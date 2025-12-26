Erkennst du diese heutigen Fussball-Grössen?

Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir? Erkennst du die folgenden Fussball-Grössen an ihrem ersten Nati-Porträt? Klick dich durch die Galerie und teste dich selbst. Bild: Keystone / blue Sport Wir beginnen mit einer einfachen Aufgabe. Das ist natürlich ... Bild: Keystone ... Granit Xhaka, mit bislang 143 Länderspielen Rekord-Nati-Spieler. Bild: Keystone Jetzt wird's schon etwas schwieriger. Wer ist das? Bild: Keystone FCL-Sportchef Remo Meyer. Bild: Keystone Damals im Jahr 2012 noch in der U16-Nati, heute ein gestandener A-Nati-Spieler. Das ist natürlich ... Bild: Keystone Michel Aebischer. Bild: Keystone Kleiner Tipp: Er hat seine Spielerkarriere schon 2011 beendet, stand in den vergangenen Monaten aber immer wieder in den Schlagzeilen. Wir sehen hier ... Bild: Keystone Milos Malenovic, der kürzlich als Sportchef des FC Zürich entlassen wurde. Bild: Keystone So, jetzt wird's schwierig! Wer ist denn hier zu sehen? Bild: Keystone Die Frisur hat sich über die Jahre verändert ... Michael Lang hat 2024 seine Karriere beendet und ist heute Fussball-Experte bei blue Sport. Bild: Keystone Er machte in seiner Karriere 263 Super-League-Spiele – alle für denselben Verein. Das ist ... Bild: KEYSTONE ... Ex-FCZ-ler Marco Schönbächler. Bild: Keystone Apropos FC Zürich: Das ist selbstverständlich ... Bild: Keystone Steven Zuber. Bild: Keystone Dieses Foto ist schon fast 20 Jahre alt. Tipp: Er war damals YB-Junior. Bild: Keystone Und auch heute ist Christian Schneuwly als Entwicklungscoach bei YB tätig. Ausserdem ist er blue Sport Experte. Bild: Keystone Er wurde dreimal Schweizer Meister und zweimal Super-League-Torschützenkönig ... Bild: Keystone ... spielte aber nicht für die Schweizer A-Nati, sondern für Albanien: Shkelzen Gashi. Bild: Keystone Hier zu sehen ist der Sportkoordinator von Borussia Mönchengladbach. Nämlich ... Bild: Keystone ... David Zibung. Bild: Keystone Zur Abwechslung mal eine Frau. Das ist ... Bild: Keystone ... Alisha Lehmann. Bild: Keystone Tipp: Er spielt in einer Top-5-Liga und hat in dieser Saison schon sieben Liga-Tore geschossen. Wen suchen wir? Bild: Keystone Haris Tabakovic. Er hat sich vor einiger Zeit übrigens für die A-Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina entschieden. Bild: Keystone Dieses Foto ist nicht ganz so alt, wie einige andere in dieser Galerie. Wir sehen einen talentierten Mittelfeldspieler. Bild: Keystone Wir suchen nicht Fabian Rieder (rechts), sondern Leon Avdullahu. Sein Nationenwechsel zum Kosovo hat im Jahr 2025 für mächtig Wirbel gesorgt. Bild: Keystone Konntest du bisher alle erkennen? Hier kommt ein potenzielle Knacknuss. Wer ist das? Bild: Keystone Servette-Goalie Jérémy Frick. Bild: Keystone Du hast Frick erkannt? Respekt. Aber jetzt wird's richtig schwierig. Tipp: Er wurde fünfmal Schweizer Meister. Bild: Keystone Auf dem Kopf wurden die Haare weniger, dafür wuchs der Bart. Ex-FCB- und GC-Verteidiger Alind Ajeti spielt übrigens immer noch Fussball – beim türkischen Verein Bodrum FK. Bild: Keystone Dieser junge Mann ist heute Stammspieler in der Super League. Das ist ... Bild: Keystone ... Anto Grgic. Bild: Keystone Das hier ist natürlich ... Bild: Keystone ... Lia Wälti. Bild: Keystone Einer für die echten Fussball-Kenner. Wer ist hier zu sehen? Bild: Keystone Murat Ural. Er stand 2024 ad interim für elf Spiele an der Seitenlinie des FC Zürich. Danach zog es in nach Deutschland zu Bochum. Aktuell ist Ural vereinslos. Bild: Keystone Er wurde viermal Schweizer Meister, allerdings immer als Ersatzgoalie. Das ist ... Bild: Keystone ... Mirko Salvi. Bild: Keystone Vielleicht hast du den einen oder anderen Spieler nicht erkannt. Aber den kennst du auf jeden Fall, oder? Bild: Keystone Richtig! Xherdan Shaqiri. Bild: Keystone Auch diesen heutigen TV-Experten kann man kennen. Das ist ... Bild: Keystone ... Admir Mehmedi. Bild: blue Sport Zum Abschluss nochmals eine potenzielle Knacknuss. Wen suchen wir? Bild: Keystone Numa Lavanchy! Wie viele Spieler*innen hast du erkannt? Schreib es in die Kommentare. Bild: Keystone Vom ersten Nati-Porträt zur Fussball-Grösse – wen suchen wir? Erkennst du die folgenden Fussball-Grössen an ihrem ersten Nati-Porträt? Klick dich durch die Galerie und teste dich selbst. Bild: Keystone / blue Sport Wir beginnen mit einer einfachen Aufgabe. Das ist natürlich ... Bild: Keystone ... Granit Xhaka, mit bislang 143 Länderspielen Rekord-Nati-Spieler. Bild: Keystone Jetzt wird's schon etwas schwieriger. Wer ist das? Bild: Keystone FCL-Sportchef Remo Meyer. Bild: Keystone Damals im Jahr 2012 noch in der U16-Nati, heute ein gestandener A-Nati-Spieler. Das ist natürlich ... Bild: Keystone Michel Aebischer. Bild: Keystone Kleiner Tipp: Er hat seine Spielerkarriere schon 2011 beendet, stand in den vergangenen Monaten aber immer wieder in den Schlagzeilen. Wir sehen hier ... Bild: Keystone Milos Malenovic, der kürzlich als Sportchef des FC Zürich entlassen wurde. Bild: Keystone So, jetzt wird's schwierig! Wer ist denn hier zu sehen? Bild: Keystone Die Frisur hat sich über die Jahre verändert ... Michael Lang hat 2024 seine Karriere beendet und ist heute Fussball-Experte bei blue Sport. Bild: Keystone Er machte in seiner Karriere 263 Super-League-Spiele – alle für denselben Verein. Das ist ... Bild: KEYSTONE ... Ex-FCZ-ler Marco Schönbächler. Bild: Keystone Apropos FC Zürich: Das ist selbstverständlich ... Bild: Keystone Steven Zuber. Bild: Keystone Dieses Foto ist schon fast 20 Jahre alt. Tipp: Er war damals YB-Junior. Bild: Keystone Und auch heute ist Christian Schneuwly als Entwicklungscoach bei YB tätig. Ausserdem ist er blue Sport Experte. Bild: Keystone Er wurde dreimal Schweizer Meister und zweimal Super-League-Torschützenkönig ... Bild: Keystone ... spielte aber nicht für die Schweizer A-Nati, sondern für Albanien: Shkelzen Gashi. Bild: Keystone Hier zu sehen ist der Sportkoordinator von Borussia Mönchengladbach. Nämlich ... Bild: Keystone ... David Zibung. Bild: Keystone Zur Abwechslung mal eine Frau. Das ist ... Bild: Keystone ... Alisha Lehmann. Bild: Keystone Tipp: Er spielt in einer Top-5-Liga und hat in dieser Saison schon sieben Liga-Tore geschossen. Wen suchen wir? Bild: Keystone Haris Tabakovic. Er hat sich vor einiger Zeit übrigens für die A-Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina entschieden. Bild: Keystone Dieses Foto ist nicht ganz so alt, wie einige andere in dieser Galerie. Wir sehen einen talentierten Mittelfeldspieler. Bild: Keystone Wir suchen nicht Fabian Rieder (rechts), sondern Leon Avdullahu. Sein Nationenwechsel zum Kosovo hat im Jahr 2025 für mächtig Wirbel gesorgt. Bild: Keystone Konntest du bisher alle erkennen? Hier kommt ein potenzielle Knacknuss. Wer ist das? Bild: Keystone Servette-Goalie Jérémy Frick. Bild: Keystone Du hast Frick erkannt? Respekt. Aber jetzt wird's richtig schwierig. Tipp: Er wurde fünfmal Schweizer Meister. Bild: Keystone Auf dem Kopf wurden die Haare weniger, dafür wuchs der Bart. Ex-FCB- und GC-Verteidiger Alind Ajeti spielt übrigens immer noch Fussball – beim türkischen Verein Bodrum FK. Bild: Keystone Dieser junge Mann ist heute Stammspieler in der Super League. Das ist ... Bild: Keystone ... Anto Grgic. Bild: Keystone Das hier ist natürlich ... Bild: Keystone ... Lia Wälti. Bild: Keystone Einer für die echten Fussball-Kenner. Wer ist hier zu sehen? Bild: Keystone Murat Ural. Er stand 2024 ad interim für elf Spiele an der Seitenlinie des FC Zürich. Danach zog es in nach Deutschland zu Bochum. Aktuell ist Ural vereinslos. Bild: Keystone Er wurde viermal Schweizer Meister, allerdings immer als Ersatzgoalie. Das ist ... Bild: Keystone ... Mirko Salvi. Bild: Keystone Vielleicht hast du den einen oder anderen Spieler nicht erkannt. Aber den kennst du auf jeden Fall, oder? Bild: Keystone Richtig! Xherdan Shaqiri. Bild: Keystone Auch diesen heutigen TV-Experten kann man kennen. Das ist ... Bild: Keystone ... Admir Mehmedi. Bild: blue Sport Zum Abschluss nochmals eine potenzielle Knacknuss. Wen suchen wir? Bild: Keystone Numa Lavanchy! Wie viele Spieler*innen hast du erkannt? Schreib es in die Kommentare. Bild: Keystone

Wir haben ganz tief in die Archiv-Kiste gegriffen und alte Nati-Porträts hervorgekramt. Erkennst du die heutigen Nati-Spieler*innen, Funktionäre und TV-Experten? Klick dich durch die Bildergalerie und teste dein Wissen.