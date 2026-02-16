  1. Privatkunden
Söldner-Check Embolo trifft mit seinem besten Stück gegen PSG – auch Zakaria und Sow schiessen Tore

Patrick Lämmle

16.2.2026

Embolos kurioser Treffer gegen PSG

Embolos kurioser Treffer gegen PSG

16.02.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Jan Arnet

16.02.2026, 12:53

16.02.2026, 13:00

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Kobel erlebt beim 4:0-Sieg gegen Mainz einen relativ ruhigen Freitagabend. Dortmund behält Leader Bayern mit dem sechsten Sieg in Folge in Sichtweite, der Rückstand beträgt sechs Punkte.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Zum erst zweiten Mal seit der Ankunft von Urs Fischer (11 Spiele) geht Mainz als Verlierer vom Platz. In Dortmund bleibt die Fischer-Elf chancenlos und verliert 0:4. Widmer schiesst ein Tor, das wegen Abseits aberkannt wird. Ansonsten ist er vor allem mit Defensivarbeit beschäftigt, ehe er nach einer Stunde ausgewechselt wird.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Zesiger steht gegen Heidenheim in der Startelf und spielt durch. Augsburg gewinnt 1:0 und holt sich Big Points im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt jetzt sechs Punkte.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Hat Rieder seinen Stammplatz verloren? Wieder muss er lange auf der Bank ausharren und kommt wie schon in der Vorwoche erst kurz vor Schluss ins Spiel.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Nach überstandener Adduktorenverletzung ist Stergiou wieder im Heidenheim-Kader, kommt aber nicht zum Einsatz.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Die Abstiegssorgen bei Gladbach werden wieder grösser. Nach der 0:3-Klatsche in Frankfurt hat die Borussia nur noch drei Punkte Vorsprung auf Rang 16. Elvedi trifft bei den Gegentoren keine Schuld.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Amenda kehrt gegen Gladbach in die Startelf zurück und zeigt eine starke Leistung. Nach sieben sieglosen Ligaspielen in Serie gibt es endlich wieder mal einen Dreier.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Bremen findet nicht aus der Krise und bleibt auch im zwölften Spiel in Folge ohne Sieg. Gegen Leader Bayern München darf man aber auch einmal verlieren. Schmidt wird in der 65. Minute beim Stand von 0:2 aus Sicht von Werder eingewechselt, am Ende gewinnen die Bayern 3:0.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bayer Leverkusen

Jonas Omlin

Ist seit seiner Leihe zu Leverkusen hinter Janis Blaswich die Nummer 2 – und sitzt dementsprechend auch beim 4:0 gegen St. Pauli auf der Bank.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Der Abwehrspieler fehlt im Kader der Stuttgarter beim 3:1-Sieg gegen Köln.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Erster Einsatz nach seiner Oberschenkelverletzung, die ihn fast drei Monate lang ausser Gefecht setzte: Schmied steht gegen Stuttgart in der Startelf und wird nach 67 Minuten beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Vor einer Woche flog Manzambi vom Platz, entsprechend fehlt er am Wochenende bei der 0:3-Niederlage bei Hoffenheim. Unter der Woche durfte der Youngster im DFB-Pokal-Viertelfinal aber noch spielen. Gegen Hertha BSC siegte Freiburg im Elfmeterschiessen, obwohl Manzambi mit seinem Versuch scheiterte.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Nach den 120 Minuten im Pokalspiel rotieren die Freiburger durch. Gut für Ogbus: Er rückt in die Startelf und darf durchspielen. Schlecht für den U21-Nati-Spieler: Er ist wie seine Mitspieler nicht immer auf der Höhe, auch wenn Ogbus bei den Gegentoren keine direkte Schuld trifft.

 

HSV

Miro Muheim

Der HSV gewinnt ein spektakuläres Spiel gegen Union Berlin mit 3:2. Muheim bleibt für einmal eher unauffällig.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Der Nati-Captain fehlt den Black Cats weiterhin mit einer Knöchelverletzung. Ohne seinen Anführer müht sich Sunderland im FA Cup gegen Oxford United zu einem 1:0-Sieg.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Auch Schär ist derzeit verletzt. Newcastle zieht mit einem 3:1-Sieg bei Aston Villa in die nächste Runde ein.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Leeds muss gegen das unterklassige Birmingham ins Penaltyschiessen, setzt sich da aber durch und erreicht die Achtelfinals. Okafor spielt von Anfang an und liefert den Assist zum Führungstor. Nach 81 Minuten hat er Feierabend.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Nottingham ist im FA Cup bereits in der letzten Runde gescheitert und hat ein spielfreies Wochenende. News gibt es dennoch von Ndoyes Klub: Nach der Entlassung von Sean Dyche ist ein neuer Trainer da. Vitor Pereira – bereits der vierte Nottingham-Coach in dieser Saison – soll den Traditionsklub vor dem Abstieg retten.

