spielt. Nachdem er den 1:0-Führungstreffer vorbereitet, trifft er in der 71. Minute in den falschen Kasten. Immerhin bleibt das Eigentor ohne Konsequenzen und Bologna rettet die Führung über die Zeit.

Drei Tage später allerdings setzt es für Bologna eine 1:2-Heimpleite gegen Florenz ab. Freuler wird zur Pause und beim Stand von 0:2 ausgewechselt.

Fiorentina Simon Sohm

Sohm muss erneut auf der Bank Platz nehmen, wird in der 72. Minute aber eingewechselt und hilft mit, die Führung über die Zeit zu retten. Nach dem Horror-Saisonstart ist es für die AC Fiorentina der dritte Sieg aus den letzten sechs Spielen.

AC Milan Ardon Jashari

Während Jashari unter der Woche beim 3:1-Erfolg gegen Como nur zu einem Mini-Einsatz kommt, darf er gegen Lecce am Sonntag wieder von Beginn weg ran und zeigt eine starke Leistung. In der 87. Minute wird Jashari beim Stand von 1:0 ausgewechelt. «Er hat ein grossartiges Spiel gemacht», lobt Milan-Trainer Massimiliano Allegri nach der Partie.

AC Milan Zachary Athekame

Athekame sitzt sowohl gegen Como als auch gegen Lecce lange auf der Ersatzbank. Immerhin reicht es für zwei Kurzeinsätze.

Pisa Michel Aebischer

Pisa ringt Atalanta nach einer wilden Schlussphase ein 1:1-Remis ab. Stammspieler Aebischer spielt einmal mehr durch, bleibt nach seiner Vorlage im letzten Spiel diesmal aber ohne Skorerpunkt.

Pisa Daniel Denoon

Denoon fehlt Pisa nach wie vor mit Sprunggelenksproblemen.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Betis fährt gegen Villarreal vor Heimpublikum einen 2:0-Sieg ein und hält sich somit in den Top 6. Rodriguez kommt nicht zum Einsatz und sitzt über die volle Spielzeit auf der Ersatzbank.

Sevilla Djibril Sow

Sevilla spielt am Montagabend beim FC Elche. Sow wird in der Startaufstellung erwartet. (21 Uhr live auf blue Sport)

Sevilla Ruben Vargas

Drama um Vargas beim Comeback: Ende November verletzt sich der Nati-Star und fällt in der Folge rund sieben Wochen aus. Am vergangenen Montag dann die herbeigesehnte Rückkehr. Der 27-Jährige wird in der 59. Minute eingewechselt, in der 67. Minute ist aber bereits wieder Schluss. Aufgrund muskulärer Probleme am linken Oberschenkel wird er erneut länger ausfallen.

Vargas verletzt sich bei seinem Comeback nach nur 8 Minuten 13.01.2026

Valencia Filip Ugrinic

Wie schon in der Vorwoche steht Ugrinic in der Startelf von Valencia und verhilft seinem Team zu einem knappen 1:0-Auswärtssieg bei Getafe. Mit einem perfekt getimten Pass in die Tiefe bereitet er das einzige Tor der Partie in der 84. Minute sehenswert vor. Kurz darauf wird der 27-Jährige verwarnt und anschliessend ausgewechselt.

Valencia Eray Cömert

Nachdem Cömert unter der Woche im Cup-Achtelfinal (2:0-Sieg gegen Burgos) durchspielt und gute Bewertungen abholt, sitzt er gegen Getafe wieder für 90 Minuten auf der Bank.

Frankreich

AS Monaco Denis Zakaria

Denis Zakaria und Monaco müssen sich zuhause Lorient mit 1:3 geschlagen geben. Der Captain spielt dabei über die volle Distanz, kann die späte Niederlage aber nicht verhindern. Zudem sieht Zakaria in der 70. Minute die Gelbe Karte.

AS Monaco Philipp Köhn

Schwarzer Abend für Philipp Köhn. Der Schweizer verliert mit Monaco nicht nur die Partie und holt sich von allen monegassischen Aktueren die schlechteste Note ab. Er verliert damit auch das Schweizer Goalie-Duell gegen Yvon Mvogo diskussionslos.

Lorient Yvon Mvogo

Denn Mvogo zeigt eine starke Leistung, wehrt sechs von sieben Schüssen auf seinen Kasten bravourös ab und avanciert bei Lorient damit zum besten Einzelspieler. In der Tabelle rückt Lorient dank des Sieges bis auf einen Punkt an Monaco heran.

Marseille Ulisses Garcia

Marseille fährt bei Angers einen problemlosen 5:2-Auswärtssieg ein. Garcia gehört auch beim vierten Spiel des neuen Jahres nicht zum Kader.

Stade Rennes Breel Embolo

Im Heimspiel gegen Le Havre muss sich Stade Rennes mit einem 1:1-Remis begnügen. Allerdings sieht es bis kurz vor Schluss gar nach einer Niederlage aus. Erst in der 86. Minute erlöst Embolo das Heimteam mit dem Auslgeich. Embolo setzt sich nach einer Flanke stark durch und trifft per Kopf. Weniger Glück hat Embolo in der 59. Minute, als er einen Treffer vorbereitet, dabei allerdings knapp im Offside steht.

Le Havre Felix Mambimbi

Embolo verhindert mit seinem späten Ausgleich, dass Felix Mambimbi auf Seiten von Le Havre zum Matchwinner avanciert. Denn der Schweizer bringt die Gäste in der 69. Minute mit einem abgelenkten Schuss in Führung. 10 Minuten später wird der 25-Jährige ausgewechselt – und muss von der Ersatzbank aus zusehen, wie seine Teamkollegen noch das 1:1 kassieren.