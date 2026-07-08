Weniger als eine Woche nach dem 1:2 gegen Portugal und dem enttäuschenden Sechzehntelfinal-Aus an der WM tritt der kroatische Trainer Zlatko Dalic nach neun Jahren im Amt zurück.

Der 59-Jährige habe «sein unglaublich erfolgreiches Kapitel» mit der Auswahl beendet, teilte Kroatiens Verband am Mittwoch mit. Unter der Führung von Dalic stiess Kroatien 2018 bis in den WM-Final vor und wurde 2022 in Katar WM-Dritter.