  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Deutschland Erste Frau leitet als Cheftrainerin einen Männer-Bundesligisten an

SDA

12.4.2026 - 00:40

Erste Frau leitet als Cheftrainerin einen Männer-Bundesligisten an – Gallery
Erste Frau leitet als Cheftrainerin einen Männer-Bundesligisten an – Gallery. Union Berlin entlässt Cheftrainer Steffen Baumgart. (Archivbild)

Union Berlin entlässt Cheftrainer Steffen Baumgart. (Archivbild)

Bild: Keystone

Erste Frau leitet als Cheftrainerin einen Männer-Bundesligisten an – Gallery. Marie-Louise Eta wird ab dem Sommer die Bundesliga-Frauen von Union Berlin übernehmen. (Archivbild)

Marie-Louise Eta wird ab dem Sommer die Bundesliga-Frauen von Union Berlin übernehmen. (Archivbild)

Bild: Keystone

Erste Frau leitet als Cheftrainerin einen Männer-Bundesligisten an – Gallery
Erste Frau leitet als Cheftrainerin einen Männer-Bundesligisten an – Gallery. Union Berlin entlässt Cheftrainer Steffen Baumgart. (Archivbild)

Union Berlin entlässt Cheftrainer Steffen Baumgart. (Archivbild)

Bild: Keystone

Erste Frau leitet als Cheftrainerin einen Männer-Bundesligisten an – Gallery. Marie-Louise Eta wird ab dem Sommer die Bundesliga-Frauen von Union Berlin übernehmen. (Archivbild)

Marie-Louise Eta wird ab dem Sommer die Bundesliga-Frauen von Union Berlin übernehmen. (Archivbild)

Bild: Keystone

Union Berlin trennt sich nach dem 1:3 in Heidenheim überraschend von Trainer Baumgart. U19-Coach Marie-Louise Eta übernimmt bis Saisonende – als erste Frau in der Männer-Bundesliga.

Keystone-SDA

12.04.2026, 00:40

12.04.2026, 01:22

Wenige Stunden vor der Mitteilung des Fussball-Bundesligisten hatten die Berliner 1:3 bei Schlusslicht Heidenheim verloren. Der Vorsprung des Tabellenelften auf Relegationsplatz 16 beträgt weiter sieben Punkte.

Für Eta, die ab dem Sommer die Bundesliga-Frauen der Berliner übernehmen wird, ist die Aufgabe kein komplettes Neuland. Bereits von November 2023 bis Mai 2024 hatte die 34-Jährige als Co-Trainerin den Abstiegskampf der Köpenicker begleitet.

«Ich freue mich, dass Marie-Louise Eta sich bereit erklärt hat, diese Aufgabe interimistisch zu übernehmen, bevor sie im Sommer wie geplant Cheftrainerin der Profimannschaft der Frauen wird», erklärte Profifussball-Geschäftsführer Horst Heldt laut Mitteilung. Sie habe «die Überzeugung, dass wir mit dem Team die entscheidenden Punkte holen», ergänzte Eta.

Heldt: Hatten keine Überzeugung mehr

Neben dem 54 Jahre alten Baumgart müssen auch dessen Co-Trainer Danilo de Souza und Kevin McKenna gehen. «Wir spielen bisher eine absolut enttäuschende Rückrunde und lassen uns vom Tabellenstand nicht blenden: Unsere Lage ist nach wie vor bedrohlich und wir benötigen dringend Punkte, um den Ligaverbleib zu sichern», teilte Heldt mit.

«Zwei Siege aus vierzehn Spielen seit der Winterpause und die gezeigten Leistungen in den letzten Wochen geben uns nicht die Überzeugung, dass uns eine Trendumkehr in der bisherigen Konstellation noch gelingt», so Heldt weiter. «Wir haben daher entschieden, jetzt noch einmal neu anzusetzen.»

Baumgarts sportliches Ende bei Union kommt auch deshalb überraschend, weil die Berliner erst im Januar den Vertrag mit dem früheren Union-Spieler vorzeitig verlängert hatten. Der gebürtige Rostocker hatte die Köpenicker Anfang Januar 2025 als Trainer übernommen und in der vergangenen Saison auf Platz 13 geführt.

Meistgelesen

So funktioniert die 10‑Millionen‑Initiative – und das wären ihre Folgen für die Schweiz
Trump: «Räumung der Strasse von Hormus hat begonnen»
Nutzt China Trumps Iran-Krieg aus?

Videos aus dem Ressort

Sevilla – Atlético Madrid 2:1

Sevilla – Atlético Madrid 2:1

LALIGA | 31. Runde | Saison 25/26

11.04.2026

Rapperswil-Jona – Wil 2:0

Rapperswil-Jona – Wil 2:0

Challenge League | 30. Runde | Saison 25/26

11.04.2026

Barcelona – Espanyol 4:1

Barcelona – Espanyol 4:1

LALIGA | 31. Runde | Saison 25/26

11.04.2026

Sevilla – Atlético Madrid 2:1

Sevilla – Atlético Madrid 2:1

Rapperswil-Jona – Wil 2:0

Rapperswil-Jona – Wil 2:0

Barcelona – Espanyol 4:1

Barcelona – Espanyol 4:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Frauen-Nati. Alayah Pilgrim pausiert wegen Muskelbeschwerden

Frauen-NatiAlayah Pilgrim pausiert wegen Muskelbeschwerden

WM26. FIFA lehnt Irans Wunsch nach WM-Spielen in Mexiko ab

WM26FIFA lehnt Irans Wunsch nach WM-Spielen in Mexiko ab

Gerüchte über Gattusos Nachfolge. Wird Guardiola zum Retter des italienischen Fussballs?

Gerüchte über Gattusos NachfolgeWird Guardiola zum Retter des italienischen Fussballs?