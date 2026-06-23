Vor genau 20 Jahren köpfte Philippe Senderos die Nati gegen Südkorea in den WM-Achtelfinal. Sein blutiger Jubel ist in der Schweiz bis heute Kult. Auch in Südkorea sei es noch in bester Erinnerung, sagt Senderos.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Philippe Senderos erzielte am 23. Juni 2006 im WM-Gruppenspiel gegen Südkorea ein entscheidendes Tor und jubelte trotz blutüberströmtem Gesicht.

Das Tor ebnete der Schweiz den Weg ins Achtelfinale, den ersten Einzug seit 12 Jahren, und wurde zu einem symbolträchtigen Moment seiner Karriere.

Senderos erinnert sich noch an das hohe Adrenalin, den Fokus auf das Tor und die Freude am Weiterkommen, während die Verletzung für ihn nebensächlich war.

Es ist ein Bild, welches in die Schweizer Fussballgeschichte einging. Nach seinem Tor im WM-Gruppenspiel gegen Südkorea am 23. Juni 2006 jubelt Philippe Senderos mit blutüberströmtem Gesicht. Den Finger streckt er hoch in den Nachthimmel von Hannover. Das Tor ist der Türöffner für den ersten Achtelfinal-Einzug der Nati an einer WM seit 12 Jahren.

Senderos jubelt blutend über sein Tor. Imago

Als ihn blue Sport 20 Jahre später auf das Bild anspricht, ist Senderos überrascht: «Wow, 20 Jahre, so schnell», sagt er lachend. «Ein spezieller Moment für die ganze Schweiz aber auch für mich», erinnert sich der ehemalige Verteidiger dann.

«Das Adrenalin war so hoch»

Genau kann er sich nicht mehr an sein Kopfballtor aus der 23. Minute erinnern: «Ich weiss nicht mehr viel, das Adrenalin war so hoch. Ich wusste, wenn ich den Ball mit Aggressivität angreife, kann ich etwas machen. Ich berührte dabei den Verteidiger, aber ich habe mich vor allem über das Tor gefreut. Ich bin so schnell wie möglich zur Bank gerannt, dass ich wieder auf den Platz konnte.»

«Dass ich geblutet habe, war mir nicht so wichtig», sagt Senderos. «Das Wichtigste war das Tor und dass wir weiterkommen. Die Szene ist ein bisschen zu einem Symbol meiner Karriere geworden.»

Und auch beim Gegner hat man das Gegentor nicht vergessen: «Ich war kürzlich in Südkorea und wollte meinen Kindern in einem Laden Südkorea-Shirts kaufen. Die Mitarbeiter aus dem Laden haben mich erkannt und sich an diesen Moment erinnert», erzählt Senderos lachend.

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