Söldner-Check Embolo, Vargas und Rieder treffen ++ Sommer rettet Inter den Sieg

Patrick Lämmle

20.10.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

,

Patrick Lämmle, Jan Arnet

20.10.2025, 16:15

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Kobel zeigt eine kleine Unsicherheit mit dem Ball am Fuss, hält sonst aber stark. Die 1:2-Niederlage im Top-Spiel gegen Bayern München kann er aber nicht verhindern. Bei den Gegentoren machtlos. Am Dienstag will der BVB in der Champions League bei Kopenhagen zum Siegen zurückfinden.

FC Copenhagen - Borussia Dortmund
FC Copenhagen - Borussia Dortmund

Di 21.10. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ FC Copenhagen - Borussia Dortmund

Mit tv.blue.ch mieten
Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Elvedi knackt am Wochenende zwar zwei Rekorde, dennoch ist es kein freudiger Tag für ihn. Gladbach verliert bei Union Berlin mit 1:3 und wartet auch nach dem 7. Saisonspiel auf den ersten Sieg.

Gladbachs Rekordmann. Nico Elvedi jagt Yann Sommer gleich zwei Bestmarken ab

Gladbachs RekordmannNico Elvedi jagt Yann Sommer gleich zwei Bestmarken ab

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Gegen Union Berlin sitzt Omlin auf der Bank.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Mainz verliert gegen Bayer Leverkusen 3:4. Widmer, der in der Nati stark aufspielte, ist bei Mainz wie so oft nur Ersatz.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Zesiger wird gegen Köln in der 85. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Rieder schiesst Augsburg in der 54. Minute per Elfmeter in Führung. Fünf Minuten vor Schluss wird er ausgewechselt.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Nach langer Verletzungspause ist Stergiou auf dem Weg zurück. Er spielte im Oktober einmal in der 3. Liga und einmal in einem Testspiel. Am vergangenen Wochenende steht er nicht im Aufgebot.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Beim 3:0-Auswärtssieg gegen Wolfsburg spielt Jaquez in der Dreierkette durch.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Erstmals seit knapp einem Jahr steht Amenda in der Startelf. Kurz vor der Pause holt er sich eine unnötige Gelbe Karte ab. Ansonsten macht er beim 2:2 gegen Freiburg einen guten Job. Am Mittwoch wartet auf die Eintracht mit dem Champions-League-Spiel gegen Liverpool ein grosses Highlight. blue Sport überträgt live.

Eintracht Frankfurt - Liverpool FC
Eintracht Frankfurt - Liverpool FC

Mi 22.10. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Eintracht Frankfurt - Liverpool FC

Mit tv.blue.ch mieten
 

HSV

Miro Muheim

Gegen Leipzig liefert Muheim den Assist zum 1:1. Am Ende bleibt es eine Randnotiz, da der HSV 1:2 verliert.

 

HSV

Silvan Hefti

Hat sich noch immer nicht von seiner Hüftverletzung erholt.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Schmidt musste vorzeitig aus dem Nati-Camp abreisen. Der 25-Jährige hat sich am Fuss verletzt und sollte nicht länger ausfallen. Die Partie gegen Heidenheim (2:2) kam aber noch zu früh.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Schon in der 2. Minute bereitet er gegen Frankfurt das 1:0 vor. Eine Viertelstunde später leitet das Nati-Juwel den Gegentreffer zum 1:1 mit einem schnell und unglücklich ausgeführten Freistoss im Mittelfeld ein. Die Partie endet 2:2.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

In der U21-Nati hat Ogbus zwei Mal 90 Minuten gespielt, gegen Frankfurt steht er aber nicht im Kader. Stattdessen verstärkt er die Abwehr der 2. Mannschaft und feiert gegen den Bahlinger SC einen 2:1-Sieg.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

Schmied ist bei Köln zuletzt gesetzt und zeigt beim 1:1 gegen Augsburg eine gute Leistung. Besonders seine artistische Rettungseinlage gegen Claude-Maurice ist stark.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Sunderland feiert gegen Wolverhampton einen 2:0-Sieg und steht nach 8 Runden auf dem starken 7. Platz. Granit Xhaka sorgt im Mittelfeld für Ordnung.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Bei der 1:2-Niederlage gegen Brighton sitzt Schär auf der Bank. Am Dienstag hofft er wieder auf einen Einsatz. Dann spielt Newcastle in der Königsklasse gegen Benfica.

