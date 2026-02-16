Embolos kurioser Treffer gegen PSG 16.02.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Kobel erlebt beim 4:0-Sieg gegen Mainz einen relativ ruhigen Freitagabend. Dortmund behält Leader Bayern mit dem sechsten Sieg in Folge in Sichtweite, der Rückstand beträgt sechs Punkte.

Mainz 05 Silvan Widmer

Zum erst zweiten Mal seit der Ankunft von Urs Fischer (11 Spiele) geht Mainz als Verlierer vom Platz. In Dortmund bleibt die Fischer-Elf chancenlos und verliert 0:4. Widmer schiesst ein Tor, das wegen Abseits aberkannt wird. Ansonsten ist er vor allem mit Defensivarbeit beschäftigt, ehe er nach einer Stunde ausgewechselt wird.

Augsburg Cédric Zesiger

Zesiger steht gegen Heidenheim in der Startelf und spielt durch. Augsburg gewinnt 1:0 und holt sich Big Points im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt jetzt sechs Punkte.

Augsburg Fabian Rieder

Hat Rieder seinen Stammplatz verloren? Wieder muss er lange auf der Bank ausharren und kommt wie schon in der Vorwoche erst kurz vor Schluss ins Spiel.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Nach überstandener Adduktorenverletzung ist Stergiou wieder im Heidenheim-Kader, kommt aber nicht zum Einsatz.

Gladbach Nico Elvedi

Die Abstiegssorgen bei Gladbach werden wieder grösser. Nach der 0:3-Klatsche in Frankfurt hat die Borussia nur noch drei Punkte Vorsprung auf Rang 16. Elvedi trifft bei den Gegentoren keine Schuld.

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda kehrt gegen Gladbach in die Startelf zurück und zeigt eine starke Leistung. Nach sieben sieglosen Ligaspielen in Serie gibt es endlich wieder mal einen Dreier.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Bremen findet nicht aus der Krise und bleibt auch im zwölften Spiel in Folge ohne Sieg. Gegen Leader Bayern München darf man aber auch einmal verlieren. Schmidt wird in der 65. Minute beim Stand von 0:2 aus Sicht von Werder eingewechselt, am Ende gewinnen die Bayern 3:0.

Bayer Leverkusen Jonas Omlin

Ist seit seiner Leihe zu Leverkusen hinter Janis Blaswich die Nummer 2 – und sitzt dementsprechend auch beim 4:0 gegen St. Pauli auf der Bank.

Stuttgart Luca Jaquez

Der Abwehrspieler fehlt im Kader der Stuttgarter beim 3:1-Sieg gegen Köln.

1. FC Köln Joël Schmied

Erster Einsatz nach seiner Oberschenkelverletzung, die ihn fast drei Monate lang ausser Gefecht setzte: Schmied steht gegen Stuttgart in der Startelf und wird nach 67 Minuten beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

Freiburg Johan Manzambi

Vor einer Woche flog Manzambi vom Platz, entsprechend fehlt er am Wochenende bei der 0:3-Niederlage bei Hoffenheim. Unter der Woche durfte der Youngster im DFB-Pokal-Viertelfinal aber noch spielen. Gegen Hertha BSC siegte Freiburg im Elfmeterschiessen, obwohl Manzambi mit seinem Versuch scheiterte.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Nach den 120 Minuten im Pokalspiel rotieren die Freiburger durch. Gut für Ogbus: Er rückt in die Startelf und darf durchspielen. Schlecht für den U21-Nati-Spieler: Er ist wie seine Mitspieler nicht immer auf der Höhe, auch wenn Ogbus bei den Gegentoren keine direkte Schuld trifft.

HSV Miro Muheim

Der HSV gewinnt ein spektakuläres Spiel gegen Union Berlin mit 3:2. Muheim bleibt für einmal eher unauffällig.

England

Sunderland Granit Xhaka

Der Nati-Captain fehlt den Black Cats weiterhin mit einer Knöchelverletzung. Ohne seinen Anführer müht sich Sunderland im FA Cup gegen Oxford United zu einem 1:0-Sieg.

Newcastle Fabian Schär

Auch Schär ist derzeit verletzt. Newcastle zieht mit einem 3:1-Sieg bei Aston Villa in die nächste Runde ein.

Leeds United Noah Okafor

Leeds muss gegen das unterklassige Birmingham ins Penaltyschiessen, setzt sich da aber durch und erreicht die Achtelfinals. Okafor spielt von Anfang an und liefert den Assist zum Führungstor. Nach 81 Minuten hat er Feierabend.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Nottingham ist im FA Cup bereits in der letzten Runde gescheitert und hat ein spielfreies Wochenende. News gibt es dennoch von Ndoyes Klub: Nach der Entlassung von Sean Dyche ist ein neuer Trainer da. Vitor Pereira – bereits der vierte Nottingham-Coach in dieser Saison – soll den Traditionsklub vor dem Abstieg retten.

Burnley Zeki Amdouni

Er fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Grosser Sieg für den Tabellenführer: Inter gewinnt das Derby d'Italia in extremis mit 3:2. Sommer zeigt die eine oder andere starke Parade, bei den Gegentoren ist er machtlos.

