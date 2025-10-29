  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jurist über türkischen Wettskandal «Es wäre naiv zu glauben, so etwas könnte in der Schweiz nicht passieren»

Tobias Benz

29.10.2025

Balmer: «Es war klares menschliches Fehlverhalten»

Balmer: «Es war klares menschliches Fehlverhalten»

Christoph Balmer ist Jurist der Schweizer Schiedsrichterkommission und erklärt im Interview, dass ein Wettskandal in der Schweiz nicht unmöglich ist.

29.10.2025

Im Zusammenhang mit unerlaubten Sportwetten sind in der Türkei zahlreiche Schiedsrichter und Spieler ins Visier der Justiz geraten. Wäre so etwas auch in der Schweiz möglich? Der Jurist der Schweizer Schiedsrichterkommission klärt auf.

Tobias Benz

29.10.2025, 17:16

29.10.2025, 17:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der türkische Fussballverband (TFF) ermittelt gegen hunderte Schiedsrichter und mehrere tausend Spieler, die trotz Verbots mit Wettkonten aktiv gewesen sein sollen.
  • Der TFF kündigt umfassende Konsequenzen und strafrechtliche Schritte an, da alle Fälle innerhalb der fünfjährigen Verjährungsfrist liegen.
  • Könnte einer solcher Fall auch in der Schweiz auftreten? Der Jurist der Schweizer Schiedsrichterkommission klärt gegenüber blue Sport auf.
  • Christoph Balmer sagt: «Es wäre naiv zu glauben, dass so etwas in der Schweiz nicht passieren könnte.»
  • Der grosse Unterschied zur Türkei – wo die meisten der betroffenen Wetten auf ausländische Ligen abgeschlossen wurden – ist, dass in der Schweiz nur Wetten auf nationale Ligen untersagt sind.
Mehr anzeigen

Der türkische Fussball wird derzeit von einem weitreichenden Wettskandal heimgesucht. Über 150 Schiedsrichter und fast 4'000 Spieler sollen illegale Sportwetten platziert haben. Christoph Balmer, Jurist der Schweizer Schiedsrichterkommission, ordnet den ‹Fall Türkei› für blue Sport ein (siehe Video oben).

Dabei legt sich Balmer fest, dass dies ein klarer Fall menschlichen Fehlverhaltens sei. «Es wäre naiv zu glauben, dass so etwas in der Schweiz nicht passieren könnte.»

Allerdings sei es das grosse Bestreben der Schweizer Schiedsrichterkommission, ein solches Szenario zu verhindern. «Es wird klar kommuniziert, dass so etwas nicht erlaubt ist und es wird auch regelmässig geschult», erklärt Balmer. 

Türkischer Wettskandal weitet sich aus. Nach Schiedsrichtern auch 3'700 Spieler im Visier der Justiz

Türkischer Wettskandal weitet sich ausNach Schiedsrichtern auch 3'700 Spieler im Visier der Justiz

Schweizer Schiris dürfen auf ausländische Ligen wetten

Ein Grund, weshalb ein Wettskandal im Ausmasse der Türkei in der Schweiz aber unwahrscheinlicher ist, sind die unterschiedlichen Richtlinien. So sollen die betroffenen türkischen Schiedsrichter in erster Linie auf ausländische Ligen gewettet haben. Das wäre in der Schweiz erlaubt.

«Aktuell ist klar: Im Fussballbereich ist das Wetten auf Fussballspiele in der Schweiz eingeschränkt», erklärt Balmer – und ergänzt: «Wenn ein Schiedsrichter international tätig ist, dann gelten die UEFA-Vorgaben. Dort ist es auch wieder verboten.»

Details zum Betrugsskandal. Insiderwetten und manipulierte Pokerrunden – der dunkle Schatten über der NBA

Details zum BetrugsskandalInsiderwetten und manipulierte Pokerrunden – der dunkle Schatten über der NBA

Das könnte dich auch interessieren

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

LALIGA | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Meistgelesen

Informatiker muss 1,4 Millionen an die Behörden zahlen – jetzt ist er bankrott
Kreuzfahrtschiff vergisst Frau auf Insel – jetzt ist sie tot
Essen wir wirklich «zigtausend Spinnen im Schlaf»?
Sensationsfund in Oberbalm BE – Forschende entdecken riesigen archäologischen Schatz
SAC-Hüttenwarte ziehen wegen Instagram-Touristen die Reissleine und hören auf

Fussball-News

Ausraster bei Auswechslung. Real-Star Vinícius entschuldigt sich: «Manchmal überkommt mich die Leidenschaft»

Ausraster bei AuswechslungReal-Star Vinícius entschuldigt sich: «Manchmal überkommt mich die Leidenschaft»

FCB unter Druck. Magnin fordert gegen den FCZ eine Reaktion auf die Klatsche

FCB unter DruckMagnin fordert gegen den FCZ eine Reaktion auf die Klatsche

Die heissen FCZ-Fragen vor dem Klassiker. Wie lange bleibt Hediger und welche Rolle spielt Malenovic?

Die heissen FCZ-Fragen vor dem KlassikerWie lange bleibt Hediger und welche Rolle spielt Malenovic?

Fangewalt. Zürcher Gericht verurteilt zwei GC-Fans nach Angriff auf FCZ-Fans

FangewaltZürcher Gericht verurteilt zwei GC-Fans nach Angriff auf FCZ-Fans

BVB-Goalie Held im DFB-Pokal. Kobel: «Bin halb blind ins Elfmeterschiessen gegangen»

BVB-Goalie Held im DFB-PokalKobel: «Bin halb blind ins Elfmeterschiessen gegangen»