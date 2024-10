Embolo zeigt Reaktion ++ Amdouni überragt ++ ein Schweizer ungenügend

Will die Nati den Abstieg noch abwenden, braucht es dringend Siege Die Schweiz spielt zuhause gegen Dänemark 2:2 und holt im vierten Spiel in der Nations League den ersten Punkt. Die Einschätzung von blue Sport Redaktor Jan Arnet. 15.10.2024

Die Schweiz spielt zuhause gegen Dänemark 2:2 und holt im vierten Spiel in der Nations League den ersten Punkt. Die Nati-Spieler in der Einzelkritik.

Von Jan Arnet und Ronja Zeller, St.Gallen Jan Arnet

Note: 4 Tor Gregor Kobel

Pech beim Gegentor. Erst verzichtet er aufs Rauslaufen und wird dann zwischen den Beinen erwischt. Zweimal kann er sich auszeichnen. Mutig mit dem Ball am Fuss – manchmal fast zu mutig.

Kobel: «Klar, habe ich mir meinen Start als Nummer 1 anders vorgestellt» 15.10.2024

Note: 4.5 Verteidigung Edimilson Fernandes

Erstmals in der Nati-Startelf seit November 2023. Defensiv nicht immer sattelfest, gegen vorne aber effektiv. Schlägt mehrere starke Flanken in die Mitte. Eine führt zu Freulers Führungstor.

Note: 3.5 Verteidigung Nico Elvedi

Wirkt wie schon gegen Serbien teilweise überfordert. Das 1:1 muss er auf seine Kappe nehmen. Nach seinem Foul an der Mittellinie braucht er viel zu lange, um wieder seine Position einzunehmen. Das nützen die Dänen eiskalt aus. Auch beim zweiten Gegentor nicht von jeglicher Schuld freizusprechen, weil Elvedi den Flankengeber einfach gewähren lässt.

Note: 4.5 Verteidigung Manuel Akanji

Zu Beginn einige Ungenauigkeiten im Spielaufbau, im Zweikampf aber makellos.

Note: 4.5 Verteidigung Ulisses Garcia

Rückt für Rodriguez in die Startelf. Schaltet sich immer wieder nach vorne ein, schlägt zahlreiche Flanken in den Strafraum, gefährlich wird es aber nur selten. Hätte beim 1:1 Torschütze Isaksen vielleicht noch einholen können, vertraut aber auf Elvedi, der nicht mehr klären kann. Engagierter Auftritt, in der Schlussphase gelingt ihm beinahe noch das Siegtor.

Note: 4.5 Zentrales Mittelfeld Granit Xhaka

Der Chef im Mittelfeld. Verteilt die Bälle nicht nur, erobert sie auch. Und sucht den Abschluss. Sein Kunstschuss in der 80. Minute fliegt knapp übers Tor. Beim 2:2 rechnet er nicht mehr damit, dass der Ball zu Eriksen kommt und schaltet zu früh ab. Das wird knallhart bestraft.

Note: 5 Zentrales Mittelfeld Remo Freuler

Leitet sein Tor zum 1:0 selber ein und bleibt dann eiskalt. Giftig in den Zweikämpfen, stopft die Löcher im Mittelfeld. Nach 80 Minuten ausgewechselt.

Note: 4 Rechtes Mittelfeld Dan Ndoye

Gegen Serbien noch der beste Schweizer, gegen Dänemark bleibt er über weite Strecken unauffällig. Macht aber auch nicht viel falsch.

Note: 4.5 Offensives Mittelfeld Fabian Rieder

Überall auf dem Platz anzutreffen, sucht die Bälle. Hat gute Ideen, auch wenn nicht alles gelingen will. Schrammt nur knapp am ersten Nati-Tor vorbei. Hat nach 65 Minuten Feierabend.

Note: 5 Linkes Mittelfeld Zeki Amdouni

Übernimmt beim Penalty Verantwortung und verwandelt souverän. Schon beim 1:0 mit einem Kopfball entscheidend beteiligt. Immer für einen Überraschungsmoment gut. Arbeitet auch nach hinten mit. Sein vermeintliches Siegtor zählt leider nicht. Starker Auftritt.

Note: 4.5 Sturm Breel Embolo

Wut im Bauch nach der schwachen Leistung gegen Serbien. Stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft, legt die Bälle immer wieder klug für die Mitspieler ab. Stark, wie er vor der Pause den Penalty herausholt. Eine eigene Torchance hat er bis zur Auswechslung in der 80. Minute nicht.

Nati-Stürmer Embolo: «Wenn man einen Penalty verschiesst, muss man sich wieder hinten anstellen» 15.10.2024

Eingewechselte Spieler

Note: 4 Ab 66. Minute für Rieder Filip Ugrinic

Schaltet vor dem Gegentor zum 2:2 mitten im Angriff einfach ab, so kann Hojbjerg den Ball mitten im Strafraum sogar noch zu Eriksen ablegen. Stark dann sein Eckball zum vermeintlichen 3:2, das Tor wird aber zurückgenommen, weil der Ball die Auslinie überquert haben soll.

Note: – Ab 80. Minute für Freuler Michel Aebischer

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: – Ab 80. Minute für Embolo Andi Zeqiri

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: – Ab 89. Minute für Ndoye Vincent Sierro

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: – Ab 90. Minute für Amdouni Christian Witzig

Gibt ausgerechnet in St.Gallen sein Nati-Debüt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.