Premier League. Portugiese Pereira neuer Trainer von Ndoye und Nottingham

Premier LeaguePortugiese Pereira neuer Trainer von Ndoye und Nottingham

 

Burnley

Zeki Amdouni

Er fällt mit einem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Grosser Sieg für den Tabellenführer: Inter gewinnt das Derby d'Italia in extremis mit 3:2. Sommer zeigt die eine oder andere starke Parade, bei den Gegentoren ist er machtlos.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Auch Akanji zeigt einen soliden Auftritt, ohne dabei gross aufzufallen. 

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Nach drei Pleiten in Folge gibt's für Bologna wieder einmal etwas zu feiern. Captain Freuler spielt beim 2:1-Sieg auswärts gegen den FC Turin durch.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Bologna

Simon Sohm

Sohm kehrt in die Startelf zurück und darf 86 Minuten lang spielen. Kurz vor seiner Auswechslung sieht Sohm noch die Gelbe Karte wegen eines Fouls.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Ein Fingerbruch setzt ihn weiter ausser Gefecht.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Athekame hat sich in der Milan-Startelf langsam festgebissen und zeigt auch gegen Pisa einen starken Auftritt auf der rechten Schiene. Mit einer perfekten Flanke bereitet er das Führungstor für Milan vor. Nach 76 Minuten wird er beim Stand von 1:1 ausgewechselt und sieht von draussen, wie Oldie Luka Modric in der 85. Minute noch das Siegtor schiesst.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Jashari schmort 90 Minuten lang auf der Bank.

 

Pisa

Michel Aebischer

Bei Pisa steht wie gewohnt Aebischer in der Startelf. Nach 55 Minuten wird er aber schon ausgewechselt.

 

Pisa

Daniel Denoon

Er verpasst die Partie mit Sprunggelenksproblemen.

 

Parma

Sascha Britschgi

Britschgi steht gegen Hellas Verona erneut in der Parma-Startelf und läuft die rechte Seite 90 Minuten lang hoch und runter. An den Toren ist er nicht direkt beteiligt, dennoch kann er sich über einen 2:1-Sieg freuen.

 

Sassuolo

Ulisses Garcia

Garcia kommt nach seinem Wechsel zu Sassuolo zu seinem zweiten Einsatz. Sein Team liegt gegen Udinese zur Pause 0:1 zurück, als der Schweizer eingewechselt wird. Und Garcia zeigt sogleich, wie wertvoll er sein kann. Zunächst leitet er das Ausgleichstor mit einem klugen Pass in den Strafraum ein, kurz darauf liefert er mit einer butterweichen Flanke die Vorarbeit zum 2:1. Sackstark! Bei diesem Spielstand bleibt es bis zum Schluss.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Rodriguez spielt beim 2:1-Sieg gegen Mallorca als Linksverteidiger durch und bleibt unauffällig.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Den erkämpften Stammplatz will Cömert behalten und liefert weitere Argumente dafür. Beim 2:0-Sieg bei Levante zeigt der Innenverteidiger eine einwandfreie Leistung.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Ugrinic bleibt unauffällig, nachdem er bereits in der 17. Minute wegen eines Foulspiels verwarnt wird. Nach knapp einer Stunde wird er ausgewechselt

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sevilla muss gegen Alaves schon nach einer Viertelstunde mit einem Mann weniger auskommen, nachdem Juanlu Sánchez Gelb-Rot sieht. Djibril Sow hält das aber nicht davon ab, in die Offensive zu gehen – und kurz vor der Halbzeit trifft der Schweizer tatsächlich zur Führung. Mit einem Haken dringt er in den Strafraum ein und zieht am. Sows Schuss wird noch abgelenkt und ist so unhaltbar für den Alaves-Keeper. Danach ist Sow vor allem mit Defensivarbeit beschäftigt. Kurz nach dem Augleichstreffer wird er nach einer Stunde ausgewechselt. Das Spiel endet 1:1.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Er fällt weiter mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Bei Monacos 3:1-Sieg gegen Nantes hat Köhn nicht viel zu tun. Beim Gegentor bleibt er machtlos.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Zakaria zeigt im zentralen Mittelfeld einen bärenstarken Auftritt und krönt seine Leistung mit seinem ersten Saisontor. Er erobert den Ball selbst im gegnerischen Aufbauspiel, geht mit nach vorne und düpiert die Abwehr mit einem Haken. 

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Als Embolo gegen PSG in der 74. Minute eingewechselt wird, führt Rennes 2:1. Sieben Minuten später ist es tatsächlich der Nati-Stürmer, der für die Entscheidung sorgt – und das kurios: Embolo leitet den Treffer selbst ein, schleicht sich in den Strafraum und verwertet die Flanke dann mit seinem Unterleib. Mit diesem 3:1-Sieg holt sich Rennes wichtige Punkte im Kampf um die Europacup-Plätze.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Mvogo spielt zum vierten Mal in dieser Saison zu Null. Beim 2:0-Sieg gegen Angers kriegt er aber auch kaum Möglichkeiten, um sich auszuzeichnen.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Beim 2:1-Sieg gegen Toulouse fehlt Manzambi im Kader von Le Havre.

