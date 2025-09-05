Der St. Galler Alessandro Vogt erzielte sein erstes Tor für die Schweiz Keystone

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft kommt zum Auftakt der EM-Qualifikation zu einem Pflichtsieg in Estland. Die beiden St. Galler Alessandro Vogt und Corsin Konietzke schiessen die Gäste zum Sieg.

Die zwei Highlights aus Schweizer Sicht gab es in Tallinn am Anfang und am Ende der Partie. Alessandro Vogt gelang bereits in der 9. Minute das 1:0. Für den 20-Jährigen war es die Bestätigung seines fulminanten Saisonstarts mit dem FCSG und der perfekte Start in seine Nationalmannschaftskarriere. Zuvor hatte der aktuelle Leader der Super-League-Torschützenliste nie ein Spiel für eine SFV-Auswahl bestritten.

Das Tor von Konietzke in der 91. Minute war die Erlösung für das Team von Nationalcoach Sascha Stauch. Zwischen den beiden Treffern gab es viele heikle Momente für die neu formierte Schweizer U21. Die Esten standen dem Ausgleich mehrmals nahe. In der 90. Minute landete der Ball sogar im Schweizer Tor. Der Treffer zählte wegen eines vorangegangenen Fouls an GC-Goalie Silas Huber aber richtigerweise nicht.

Weiter geht es für die Schweiz am Montag mit einem Test in Aarau gegen Albanien und in der EM-Qualifikation am 10. Oktober mit dem Heimspiel in Luzern gegen Island. Die weiteren Gegner sind dann Luxemburg, die Färöer und Frankreich. Nur der Gruppensieger ist mit Sicherheit an der EM 2027 dabei.