Embolo, Vargas und Rieder treffen ++ Sommer rettet Inter den Sieg

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Kobel zeigt eine kleine Unsicherheit mit dem Ball am Fuss, hält sonst aber stark. Die 1:2-Niederlage im Top-Spiel gegen Bayern München kann er aber nicht verhindern. Bei den Gegentoren machtlos. Am Dienstag will der BVB in der Champions League bei Kopenhagen zum Siegen zurückfinden.

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi knackt am Wochenende zwar zwei Rekorde, dennoch ist es kein freudiger Tag für ihn. Gladbach verliert bei Union Berlin mit 1:3 und wartet auch nach dem 7. Saisonspiel auf den ersten Sieg.

Gladbach Jonas Omlin

Gegen Union Berlin sitzt Omlin auf der Bank.

Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz verliert gegen Bayer Leverkusen 3:4. Widmer, der in der Nati stark aufspielte, ist bei Mainz wie so oft nur Ersatz.

Augsburg Cédric Zesiger

Zesiger wird gegen Köln in der 85. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Augsburg Fabian Rieder

Rieder schiesst Augsburg in der 54. Minute per Elfmeter in Führung. Fünf Minuten vor Schluss wird er ausgewechselt.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Nach langer Verletzungspause ist Stergiou auf dem Weg zurück. Er spielte im Oktober einmal in der 3. Liga und einmal in einem Testspiel. Am vergangenen Wochenende steht er nicht im Aufgebot.

Stuttgart Luca Jaquez

Beim 3:0-Auswärtssieg gegen Wolfsburg spielt Jaquez in der Dreierkette durch.

Frankfurt Aurèle Amenda

Erstmals seit knapp einem Jahr steht Amenda in der Startelf. Kurz vor der Pause holt er sich eine unnötige Gelbe Karte ab. Ansonsten macht er beim 2:2 gegen Freiburg einen guten Job. Am Mittwoch wartet auf die Eintracht mit dem Champions-League-Spiel gegen Liverpool ein grosses Highlight. blue Sport überträgt live.

HSV Miro Muheim

Gegen Leipzig liefert Muheim den Assist zum 1:1. Am Ende bleibt es eine Randnotiz, da der HSV 1:2 verliert.

HSV Silvan Hefti

Hat sich noch immer nicht von seiner Hüftverletzung erholt.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Schmidt musste vorzeitig aus dem Nati-Camp abreisen. Der 25-Jährige hat sich am Fuss verletzt und sollte nicht länger ausfallen. Die Partie gegen Heidenheim (2:2) kam aber noch zu früh.

Freiburg Johan Manzambi

Schon in der 2. Minute bereitet er gegen Frankfurt das 1:0 vor. Eine Viertelstunde später leitet das Nati-Juwel den Gegentreffer zum 1:1 mit einem schnell und unglücklich ausgeführten Freistoss im Mittelfeld ein. Die Partie endet 2:2.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

In der U21-Nati hat Ogbus zwei Mal 90 Minuten gespielt, gegen Frankfurt steht er aber nicht im Kader. Stattdessen verstärkt er die Abwehr der 2. Mannschaft und feiert gegen den Bahlinger SC einen 2:1-Sieg.

1. FC Köln Joël Schmied

Schmied ist bei Köln zuletzt gesetzt und zeigt beim 1:1 gegen Augsburg eine gute Leistung. Besonders seine artistische Rettungseinlage gegen Claude-Maurice ist stark.

England

Sunderland Granit Xhaka

Sunderland feiert gegen Wolverhampton einen 2:0-Sieg und steht nach 8 Runden auf dem starken 7. Platz. Granit Xhaka sorgt im Mittelfeld für Ordnung.

Newcastle Fabian Schär

Bei der 1:2-Niederlage gegen Brighton sitzt Schär auf der Bank. Am Dienstag hofft er wieder auf einen Einsatz. Dann spielt Newcastle in der Königsklasse gegen Benfica.

Leeds United Noah Okafor

Okafor fehlt aufgrund einer Verletzung, die er sich im Training zugezogen hat. Allerdings sollte er Leeds schon bald wieder zur Verfügung stehen. Ohne ihn verliert der Aufsteiger bei Burnley 0:2.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Bei der 0:3-Ohrfeige gegen Chelsea sitzt Ndoye auf der Bank. Unmittelbar nach dem Spiel wird Ange Postecoglou als Trainer entlassen – er war nur 39 Tage im Amt.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni fällt noch länger aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Beim 1:0-Sieg gegen die AS Roma braucht es einen hellwachen Sommer, denn zwei, drei Mal wird es richtig gefährlich. Mal hält der Schweizer, mal zielen die Römer knapp am Tor vorbei.

