Ausschreitungen in Birmingham Englisches Gericht verhängt fünf Jahre Stadionverbot für YB-Fans

SDA

1.12.2025 - 12:57

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

27.11.2025

Ein Gericht im englischen Birmingham hat drei YB-Fans zu fünf Jahren Stadionverbot verurteilt. Zudem müssen sie Geldstrafen in der Gesamthöhe von umgerechnet 1700 Franken zahlen.

Keystone-SDA

01.12.2025, 12:57

01.12.2025, 13:23

Das teilte die zuständige Justizstelle am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Zuvor war bereits ein 36-jähriger YB-Fan zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Hintergrund sind die Ausschreitungen im Stadion von Aston Villa beim Europa-League-Spiel in der vergangenen Woche.

Nach dem 36-Jährigen mussten sich am Samstagnachmittag drei weitere Männer im Alter von 18, 24 und 38 Jahren vor dem Birmingham Magistrates’ Court verantworten. Sie wurden nach der Verhandlung aus der Untersuchungshaft entlassen, wie das Gericht mitteilte.

Der sogenannte Football Banning Order (FBO) ist eine Art offizielles Stadionverbot, das nicht von einem Verein, sondern vom Gericht auf Antrag der Polizei oder Staatsanwaltschaft verhängt wird. Er verbietet einer Person, bestimmte Fussballspiele zu besuchen oder sich in der Nähe des Stadions aufzuhalten.

«Nicht zu entschuldigen». So reagiert YB auf die Ausschreitungen seiner Fans

«Nicht zu entschuldigen»So reagiert YB auf die Ausschreitungen seiner Fans

Zur Anwendung kommt der FBO, wenn jemand an Gewalt oder Unruhen beteiligt war oder wenn die Gefahr besteht, dass er dies künftig tun könnte. Auf diesen Passus wies auch das Gericht in Birmingham in seiner Urteilsbegründung hin.

Insgesamt acht Berner Fans waren festgenommen worden. In vier Fällen ist nicht bekannt, ob es zu einer Anklage kam. Laut Polizei hatten YB-Fans einen Polizeibeamten angegriffen und Stadionsitze, Bierbecher und Münzen in Richtung gegnerischer Spieler und Sicherheitskräfte geworfen.

Der BSC YB hatte nach dem Spiel angekündigt, er wolle die Geschehnisse umfassend aufarbeiten.

