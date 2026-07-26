Am Samstag verfolgt Johan Manzambi in Genf den Auftakt der Super League. Der 20-jährige Genfer, der aber nie für die Grenats auflief, spricht vor der Partie gegen Basel mit blue Sport.

Johan Manzambi «Es war immer ein Traum von mir, in der Premier League zu spielen»

Johan Manzambi ...

... über seine Verletzung (Knieprellung)

Ich war ein bisschen traurig, dass ich nicht spielen konnte. Aber am Ende hätte es noch schlimmer sein können, deshalb muss ich trotzdem happy sein.

... wie er den Hype um seine Person erlebte

Es lief sehr gut. Es war mein erstes Turnier, als Team haben wir ein gutes Turnier gespielt. Ich konnte treffen und Vorlagen liefern. Wir hatten alle eine sehr gute Zeit zusammen.

... wie er das Argentinien-Spiel erlebte

Man kann sagen, der Schiedsrichter hat Fehler gemacht. Man kann sagen, Argentinien war einfach besser als wir. Schlussendlich müssen wir einfach akzeptieren, dass wir verloren haben. Und ich hoffe, dass wir es beim nächsten Turnier besser machen.

... seinen Transfer von Freiburg zu Aston Villa

Seit meiner Kindheit war es immer ein Traum von mir, in der Premier League zu spielen. Jetzt kann ich dort spielen und ich hoffe, dass ich es gut mache wie letzte Saison.

... seinen Status als teuerster Schweizer Fussballer

Für mich bedeutet das nicht viel. Ich will es einfach gut machen. Ich muss wieder gut spielen.