Die Spieler von England freuen sich über Gewinn der U21-EM Keystone

England verteidigt an der U21-EM in der Slowakei den Titel erfolgreich. Das Team von Trainer Lee Carsley gewinnt den Final in Bratislava gegen Deutschland auch dank Glück 3:2 nach Verlängerung.

Keystone-SDA SDA

Den Siegtreffer vor 19'153 Zuschauern erzielte der bei Marseille tätige Stürmer Jonathan Rowe per Kopfball.

Vor der Verlängerung hatten die Deutschen einen 0:2-Rückstand wettgemacht. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit bekundeten sie Pech, als ein Schuss von Paul Nebel, der zum 2:2 (61.) getroffen hatte, von der Latte zurückprallte. In der 121. Minute scheiterte auch der eingewechselte Merlin Röhl mit einem Volley aus knapp 16 Metern am Querbalken.

Vor England hatte letztmals Spanien im Jahr 2013 den Titel an einer U21-EM im Fussball erfolgreich verteidigt. Insgesamt ist es für die Engländer der vierte EM-Titel auf dieser Stufe nach 1982, 1984 und 2023. Rekordsieger sind mit je fünf Titeln Italien sowie Spanien.