Inter Mailand Manuel Akanji

Auch Akanji zeigt einen soliden Auftritt, ohne dabei gross aufzufallen.

Bologna Remo Freuler

Nach drei Pleiten in Folge gibt's für Bologna wieder einmal etwas zu feiern. Captain Freuler spielt beim 2:1-Sieg auswärts gegen den FC Turin durch.

Bologna Simon Sohm

Sohm kehrt in die Startelf zurück und darf 86 Minuten lang spielen. Kurz vor seiner Auswechslung sieht Sohm noch die Gelbe Karte wegen eines Fouls.

Genua Benjamin Siegrist

Ein Fingerbruch setzt ihn weiter ausser Gefecht.

AC Milan Zachary Athekame

Athekame hat sich in der Milan-Startelf langsam festgebissen und zeigt auch gegen Pisa einen starken Auftritt auf der rechten Schiene. Mit einer perfekten Flanke bereitet er das Führungstor für Milan vor. Nach 76 Minuten wird er beim Stand von 1:1 ausgewechselt und sieht von draussen, wie Oldie Luka Modric in der 85. Minute noch das Siegtor schiesst.

AC Milan Ardon Jashari

Jashari schmort 90 Minuten lang auf der Bank.

Pisa Michel Aebischer

Bei Pisa steht wie gewohnt Aebischer in der Startelf. Nach 55 Minuten wird er aber schon ausgewechselt.

Pisa Daniel Denoon

Er verpasst die Partie mit Sprunggelenksproblemen.

Parma Sascha Britschgi

Britschgi steht gegen Hellas Verona erneut in der Parma-Startelf und läuft die rechte Seite 90 Minuten lang hoch und runter. An den Toren ist er nicht direkt beteiligt, dennoch kann er sich über einen 2:1-Sieg freuen.

Sassuolo Ulisses Garcia

Garcia kommt nach seinem Wechsel zu Sassuolo zu seinem zweiten Einsatz. Sein Team liegt gegen Udinese zur Pause 0:1 zurück, als der Schweizer eingewechselt wird. Und Garcia zeigt sogleich, wie wertvoll er sein kann. Zunächst leitet er das Ausgleichstor mit einem klugen Pass in den Strafraum ein, kurz darauf liefert er mit einer butterweichen Flanke die Vorarbeit zum 2:1. Sackstark! Bei diesem Spielstand bleibt es bis zum Schluss.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Rodriguez spielt beim 2:1-Sieg gegen Mallorca als Linksverteidiger durch und bleibt unauffällig.

Valencia Eray Cömert

Den erkämpften Stammplatz will Cömert behalten und liefert weitere Argumente dafür. Beim 2:0-Sieg bei Levante zeigt der Innenverteidiger eine einwandfreie Leistung.

Valencia Filip Ugrinic

Ugrinic bleibt unauffällig, nachdem er bereits in der 17. Minute wegen eines Foulspiels verwarnt wird. Nach knapp einer Stunde wird er ausgewechselt

Sevilla Djibril Sow

Sevilla muss gegen Alaves schon nach einer Viertelstunde mit einem Mann weniger auskommen, nachdem Juanlu Sánchez Gelb-Rot sieht. Djibril Sow hält das aber nicht davon ab, in die Offensive zu gehen – und kurz vor der Halbzeit trifft der Schweizer tatsächlich zur Führung. Mit einem Haken dringt er in den Strafraum ein und zieht am. Sows Schuss wird noch abgelenkt und ist so unhaltbar für den Alaves-Keeper. Danach ist Sow vor allem mit Defensivarbeit beschäftigt. Kurz nach dem Augleichstreffer wird er nach einer Stunde ausgewechselt. Das Spiel endet 1:1.

Sevilla Ruben Vargas

Er fällt weiter mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Bei Monacos 3:1-Sieg gegen Nantes hat Köhn nicht viel zu tun. Beim Gegentor bleibt er machtlos.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria zeigt im zentralen Mittelfeld einen bärenstarken Auftritt und krönt seine Leistung mit seinem ersten Saisontor. Er erobert den Ball selbst im gegnerischen Aufbauspiel, geht mit nach vorne und düpiert die Abwehr mit einem Haken.

Stade Rennes Breel Embolo

Als Embolo gegen PSG in der 74. Minute eingewechselt wird, führt Rennes 2:1. Sieben Minuten später ist es tatsächlich der Nati-Stürmer, der für die Entscheidung sorgt – und das kurios: Embolo leitet den Treffer selbst ein, schleicht sich in den Strafraum und verwertet die Flanke dann mit seinem Unterleib. Mit diesem 3:1-Sieg holt sich Rennes wichtige Punkte im Kampf um die Europacup-Plätze.

Lorient Yvon Mvogo

Mvogo spielt zum vierten Mal in dieser Saison zu Null. Beim 2:0-Sieg gegen Angers kriegt er aber auch kaum Möglichkeiten, um sich auszuzeichnen.

Le Havre Felix Mambimbi

Beim 2:1-Sieg gegen Toulouse fehlt Manzambi im Kader von Le Havre.