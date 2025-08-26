  1. Privatkunden
Petric über Avdullahus Nationenwechsel «Es ist sein Entscheid – das muss niemand nachvollziehen können»

Andreas Lunghi

26.8.2025

Entschied sich für Kroatien statt für die Schweiz: Mladen Petric.
Entschied sich für Kroatien statt für die Schweiz: Mladen Petric.
KEYSTONE

Leon Avdullahu hat sich entschieden, künftig das Dress der kosovarischen Nationalmannschaft zu tragen. Welches sind die möglichen Gründe für einen solchen Nationenwechsel? blue Sport hat bei Mladen Petric nachgefragt.

Andreas Lunghi

26.08.2025, 18:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Leon Avdullahu hat sich entschieden, für die Nationalmannschaft des Kosovo zu spielen. 
  • Für Mladen Petric, der sich einst für Kroatien statt die Schweiz entschied, gibt es für einen solchen Nationenwechsel unterschiedliche Gründe.
  • Schlussendlich liege der Entscheid beim Spieler: «Es ist seine Entscheidung und er muss damit leben können. Da kann es so viele verschiedene Gründe geben, es bleibt aber seine Entscheidung.»
Mehr anzeigen

Am späten Montagabend gab Kosovos Verbandspräsident Agim Ademi voller Stolz auf Instagram bekannt, dass Leon Avdullahu ihn informiert habe, für Kosovos Nationalteam spielen zu wollen. «Er hat damit bewiesen, dass der Kosovo eine Herzenswahl bleibt und dass Identität und Herkunft nicht verleugnet werden», schreibt Ademi.

Klartext von Nati-Boss Tami zu Avdullahu. «Wir wollen nur Spieler haben, die sich zu 100 Prozent mit der Schweiz identifizieren»

Klartext von Nati-Boss Tami zu Avdullahu«Wir wollen nur Spieler haben, die sich zu 100 Prozent mit der Schweiz identifizieren»

Die Meldung bestätigte am Dienstagvormittag Nati-Direktor Pierluigi Tami in einer Stellungnahme: «Leon hat uns über seinen Entscheid informiert. Dass er nun einen anderen Weg gehen will, enttäuscht uns. Ich stelle aber auch klar, dass wir nur jene Spieler in unseren Nationalteams haben wollen, die sich zu hundert Prozent mit unserem Land und unserer Nati identifizieren.»

Nationenwechsel sind keine Seltenheit

Der Verband habe sich um den ehemaligen Basel-Spieler, der die Schweizer Juniorenauswahlen von der U15 bis U21 vertrat, bemüht und ihn auch für die anstehenden WM-Quali-Spiele aufbieten wollen. Jetzt könnte er am 5. September ausgerechnet gegen die Schweiz sein Debüt für Kosovo geben.

Für die Schweizer Nati ist es innert weniger Tage der zweite Verlust eines grossen Talents. Letzte Woche gab nämlich der bei Fiorentina unter Vertrag stehende Verteidiger Eman Kospo bekannt, künftig für Bosnien und Herzegowina auflaufen zu wollen.

Solche Entscheide für einen Nationenwechsel sind in der Schweiz nicht neu. Vor Avdullahu und Kospo haben sich zum Beispiel Ivan Rakitic, Amir Abrashi oder der heutige blue Sport Experte Mladen Petric entschieden, für das Heimatland der Eltern zu spielen.

«Bei jedem Spieler kann es einen anderen Grund haben. Zum einen gibt es Spieler, die wechseln, weil sie bessere Perspektiven sehen, zu spielen,» sagt Petric im Gespräch mit blue Sport.

Kosovo-Verband meldet. Leon Avdullahu gibt der Schweizer Nati einen Korb

Kosovo-Verband meldetLeon Avdullahu gibt der Schweizer Nati einen Korb

«Es gibt auch Spieler, die mehr Perspektiven sehen, grössere Erfolge mit der Nationalmannschaft zu haben», fährt der 45-fache kroatische Nationalspieler fort. Wenn eine Nationalmannschaft deutlich besser als die andere sei, habe man so die grössere Chance, an einem grossen Turnier teilzunehmen.

«Das muss niemand nachvollziehen»

Das sei auch beim 44-Jährigen selbst mit ein Grund gewesen, weshalb er sich schlussendlich für Kroatien entschieden habe. Damals seien die Chancen grösser gewesen, mal an einem grossen Turnier mitzumachen.

Dass Avdullahu mit der kosovarischen Nationalmannschaft bald an einem grossen Nationen-Turnier aufläuft, ist zur Zeit eher unwahrscheinlich. Zwar konnte sich die noch junge Nation im Weltranking langsam nach oben arbeiten und auch in der Nations League Erfolge feiern, ist aber im Vergleich mit der Schweiz schwächer einzuschätzen.

Ein weiterer Grund könnte auch der Einfluss der Familie sein und deren Stolz für das Herkunftsland – das muss für Petric allerdings nicht unbedingt so sein. «Der Spieler selbst kann den Wunsch verspüren, für sein Heimatland zu spielen.»

Schlussendlich liege der Entscheid beim Spieler und müsse für die Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar sein. «Es ist seine Entscheidung und er muss damit leben können. Da kann es so viele verschiedene Gründe geben, die wir nicht kennen. Natürlich ist es schade für den Schweizer Fussball, es bleibt aber seine Entscheidung.»

Krasniqi über Avdullahu: «Ein Plus für uns»

Krasniqi über Avdullahu: «Ein Plus für uns»

FCZ-Profi Bledian Krasniqi ist Nationalspieler des Kosovo. Er freut sich über den Entscheid von Leon Avdullahu, ebenfalls für Kosovo zu spielen.

26.08.2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Alessandro Vogt – der junge Knipser begeistert die Liga

Alessandro Vogt – der junge Knipser begeistert die Liga

Noch vor kurzem die Lehre abgeschlossen schiesst Alessandro Vogt bereits drei Tore für den FCSG.

22.08.2025

Transfer-Ticker. Real-Legende wechselt zu Leverkusen ++ Britschgi zu Parma ++ Rodriguez sagt Sion ab

Transfer-TickerReal-Legende wechselt zu Leverkusen ++ Britschgi zu Parma ++ Rodriguez sagt Sion ab

Heisse Transferphase. 12 Nati-Spieler haben schon gewechselt – 13 könnten noch folgen

Heisse Transferphase12 Nati-Spieler haben schon gewechselt – 13 könnten noch folgen

Nationalteam. Thun neuer Standort des Verbandszentrums

NationalteamThun neuer Standort des Verbandszentrums

Krasniqi über Avdullahu: «Ein Plus für uns»

Krasniqi über Avdullahu: «Ein Plus für uns»

FCZ-Profi Bledian Krasniqi ist Nationalspieler des Kosovo. Er freut sich über den Entscheid von Leon Avdullahu, ebenfalls für Kosovo zu spielen.

26.08.2025

Aarau – Stade-Lausanne 3:0

Aarau – Stade-Lausanne 3:0

Challenge League | 5. Runde | Saison 25/26

25.08.2025

Xamax – Vaduz 1:1

Xamax – Vaduz 1:1

Challenge League | 5. Runde | Saison 25/26

25.08.2025

