Alte Nati-Porträts Erkennst du diese heutigen Fussball-Grössen?

Jan Arnet

26.12.2025

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?
Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Erkennst du die folgenden Fussball-Grössen an ihrem ersten Nati-Porträt? Klick dich durch die Galerie und teste dich selbst.

Erkennst du die folgenden Fussball-Grössen an ihrem ersten Nati-Porträt? Klick dich durch die Galerie und teste dich selbst.

Bild: Keystone / blue Sport

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Wir beginnen mit einer einfachen Aufgabe. Das ist natürlich ...

Wir beginnen mit einer einfachen Aufgabe. Das ist natürlich ...

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. ... Granit Xhaka, mit bislang 143 Länderspielen Rekord-Nati-Spieler.

... Granit Xhaka, mit bislang 143 Länderspielen Rekord-Nati-Spieler.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Jetzt wird's schon etwas schwieriger. Wer ist das?

Jetzt wird's schon etwas schwieriger. Wer ist das?

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. FCL-Sportchef Remo Meyer.

FCL-Sportchef Remo Meyer.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Damals im Jahr 2012 noch in der U16-Nati, heute ein gestandener A-Nati-Spieler. Das ist natürlich ...

Damals im Jahr 2012 noch in der U16-Nati, heute ein gestandener A-Nati-Spieler. Das ist natürlich ...

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Michel Aebischer.

Michel Aebischer.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Kleiner Tipp: Er hat seine Spielerkarriere schon 2011 beendet, stand in den vergangenen Monaten aber immer wieder in den Schlagzeilen. Wir sehen hier ...

Kleiner Tipp: Er hat seine Spielerkarriere schon 2011 beendet, stand in den vergangenen Monaten aber immer wieder in den Schlagzeilen. Wir sehen hier ...

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Milos Malenovic, der kürzlich als Sportchef des FC Zürich entlassen wurde.

Milos Malenovic, der kürzlich als Sportchef des FC Zürich entlassen wurde.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. So, jetzt wird's schwierig! Wer ist denn hier zu sehen?

So, jetzt wird's schwierig! Wer ist denn hier zu sehen?

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Die Frisur hat sich über die Jahre verändert ... Michael Lang hat 2024 seine Karriere beendet und ist heute Fussball-Experte bei blue Sport.

Die Frisur hat sich über die Jahre verändert ... Michael Lang hat 2024 seine Karriere beendet und ist heute Fussball-Experte bei blue Sport.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Er machte in seiner Karriere 263 Super-League-Spiele – alle für denselben Verein. Das ist ...

Er machte in seiner Karriere 263 Super-League-Spiele – alle für denselben Verein. Das ist ...

Bild: KEYSTONE

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. ... Ex-FCZ-ler Marco Schönbächler.

... Ex-FCZ-ler Marco Schönbächler.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Apropos FC Zürich: Das ist selbstverständlich ...

Apropos FC Zürich: Das ist selbstverständlich ...

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Steven Zuber.

Steven Zuber.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Dieses Foto ist schon fast 20 Jahre alt. Tipp: Er war damals YB-Junior.

Dieses Foto ist schon fast 20 Jahre alt. Tipp: Er war damals YB-Junior.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Und auch heute ist Christian Schneuwly als Entwicklungscoach bei YB tätig. Ausserdem ist er blue Sport Experte.

Und auch heute ist Christian Schneuwly als Entwicklungscoach bei YB tätig. Ausserdem ist er blue Sport Experte.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Er wurde dreimal Schweizer Meister und zweimal Super-League-Torschützenkönig ...

Er wurde dreimal Schweizer Meister und zweimal Super-League-Torschützenkönig ...

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. ... spielte aber nicht für die Schweizer A-Nati, sondern für Albanien: Shkelzen Gashi.

... spielte aber nicht für die Schweizer A-Nati, sondern für Albanien: Shkelzen Gashi.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Hier zu sehen ist der Sportkoordinator von Borussia Mönchengladbach. Nämlich ...

Hier zu sehen ist der Sportkoordinator von Borussia Mönchengladbach. Nämlich ...

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. ... David Zibung.

... David Zibung.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Zur Abwechslung mal eine Frau. Das ist ...

Zur Abwechslung mal eine Frau. Das ist ...

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. ... Alisha Lehmann.

... Alisha Lehmann.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Tipp: Er spielt in einer Top-5-Liga und hat in dieser Saison schon sieben Liga-Tore geschossen. Wen suchen wir?

Tipp: Er spielt in einer Top-5-Liga und hat in dieser Saison schon sieben Liga-Tore geschossen. Wen suchen wir?

