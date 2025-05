Carlo Ancelotti bestreitet seine ersten Spiele als brasilianischer Nationalcoach im Juni Keystone

Der neue brasilianische Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat sein erstes Aufgebot bekannt gegeben. Der Italiener verzichtet vorerst auf den erst kürzlich von einer Verletzung zurückgekehrten Neymar.

Keystone-SDA SDA

Gegenüber dem Team, das im März gegen Argentinien 1:4 unterging, nahm Ancelotti 13 Veränderungen vor. Unter anderem schafften es Richarlison, Antony und Casemiro nach längeren Absenzen wieder ins Aufgebot. Mit Casemiro gewann Ancelotti 2014 und 2022 die Champions League, bevor der Mittelfeldspieler von Real Madrid zu Manchester United wechselte.

Brasilien trifft in der WM-Qualifikation am 5. Juni auf Ecuador und am 10. Juni auf Paraguay.

Diese Spieler stehen im Aufgebot:

Torhüter: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians).

Abwehr: Alex Sandro, Danilo, Leo Ortiz, Wesley (alle Flamengo), Alexsandro (Lille), Lucas Beraldo, Marquinhos (beide Paris St-Germain), Carlos Augusto (Inter Mailand), Vanderson (Monaco).

Mittelfeld: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo).

Sturm: Antony (Real Betis), Estevao (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vinicius Jr (Real Madrid).