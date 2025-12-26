Erkennst du diese heutigen Fussball-Grössen?

Erkennst du die folgenden Fussball-Grössen an ihrem ersten Nati-Porträt? Klick dich durch die Galerie und teste dich selbst.
Wir beginnen mit einer einfachen Aufgabe. Das ist natürlich ...
... Granit Xhaka, mit bislang 143 Länderspielen Rekord-Nati-Spieler.
Jetzt wird's schon etwas schwieriger. Wer ist das?
FCL-Sportchef Remo Meyer.
Damals im Jahr 2012 noch in der U16-Nati, heute ein gestandener A-Nati-Spieler. Das ist natürlich ...
Kleiner Tipp: Er hat seine Spielerkarriere schon 2011 beendet, stand in den vergangenen Monaten aber immer wieder in den Schlagzeilen. Wir sehen hier ...
Milos Malenovic, der kürzlich als Sportchef des FC Zürich entlassen wurde.
So, jetzt wird's schwierig! Wer ist denn hier zu sehen?
Die Frisur hat sich über die Jahre verändert ... Michael Lang hat 2024 seine Karriere beendet und ist heute Fussball-Experte bei blue Sport.
Er machte in seiner Karriere 263 Super-League-Spiele – alle für denselben Verein. Das ist ...
... Ex-FCZ-ler Marco Schönbächler.
Apropos FC Zürich: Das ist selbstverständlich ...
Dieses Foto ist schon fast 20 Jahre alt. Tipp: Er war damals YB-Junior.
Und auch heute ist Christian Schneuwly als Entwicklungscoach bei YB tätig. Ausserdem ist er blue Sport Experte.
Er wurde dreimal Schweizer Meister und zweimal Super-League-Torschützenkönig ...
... spielte aber nicht für die Schweizer A-Nati, sondern für Albanien: Shkelzen Gashi.
Hier zu sehen ist der Sportkoordinator von Borussia Mönchengladbach. Nämlich ...
Zur Abwechslung mal eine Frau. Das ist ...
Tipp: Er spielt in einer Top-5-Liga und hat in dieser Saison schon sieben Liga-Tore geschossen. Wen suchen wir?
Haris Tabakovic. Er hat sich vor einiger Zeit übrigens für die A-Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina entschieden.
Dieses Foto ist nicht ganz so alt, wie einige andere in dieser Galerie. Wir sehen einen talentierten Mittelfeldspieler.
Wir suchen nicht Fabian Rieder (rechts), sondern Leon Avdullahu. Sein Nationenwechsel zum Kosovo hat im Jahr 2025 für mächtig Wirbel gesorgt.
Konntest du bisher alle erkennen? Hier kommt ein potenzielle Knacknuss. Wer ist das?
Servette-Goalie Jérémy Frick.
Du hast Frick erkannt? Respekt. Aber jetzt wird's richtig schwierig. Tipp: Er wurde fünfmal Schweizer Meister.
Auf dem Kopf wurden die Haare weniger, dafür wuchs der Bart. Ex-FCB- und GC-Verteidiger Alind Ajeti spielt übrigens immer noch Fussball – beim türkischen Verein Bodrum FK.
Dieser junge Mann ist heute Stammspieler in der Super League. Das ist ...
Das hier ist natürlich ...
Einer für die echten Fussball-Kenner. Wer ist hier zu sehen?
Murat Ural. Er stand 2024 ad interim für elf Spiele an der Seitenlinie des FC Zürich. Danach zog es in nach Deutschland zu Bochum. Aktuell ist Ural vereinslos.
Er wurde viermal Schweizer Meister, allerdings immer als Ersatzgoalie. Das ist ...
Vielleicht hast du den einen oder anderen Spieler nicht erkannt. Aber den kennst du auf jeden Fall, oder?
Richtig! Xherdan Shaqiri.
Auch diesen heutigen TV-Experten kann man kennen. Das ist ...
Zum Abschluss nochmals eine potenzielle Knacknuss. Wen suchen wir?
Numa Lavanchy! Wie viele Spieler*innen hast du erkannt? Schreib es in die Kommentare.
Wir haben ganz tief in die Archiv-Kiste gegriffen und alte Nati-Porträts hervorgekramt. Erkennst du die heutigen Nati-Spieler*innen, Funktionäre und TV-Experten? Klick dich durch die Bildergalerie und teste dein Wissen.