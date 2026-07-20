Der ehemalige englische Nationalspieler Kevin Keegan stirbt im Alter von 75 Jahren an Krebs, wie seine Familie am Montag mitteilt.

Ende der 1970er-Jahre war er einer der besten Stürmer der Welt: Kevin Keegan

Keegan, einer der besten Stürmer seiner Generation, gewann 1977 mit Liverpool den Europapokal der Landesmeister und drei englische Meistertitel. Mit dem Hamburger SV triumphierte er auch in der Bundesliga und erreichte den Final des Meistercups.

Dazu wurde er zweimal, 1978 und 1979, mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Zwischen 1972 und 1982 absolvierte er 63 Länderspiele für England und erzielte dabei 21 Tore.

Nach seiner aktiven Karriere wurde Keegan Trainer und betreute unter anderem Newcastle United, bevor er kurzzeitig die englische Nationalmannschaft trainierte (1999-2000).