Newcastle United FC - SL Benfica
Newcastle United FC - SL Benfica

Di 21.10. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Newcastle United FC - SL Benfica

Mit tv.blue.ch mieten
Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Okafor fehlt aufgrund einer Verletzung, die er sich im Training zugezogen hat. Allerdings sollte er Leeds schon bald wieder zur Verfügung stehen. Ohne ihn verliert der Aufsteiger bei Burnley 0:2.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Bei der 0:3-Ohrfeige gegen Chelsea sitzt Ndoye auf der Bank. Unmittelbar nach dem Spiel wird Ange Postecoglou als Trainer entlassen – er war nur 39 Tage im Amt.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni fällt noch länger aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Beim 1:0-Sieg gegen die AS Roma braucht es einen hellwachen Sommer, denn zwei, drei Mal wird es richtig gefährlich. Mal hält der Schweizer, mal zielen die Römer knapp am Tor vorbei.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Akanji macht gegen die AS Roma einen ordentlichen Job und hilft dabei, dass am Ende die Null steht. Am Dienstag ist Inter wieder in der Champions League gefordert – auswärts gegen Marc Gigers Royale Union St. Gilloise.

Royale Union Saint-Gilloise - FC Internazionale Milano
Royale Union Saint-Gilloise - FC Internazionale Milano

Di 21.10. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Royale Union Saint-Gilloise - FC Internazionale Milano

Mit tv.blue.ch mieten
Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Freuler wird gegen Cagliari in der 77. Minute beim Stand von 1:0 ausgewechselt. Kurz darauf trifft Orsolini zum 2:0-Endstand.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Nimmt bei der Nullnummer gegen Parma wie gewohnt auf der Ersatzbank Platz.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Jashari fällt nach seinem Wadenbeinbruch noch einige Wochen aus. Milan gewinnt gegen Fiorentina 2:1 und führt die Tabelle nach dem 7. Spieltag an.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Athekame steht bei Milan erstmals in der Startelf. In der 57. Minute wird er kurz nach dem Gegentreffer zum 0:1 Gelb-verwarnt ausgewechselt. Nach seiner Auswechslung kehrt Milan das Spiel.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Bei der 1:2-Niederlage gegen Milan wird Sohm in der 87. Minute eingewechselt. Bringt nichts, Fiorentina kann die Pleite nicht mehr abwenden.

 

Pisa

Michel Aebischer

Spielt beim 0:0 gegen Verona im zentralen Mittelfeld durch.

 

Pisa

Daniel Denoon

Denoon verbringt einen Arbeitstag als Bankdrücker.

 

Parma

Sascha Britschgi

Beim 0:0 gegen Genua spielt Britschgi durch. Defensiv mit einer grundsoliden Vorstellung.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Er kommt beim 2:2 gegen Villarreal nicht zum Einsatz. Darf er in der Europa League ran? Am Donnerstag spielt Betis auswärts gegen Genk.

KRC Genk - Real Betis Balompié
KRC Genk - Real Betis Balompié

Do 23.10. 18:10 - 20:45 ∙ blue Sport Live ∙ KRC Genk - Real Betis Balompié

Mit tv.blue.ch mieten
Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sow wird im Spiel gegen Mallorca beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Trainer Matías Almeyda will mit Alexis Sanchez die Offensive verstärken. Das geht nach hinten los: Am Ende verliert Sevilla 1:3.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Vargas schiesst gegen Mallorca sein zweites Saisontor. Nach einer Flanke steht er am zweiten Pfosten völlig blank und hat keine Mühe, den Ball in die Maschen zu befördern. Das Führungstor bringt seinem Team am Ende wenig.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Er wartet noch auf seine ersten Ligaminuten in dieser Saison. Heute Montag spielt Valencia auswärts bei Alavés.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Auch Ugrinic konnte sich in Valencia bislang nicht durchsetzen und hofft am Montagabend auf einen Einsatz.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Monaco kommt bei Angers nicht über ein 1:1 hinaus. Den Ausgleich kassisert Köhn erst in der 85. Minute, bei einem Schuss aus zehn Metern bleibt er ohne Abwehrchance.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Zakaria fällt nach wie vor mit Adduktorenproblemen aus. Ob es für einen Einsatz in der Champions League reichen wird? Am Mittwoch empfängt Monaco die Tottenham Hotspur.

AS Monaco FC - Tottenham Hotspur
AS Monaco FC - Tottenham Hotspur

Mi 22.10. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ AS Monaco FC - Tottenham Hotspur

Mit tv.blue.ch mieten
Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Rennes spielt zum vierten Mal in Folge nur Remis und gibt beim 2:2 gegen Auxerre in der Schlussphase noch den Sieg aus der Hand. Erfolgserlebnis aber für Embolo: Er trifft in der 18. Minute per Kopf zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Spezieller Torjubel: Embolo macht bei seinem Treffer eine Grimasse.
Spezieller Torjubel: Embolo macht bei seinem Treffer eine Grimasse.
imago
 

Marseille

Ulisses Garcia

Gleich mit 6:2 schickt Marseille Le Havre nach Hause. Garcia bleibt beim Schützenfest nur eine Zuschauerrolle – er sitzt 90 Minuten lang auf der Bank.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Auch Mambimbi kommt beim Torfestival in Marseille nicht zum Zug.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Beim 3:3 gegen Brest muss er dreimal hinter sich greifen. Beim zweiten Gegentreffer verliert Mvogo etwas die Orientierung im Fünferraum und sieht entsprechend nicht gut aus.

