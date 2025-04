Xherdan Shaqiri hat den FC Basel verändert. Keystone

Basel lässt sich im Cup-Halbfinal von einem zweimaligen Rückstand nicht vom Double-Kurs abbringen und zieht in den Final ein. Shaqiri ist erneut entscheidend und schwärmt von der Mentalität.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Der FC Basel greift nach dem Double. Der FCB ist Spitzenreiter der Super League und steht nach dem 3:2-Sieg gegen Lausanne im Cup-Final.

Xherdan Shaqiri lobt nach dem Spiel die Mentalität seiner Mannschaft. Im Klub würde wieder ein anderer Wind wehen.

Der Cup-Final findet am 1. Juni statt. In der Meisterschaft trifft der FCB am kommenden Sonntag auf Servette. Mehr anzeigen

Zweimal geriet der FCB in der regulären Spielzeit ins Hintertreffen, zwei Corner von Xherdan Shaqiri führten zum Ausgleich. Einmal mehr führte der Heimkehrer seine Mannschaft damit zum Erfolg. Und in der Verlängerung traf der von der Ersatzbank gekommene Léo Leroy zum 3:2-Sieg. Damit können die Bebbi nach den Rängen 5 und 8 in den letzten beiden Saisons auch nach dem Cup-Halbfinal vom siebten Double der Klubgeschichte träumen.

Mit der Art und Weise, wie sie das Spiel nach anfänglichen Schwierigkeiten und anschliessender Dominanz noch für sich entschieden, untermauerten die Basler, dass sie die Sieger-Mentalität wieder erlangt haben. Zum anderen manifestierte der Siegtreffer von Joker Leroy, dass auch die Kaderbreite wieder zu den Trümpfen des FCB gehört.

Shaqiri lobt eingewechselte Spieler

«Die Spieler, die von der Bank kamen, machten Dampf. Ich bin stolz auf sie», sagte Shaqiri im Nachgang. «Sie sind vielleicht nicht happy, wenn sie nicht von Anfang spielen. Aber wenn sie ins Spiel kommen, zeigen sie Leistung und empfehlen sich für mehr.»

Überdies verwies der Captain auf die gute Mentalität im Team: «Dass wir zweimal einen Rückstand aufholen, zeigt einmal mehr, was für eine gute Moral diese Mannschaft hat. Wir machen Fehler, geben aber nie auf, auch heute nicht. Am Ende hatten wir einfach den grösseren Willen. In der Verlängerung spielten fast nur noch wir, das 3:2 war verdient», so der Captain.

«Es weht wieder ein anderer Wind im Klub»

«Es weht wieder ein anderer Wind im Klub», befand Shaqiri. Die Formel dafür zu finden, sei schwierig. «Gesagt ist es leicht, aber man muss diese Mentalität auch vorleben, tagtäglich. Es fängt im Training an, wo du jedes Spiel gewinnen willst und musst. Dann braucht es den Glauben, dass du jedes Spiel gewinnen kannst. Und den Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Das spüre ich in diesem Jahr in diesem Klub wieder. Es brauchte ein, zwei neue Spieler, die die Jungen mitziehen. Die hat der FCB jetzt wieder.»

Tatsächlich wäre es im Zuge des jüngsten Siegeszuges nunmehr eine Überraschung, sollte sich der FC Basel sechs Jahre nach dem letzten Titelgewinn das siebte Double der Klubhistorie noch nehmen lassen. «Ja, eine Hand haben wir jetzt am Pokal. Das ist so», meinte auch Shaqiri.

