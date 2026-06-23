Im zweiten WM-Gruppenspiel trennen sich England und Ghana mit einem 0:0. Beide Mannschaften verpassen damit den vorzeitigen Vorstoss in die K.o.-Phase.

In den Schlussminuten der Partie gegen aufopferungsvoll kämpfende Ghanaer kommt Englands Stürmerstar Harry Kane zu einer delikaten Torchance, die er aber kläglich vergibt.

Mit diesem Fehlschuss vergeigt Kane den Sieg für England In den Schlussminuten der Partie gegen aufopferungsvoll kämpfende Ghanaer kommt Englands Stürmerstar Harry Kane zu einer delikaten Torchance, die er aber kläglich vergibt.

Nach dem torreichen ersten WM-Spiel von England, das mit einem 4:2-Sieg gegen Kroatien endete, mussten sich die Engländer im zweiten WM-Spiel mit einem torlosen Remis gegen Ghana zufrieden geben.

Das, obwohl die Engländer den Führungstreffer fünf Minuten vor dem Schlusspfiff beinahe doch noch realisiert hätten. Zuerst traf Nico O'Reilly die Latte, danach flog Harry Kanes Nachschuss nur wenige Meter vor dem Tor über den Kasten. Und so blieb es beim 0:0.

Es ist ein Unentschieden, das sich Ghana und deren Defensive hart erkämpften. Während der gesamten Partie hatte England so rund 80 Prozent Ballbesitz. Doch weil die Abwehr der Ghanaer kompakt stand, nur wenige Torchancen zuliess und die Mannschaft von Thomas Tuchel ohne die letzte Entschlossenheit agierte, kam England nur zu wenigen wirklich gefährlichen Abschlüssen.

Wenn es sie dann gab, war Benjamin Asare jeweils zur Stelle. Lawrence Ati Zigi, der Stammgoalie des FC St. Gallen und der Ghanaer, sah die Partie derweil nur von der Bank aus. Im ersten WM-Gruppenspiel hatte er zur Pause verletzt ausgewechselt werden müssen.

Trotz des 0:0 haben beide Mannschaften mit nun jeweils vier Punkten gute Chancen auf die K.o.-Phase. Zum Abschluss der WM-Gruppenphase spielt England am späten Samstagabend Schweizer Zeit gegen Panama, während Ghana auf Kroatien trifft.