Inter Mailand Manuel Akanji

Akanji macht gegen die AS Roma einen ordentlichen Job und hilft dabei, dass am Ende die Null steht. Am Dienstag ist Inter wieder in der Champions League gefordert – auswärts gegen Marc Gigers Royale Union St. Gilloise.

Bologna Remo Freuler

Freuler wird gegen Cagliari in der 77. Minute beim Stand von 1:0 ausgewechselt. Kurz darauf trifft Orsolini zum 2:0-Endstand.

Genua Benjamin Siegrist

Nimmt bei der Nullnummer gegen Parma wie gewohnt auf der Ersatzbank Platz.

AC Milan Ardon Jashari

Jashari fällt nach seinem Wadenbeinbruch noch einige Wochen aus. Milan gewinnt gegen Fiorentina 2:1 und führt die Tabelle nach dem 7. Spieltag an.

AC Milan Zachary Athekame

Athekame steht bei Milan erstmals in der Startelf. In der 57. Minute wird er kurz nach dem Gegentreffer zum 0:1 Gelb-verwarnt ausgewechselt. Nach seiner Auswechslung kehrt Milan das Spiel.

Fiorentina Simon Sohm

Bei der 1:2-Niederlage gegen Milan wird Sohm in der 87. Minute eingewechselt. Bringt nichts, Fiorentina kann die Pleite nicht mehr abwenden.

Pisa Michel Aebischer

Spielt beim 0:0 gegen Verona im zentralen Mittelfeld durch.

Pisa Daniel Denoon

Denoon verbringt einen Arbeitstag als Bankdrücker.

Parma Sascha Britschgi

Beim 0:0 gegen Genua spielt Britschgi durch. Defensiv mit einer grundsoliden Vorstellung.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Er kommt beim 2:2 gegen Villarreal nicht zum Einsatz. Darf er in der Europa League ran? Am Donnerstag spielt Betis auswärts gegen Genk.

Sevilla Djibril Sow

Sow wird im Spiel gegen Mallorca beim Stand von 1:1 ausgewechselt. Trainer Matías Almeyda will mit Alexis Sanchez die Offensive verstärken. Das geht nach hinten los: Am Ende verliert Sevilla 1:3.

Sevilla Ruben Vargas

Vargas schiesst gegen Mallorca sein zweites Saisontor. Nach einer Flanke steht er am zweiten Pfosten völlig blank und hat keine Mühe, den Ball in die Maschen zu befördern. Das Führungstor bringt seinem Team am Ende wenig.

Valencia Eray Cömert

Er wartet noch auf seine ersten Ligaminuten in dieser Saison. Heute Montag spielt Valencia auswärts bei Alavés.

Valencia Filip Ugrinic

Auch Ugrinic konnte sich in Valencia bislang nicht durchsetzen und hofft am Montagabend auf einen Einsatz.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco kommt bei Angers nicht über ein 1:1 hinaus. Den Ausgleich kassisert Köhn erst in der 85. Minute, bei einem Schuss aus zehn Metern bleibt er ohne Abwehrchance.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria fällt nach wie vor mit Adduktorenproblemen aus. Ob es für einen Einsatz in der Champions League reichen wird? Am Mittwoch empfängt Monaco die Tottenham Hotspur.

Stade Rennes Breel Embolo

Rennes spielt zum vierten Mal in Folge nur Remis und gibt beim 2:2 gegen Auxerre in der Schlussphase noch den Sieg aus der Hand. Erfolgserlebnis aber für Embolo: Er trifft in der 18. Minute per Kopf zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Spezieller Torjubel: Embolo macht bei seinem Treffer eine Grimasse. imago

Marseille Ulisses Garcia

Gleich mit 6:2 schickt Marseille Le Havre nach Hause. Garcia bleibt beim Schützenfest nur eine Zuschauerrolle – er sitzt 90 Minuten lang auf der Bank.

Le Havre Felix Mambimbi

Auch Mambimbi kommt beim Torfestival in Marseille nicht zum Zug.

Lorient Yvon Mvogo

Beim 3:3 gegen Brest muss er dreimal hinter sich greifen. Beim zweiten Gegentreffer verliert Mvogo etwas die Orientierung im Fünferraum und sieht entsprechend nicht gut aus.