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Haris Tabakovic. Er hat sich vor einiger Zeit übrigens für die A-Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina entschieden.

Haris Tabakovic. Er hat sich vor einiger Zeit übrigens für die A-Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina entschieden.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Dieses Foto ist nicht ganz so alt, wie einige andere in dieser Galerie. Wir sehen einen talentierten Mittelfeldspieler.

Dieses Foto ist nicht ganz so alt, wie einige andere in dieser Galerie. Wir sehen einen talentierten Mittelfeldspieler.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Wir suchen nicht Fabian Rieder (rechts), sondern Leon Avdullahu. Sein Nationenwechsel zum Kosovo hat im Jahr 2025 für mächtig Wirbel gesorgt.

Wir suchen nicht Fabian Rieder (rechts), sondern Leon Avdullahu. Sein Nationenwechsel zum Kosovo hat im Jahr 2025 für mächtig Wirbel gesorgt.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Konntest du bisher alle erkennen? Hier kommt ein potenzielle Knacknuss. Wer ist das?

Konntest du bisher alle erkennen? Hier kommt ein potenzielle Knacknuss. Wer ist das?

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Servette-Goalie Jérémy Frick.

Servette-Goalie Jérémy Frick.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Du hast Frick erkannt? Respekt. Aber jetzt wird's richtig schwierig. Tipp: Er wurde fünfmal Schweizer Meister.

Du hast Frick erkannt? Respekt. Aber jetzt wird's richtig schwierig. Tipp: Er wurde fünfmal Schweizer Meister.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Auf dem Kopf wurden die Haare weniger, dafür wuchs der Bart. Ex-FCB- und GC-Verteidiger Alind Ajeti spielt übrigens immer noch Fussball – beim türkischen Verein Bodrum FK.

Auf dem Kopf wurden die Haare weniger, dafür wuchs der Bart. Ex-FCB- und GC-Verteidiger Alind Ajeti spielt übrigens immer noch Fussball – beim türkischen Verein Bodrum FK.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Dieser junge Mann ist heute Stammspieler in der Super League. Das ist ...

Dieser junge Mann ist heute Stammspieler in der Super League. Das ist ...

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. ... Anto Grgic.

... Anto Grgic.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Das hier ist natürlich ...

Das hier ist natürlich ...

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. ... Lia Wälti.

... Lia Wälti.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Einer für die echten Fussball-Kenner. Wer ist hier zu sehen?

Einer für die echten Fussball-Kenner. Wer ist hier zu sehen?

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Murat Ural. Er stand 2024 ad interim für elf Spiele an der Seitenlinie des FC Zürich. Danach zog es in nach Deutschland zu Bochum. Aktuell ist Ural vereinslos.

Murat Ural. Er stand 2024 ad interim für elf Spiele an der Seitenlinie des FC Zürich. Danach zog es in nach Deutschland zu Bochum. Aktuell ist Ural vereinslos.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Er wurde viermal Schweizer Meister, allerdings immer als Ersatzgoalie. Das ist ...

Er wurde viermal Schweizer Meister, allerdings immer als Ersatzgoalie. Das ist ...

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. ... Mirko Salvi.

... Mirko Salvi.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Vielleicht hast du den einen oder anderen Spieler nicht erkannt. Aber den kennst du auf jeden Fall, oder?

Vielleicht hast du den einen oder anderen Spieler nicht erkannt. Aber den kennst du auf jeden Fall, oder?

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Richtig! Xherdan Shaqiri.

Richtig! Xherdan Shaqiri.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Auch diesen heutigen TV-Experten kann man kennen. Das ist ...

Auch diesen heutigen TV-Experten kann man kennen. Das ist ...

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. ... Admir Mehmedi.

... Admir Mehmedi.

Bild: blue Sport

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Zum Abschluss nochmals eine potenzielle Knacknuss. Wen suchen wir?

Zum Abschluss nochmals eine potenzielle Knacknuss. Wen suchen wir?

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?. Numa Lavanchy! Wie viele Spieler*innen hast du erkannt? Schreib es in die Kommentare.

Numa Lavanchy! Wie viele Spieler*innen hast du erkannt? Schreib es in die Kommentare.

Bild: Keystone

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir?
Wir haben ganz tief in die Archiv-Kiste gegriffen und alte Nati-Porträts hervorgekramt. Erkennst du die heutigen Nati-Spieler*innen, Funktionäre und TV-Experten? Klick dich durch die Bildergalerie und teste dein Wissen.

Jan Arnet

26.12.2025, 20:00

26.12.2025, 20:37

