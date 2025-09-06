  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nicht 1,4 Millionen Pfund gezahlt Englischer Aufsteiger dementiert Rekordtransfer

SDA

6.9.2025 - 14:39

Frankreichs Nationalspielerin Grace Geyoro kostete viel - ist gemäss Angaben der London City Lionesses aber kein Rekordtransfer im Frauenfussball
Frankreichs Nationalspielerin Grace Geyoro kostete viel - ist gemäss Angaben der London City Lionesses aber kein Rekordtransfer im Frauenfussball
Keystone

Englands Erstliga-Aufsteiger London City Lionesses sorgt nach eigenen Angaben doch nicht für den nächsten Rekordtransfer im Frauenfussball.

Keystone-SDA

06.09.2025, 14:39

06.09.2025, 14:59

Britische Medien hatten zuvor berichtet, dass die Lionesses Frankreichs Nationalspielerin Grace Geyoro von Paris Saint-Germain für eine Ablöse von 1,4 Millionen Pfund (rund 1,61 Millionen Euro) verpflichtet hätten.

Das wäre eine Bestmarke gewesen. Doch der frisch in die Women's Super League aufgestiegene Klub der Investorin Michele Kang bestätigte zwar den Transfer, dementierte aber die Berichte über die Höhe der Ablöse. «Ich vermute, dass diese Zahlen eher von der anderen Seite propagiert werden», sagte Geschäftsführer Martin Semmens gegenüber dem Sportradiosender talkSPORT. «Es ist ein grosser Deal um die Ein-Million-Pfund-Marke, aber kein Weltrekord.»

So gilt weiter Lizbeth Ovalle als Rekord-Transfer. Für die 28-jährige Mittelfeldspielerin hatte der US-Klub Orlando Pride im August rund 1,29 Millionen Euro ausgegeben. Die mexikanische Nationalspielerin war von ihrem Heimatverein UANL Tigres in die US-Profiliga NWSL gewechselt.

Meistgelesen

Polizei evakuiert Lindt-Schoggi-Museum – «überall laufen Touristen herum»
So umgehen Schweizer Konzerne Trumps Zoll-Hammer
Swiss verbannt Lindor-Kugeln von Bord

Videos aus dem Ressort

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

06.09.2025

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Silvan Widmer zeigt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo zufrieden.

05.09.2025

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Granit Xhaka stellt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo in der WM-Quali den Fragen der Journalisten.

05.09.2025

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nati-Captain ist stolz. Xhaka: «Ein Riesen-Statement von uns, dass man die Schweiz nicht unterschätzen darf»

Nati-Captain ist stolzXhaka: «Ein Riesen-Statement von uns, dass man die Schweiz nicht unterschätzen darf»

Miami-Star bestraft. Luis Suarez für sechs Spiele gesperrt

Miami-Star bestraftLuis Suarez für sechs Spiele gesperrt

«Sind derzeit brutal effizient». Breel Embolo hat im Nationalteam einen Lauf

«Sind derzeit brutal effizient»Breel Embolo hat im Nationalteam einen Lauf