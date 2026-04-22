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England Erneuter Trainerwechsel bei Chelsea

SDA

22.4.2026 - 18:51

Seine Tage in London sind schon wieder gezählt: Liam Rosenior
Seine Tage in London sind schon wieder gezählt: Liam Rosenior
Keystone

Nach nicht einmal vier Monaten ist Liam Rosenior seinen Job als Trainer von Chelsea bereits wieder los. Wie der Premier-League-Klub mitteilt, wird der Engländer trotz Vertrag bis 2032 freigestellt.

Keystone-SDA

22.04.2026, 18:51

Chelsea reagiert damit auf die anhaltende Resultatkrise. Das 0:3 tags zuvor in Brighton war bereits die siebente Niederlage aus den letzten acht Spielen. «Es war in jeder Hinsicht inakzeptabel, sowohl was das Spiel als auch unsere Einstellung betraf», sagte Trainer Rosenior nach der Partie am Dienstagabend.

Die «Blues» haben erstmals seit 1912 fünf Meisterschaftsspiele in Folge zu null verloren und drohen, noch aus den Europacup-Plätzen zu fallen.

Bis zum Ende der Saison wird Co-Trainer Calum McFarlane die Verantwortung für das Team tragen.

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