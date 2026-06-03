Rakitic: «Sie sagten, du bist kein Teil der Schweiz mehr» 01.06.2026

In der neuen Serie «The Belonging» von blue und Sky Schweiz werden die Geschichten von Schweizer Fussballern erzählt, die Doppelbürger sind. Dabei spricht auch Ivan Rakitic über seinen Werdegang und seine schwere Entscheidung gegen die Nati, die in der Schweiz Empörung auslöste.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ivan Rakitic wuchs in Möhlin AG auf und fühlte sich immer als Teil der Schweiz. Gleichzeitig prägten ihn die kroatischen Wurzeln seiner Familie und die Erfahrungen aus dem Krieg stark.

2007 entschied sich Rakitic trotz Einsätzen für die Schweizer U-Nati für Kroatien. Der Entscheid löste heftige Reaktionen aus, seine Familie erhielt Drohungen und fühlte sich in der Schweiz ausgegrenzt.

Mit Kroatien feierte Rakitic später grosse Erfolge und erreichte 2018 sogar den WM-Final. Trotzdem sagt er, dass bis heute ein Teil seines Herzens für die Schweiz schlägt. Mehr anzeigen

Die Empörung in der Schweiz war riesig, als sich Ivan Rakitic 2007 entschied, für die kroatische Nationalmannschaft aufzulaufen. Obwohl er zuvor Schweizer U-Nati-Spieler war und hierzulande aufgewachsen ist.

In der neuen vierteiligen Serie «The Belonging» von blue und Sky Schweiz werden Rakitics Werdegang und seine Entscheidung nochmals aufgerollt und beleuchtet.

Angefangen bei seiner Kindheit in Möhlin AG: «Ich bin gerne der kleine Blonde aus Möhlin. Diese Identität verliere ich nie», erzählt Rakitic stolz. «Wir haben in einer Gegend mit vielen Blöcken gelebt und ich hatte Freunde, die aus der ganzen Welt kamen. Ich kam mit allen gut klar», erinnert er sich.

Schock beim ersten Besuch in Kroatien

sky blue «The Belonging» – ab 3. Juni auf blue Play Die Schweizer Doku-Serie «The Belonging» erzählt von Fussballspielern zwischen mehreren Kulturen – und von der Frage, wie Zugehörigkeit in einer vielfältigen Gesellschaft überhaupt entsteht. Die vierteilige Serie startet am 3. Juni auf blue Play mit zwei Episoden, die weiteren Folgen erscheinen anschliessend wöchentlich bis zum 17. Juni.

Rakitics Eltern kamen wegen des Krieges aus Kroatien in die Schweiz. Ivan wurde in der Schweiz geboren. Der erste Besuch in der Heimat seiner Eltern fuhr ihm ein: «Als ich mit sechs, sieben Jahren das erste Mal die Familie besuchte, sah ich, wie die Kinder mit gebrauchter Munition spielten. Nicht mit Spielzeug, wie ich es aus der Schweiz kannte. Das war ein Schock für mich.»

Schon früh merkte man, dass der kleine Ivan vor allem ein Talent hat: Fussballspielen. Im Alter von acht Jahren schlug er an einem Turnier mit seinem kleinen FC Möhlin den grossen FC Basel. So entdeckte ihn der FCB und holte ihn ins Team.

Bei Basel schaffte Rakitic den Durchbruch.

Bei den Bebbi schaffte Rakitic später den Durchbruch, reifte zum Super-League-Stammspieler. «Er spielte nie den Star, obwohl er der beste Spieler im Team war», erinnert sich einer seiner ehemaligen Juniorentrainer beim FCB.

Besuche von Kroatiens Trainer

Während sich Rakitic in Basel hocharbeitete, wurde auch der SFV auf ihn aufmerksam und bot ihn für die U-Nati auf. «Diese Momente bleiben für dein ganzes Leben. Es war einzigartig», erinnert er sich an seinen ersten Zusammenzug mit der Schweiz.

Ivan Rakitic 2005 im Dress der Schweizer U17-Nati. KEYSTONE

Gleichzeitig kämpfte aber auch der kroatische Verband um den Mittelfeldspieler. Der damalige Nationaltrainer Slaven Bilic besuchte Rakitic zu dieser Zeit oft in der Schweiz. «Er war dreimal im Monat in Basel, auch bei mir zu Hause», erzählt Rakitic.

Dem jungen Schweiz-Kroaten sei der Entscheid schwergefallen: «Vor zwei Jahren war ich noch in der Lehre und jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich für die Schweiz oder Kroatien spielen werde. Es war psychologisch sehr schwer. Diese Situation wünsche ich keinem jungen Spieler.»

Morddrohungen nach dem Entscheid

Rakitic erinnert sich noch gut an den Moment der Entscheidung: «Ich habe mit beiden Nationaltrainern telefoniert und die Familie gerufen. Zuerst habe ich ihnen gesagt, ich habe mich für die Schweiz entschieden. Doch dann habe ich erzählt, ich werde für Kroatien spielen. Mein Vater wurde sehr emotional.»

Vize-Weltmeister: Ivan Rakitic im WM-Final 2018 im Zweikampf mit Paul Pogba. imago/Pacific Press Agency

Die Reaktionen waren heftig. In Möhlin hatte die Familie mit Repression zu kämpfen. «Es gab Morddrohungen, Graffitis auf den Autos und an den Wänden. Wir wurden nicht mehr als Teil der Schweiz angesehen», so Rakitic.

Auch seine Familie habe gelitten: «Meinen Eltern wurde der Schweizer Pass danach nicht genehmigt. Ich gehe davon aus, es hatte etwas mit meiner Entscheidung zu tun. Ich kann es sonst nicht verstehen.»

Drei Herzen in der Brust

Mit der kroatischen Nationalmannschaft hat Rakitic in den Jahren danach enormen Erfolg. 2018 zieht er in den WM-Final ein, vier Jahre später wird Kroatien in Katar Dritter. Und dennoch: «Ich werde immer der kleine Junge aus Möhlin sein. Ich unterstütze alle Schweizer Sportler und verfolge die Schweizer Nati.»

Mit Barcelona gewann Rakitic 2015 die Champions League. IMAGO/Newscom World

Und mittlerweile schlägt noch ein drittes Herz in der Brust des Champions-League-Siegers, zweifachen Europa-League-Siegers und vierfachen spanischen Meisters: «Ich habe in meiner Brust drei Herzen. Ein Teil schlägt für die Schweiz, einer für Kroatien und einer für Spanien. Ich habe 13 Jahre in Spanien gelebt, eine spanische Frau und zwei Kinder, die in Sevilla und Barcelona zur Welt kamen.»

Die Doppelbürger-Debatte ist im Fussball, gerade in der Schweiz, allgegenwärtig. Spieler wie Manuel Akanji, Breel Embolo, Ivan Rakitic oder Albian Hajdari mussten sich entscheiden, für welche Nation sie auflaufen wollen. In der Doku «The Belonging» sprechen die Fussballer über diesen grossen Entscheid. Jetzt Folge 1 streamen auf blue Premium und Sky.