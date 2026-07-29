Eray Cömert setzt seine Karriere in Italiens Serie A fort. Der 28-jährige Schweizer Internationale und WM-Teilnehmer spielt in Zukunft für Torino, wie der Turiner Klub bekannt gibt.

Anfang Juli war der Vertrag zwischen Cömert und Valencia nach viereinhalb Jahren ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. Der Verteidiger hatte im Winter 2022 von Basel nach Spanien gewechselt. Je eine Saison spielte er seither leihweise auch für Nantes und Valladolid.

Torino belegt letzte Saison in der italienischen Meisterschaft den 12. Platz.