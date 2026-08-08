Die Young Boys verpassen in der 3. Runde der Super League den dritten Sieg. Die Berner bringen in Lausanne in Unterzahl ein 2:0 nicht über die Zeit und kassieren kurz vor Schluss das 2:2.

So ereignisarm die ersten 45 Minuten im Stade de la Tuilière waren, so turbulent wurde es im zweiten Umgang.

Als Cédric Zesiger drei Minuten nach dem Seitenwechsel die Young Boys mit einem Kopfball in Führung brachte, schien das Spiel den erwarteten Verlauf zu nehmen. Doch statt in Person von Joël Monteiro nachzulegen, sahen sich die nach der Pause deutlich stärkeren Berner plötzlich mit einem Mann weniger auf dem Platz. Edimilson Fernandes hatte Karim Sow mit offener Sohle am Oberschenkel getroffen und war von Schiedsrichter Anojen Kanagasingam des Feldes verwiesen worden.

Doch Lausanne konnte vorerst kein Kapital aus der Überzahl schlagen. Im Gegenteil. Eine Viertelstunde vor Schluss traf der kurz zuvor eingewechselte Dominik Pech nach einem Konter aus spitzem Winkel zur vermeintlichen Vorentscheidung für die Gäste.

Florent Mollet, der schon in Basel sehenswert getroffen hatte, brachte die Spannung nur zwei Minuten später jedoch zurück. Schliesslich war es Nathan Butler-Oyedeji, der kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit mit einem traumhaften Schlenzer von der Strafraumkante das 2:2 erzielte.

Beinahe hätte Omar Janneh das Spiel gar komplett gedreht. Doch der beste Waadtländer Torschütze der vergangenen Saison scheiterte abermals am überragenden Marvin Keller. Janneh hatte bereits zuvor zwei Topchancen liegen lassen – in der ersten Halbzeit traf er alleine vor Keller nur das Aussennetz, kurz vor der Roten Karte parierte der Berner Goalie einen Schuss des 19-Jährigen stark mit dem rechten Fuss.

Telegramm:

Lausanne-Sport – Young Boys 2:2 (0:0)

7766 Zuschauer. – SR Kanagasingam. – Tore: 48. Zesiger (Sanches) 0:1. 75. Pech (Essende) 0:2. 77. Mollet (Koné) 1:2. 89. Butler-Oyedeji (Despotovic) 2:2.

Lausanne-Sport: Mastil; Bergvall (52. Bah Mendes), Mouanga, Sow, Poaty; Custodio (68. Butler-Oyedeji), Roche, Koné (83. Despotovic); Soppy, Janneh, Mollet.

Young Boys: Keller; Blum (68. Schmidt), Wüthrich, Zesiger, Hadjam; Fernandes, Gigovic (86. Lauper); Sanches (68. Pech), Imeri (37. Fassnacht); Monteiro (86. Benito), Essende.

Bemerkungen: 58. Rote Karte gegen Fernandes (grobes Foul). Verwarnungen: 22. Imeri, 25. Blum, 61. Gigovic, 63. Custodio, 82. Bah Mendes, 95. Butler-Oyedeji.