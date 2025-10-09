  1. Privatkunden
Test-Länderspiel England zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor

SDA

9.10.2025 - 23:08

Klarer Sieg im Bruderduell: Ollie Watkins und seine Teamkollegen freuen sich über einen der drei Treffer im Wembley gegen Wales
Klarer Sieg im Bruderduell: Ollie Watkins und seine Teamkollegen freuen sich über einen der drei Treffer im Wembley gegen Wales
Keystone

Englands Nationalmannschaft kommt unter seinem deutschen Trainer Thomas Tuchel immer besser in Form.

Keystone-SDA

09.10.2025, 23:08

In einem Testspiel fertigten die «Three Lions» Wales mit 3:0 ab. Morgan Rogers (3. Minute), Ollie Watkins (11.) und Bukayo Saka (20.) machten gegen den Nachbarn von der Insel schon vor der Pause alles klar.

Für die Engländer war es der dritte Sieg ohne Gegentor nacheinander. Dabei hatte Bayern-Torjäger Harry Kane nicht mal gespielt. Der Captain, der zuletzt über Probleme am Knöchel klagte, wurde geschont und verfolgte das Spiel von der Bank.

