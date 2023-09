Rapinoe sind die Erfolge abseits des Platzes wichtiger als Titel Die zweifache Weltmeisterin Megan Rapinoe schätzt sich nach ihrem letzten Länderspiel sehr glücklich, Teil einer ganz besonderen Generation des amerikanischen Frauenfussballs gewesen zu sein. 25.09.2023

Megan Rapinoe ist weltweit die wohl bekannteste US-Fussballerin. Wenige Wochen vor dem letzten Profi-Spiel ihrer Karriere verabschiedete sich die 38-Jährige in Chicago von der Nationalmannschaft.

Auf dem Fussballplatz hat sie grosse Erfolge gefeiert, wurde zweimal Weltmeisterin und 2019 auch Weltfussballerin.

Weltweit bekannt wurde sie aber auch als lautstarke Aktivistin, die sich für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit einsetzte. Dafür wurde sie von US-Präsident Joe Biden mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet, der höchsten zivilen Auszeichnung der USA. Mehr anzeigen

Dabei gewann Megan Rapinoe das letzte Länderspiel ihrer Laufbahn. Gegen Südafrika holten die USA am Sonntagabend Schweizer Zeit ein 2:0. Rapinoe wurde in Chicago unter grossem Applaus nach 54 Minuten ausgewechselt. Beim Verlassen des Spielfeldes nach ihrem 203. Länderspiel verbeugte sich die Offensivspielerin.

Midge Purce weiss, was für eine Ehre es ist, für Megan Rapinoe eingewechselt zu werden. Imago

Die weltweit auch für ihren Einsatz für die LGBTQ+-Gemeinde bekannte Fussballerin wurde 2012 Olympiasiegerin und holte 2015 und 2019 den WM-Titel mit den USA.

«Es macht mich wirklich stolz, zu wissen, dass wir nicht nur auf dem Spielfeld so erfolgreich waren, sondern auch dazu beigetragen haben, die Welt ein bisschen besser zu machen», sagte die zweifache Weltmeisterin und Weltfussballerin aus dem Jahr 2019 nach dem 2:0-Sieg gegen Südafrika. «Ich werde es immer vermissen. Ich glaube nicht, dass ich jemals einen Moment erleben werde, in dem es sich perfekt anfühlt, aber das hier ist ziemlich nah dran», so die 38-Jährige.

Megan Rapinoe has played her final game for the USWNT.



Salute to an absolute legend 🫡 pic.twitter.com/pktI7i0v0v — B/R Football (@brfootball) September 24, 2023

Die Fussball-Welt verneigt sich vor Rapinoe

Das US-Team würdigte sie als «Wegbereiterin. Ikone. Inspiration.» Und: «Du hast diesen Sport, dieses Land und diese Welt zu einem besseren Ort gemacht. Thank you.» Und Superstar Alex Morgan fügte hinzu: «Dein Vermächtnis ist so viel grösser als das, was du auf dem Feld getan hast ... du hast buchstäblich alles getan.»

203 Länderspiele bestritt Rapinoe für die USA, dabei erzielte sie nicht weniger als 63 Tore. Nach dem frühen WM-Aus der Titelverteidigerinnen, das Rapinoe mit ihrem verschossenen Elfmeter mitzuverantworten hatte, kündigte die Offensivspielerin ihren Rücktritt an. Ihr letztes Pflichtspiel wird sie am 15. Oktober im Trikot ihres Klubs OL Reign absolvieren.

Grosse Titelsammlung, Medal of Freedom

Rapinoe hat die Amerikanerinnen bei den Weltmeisterschaften 2015 und 2019 zum Titel und zu Gold bei den Olympischen Spielen 2012 in London geführt. 2019 war sie Weltfussballerin. Weltweit bekannt wurde sie aber auch als lautstarke Aktivistin, die sich für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit einsetzte. Dafür wurde sie von US-Präsident Joe Biden mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet, der höchsten zivilen Auszeichnung der USA.

Donald Trump dagegen wurde mit den Jahren sowas wie Rapinoes Erzfeind. Und so schoss der offenbar tief gekränkte Ex-Präsident nach deren verschossenem Elfmeter bei der WM 2023 gegen die Spielerin.

SDA/pat