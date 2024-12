Etoile-Carouge (in weiss, hier Florian Hysenaj im Spiel gegen Thun) überrascht in der Challenge League weiter Keystone

Etoile-Carouge überrascht weiter. Nach dem Einzug in den Cup-Viertelfinal gewinnt der Aufsteiger in der 17. Runde der Challenge League mit 1:0 gegen Schaffhausen und bleibt an Leader Thun dran.

SDA

Die Genfer liegen nur zwei Punkte hinter den Berner Oberländern. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Oscar Correia Ferreira bereits nach 20 Minuten. Mit 20 Punkten aus neun Spielen festigte Carouge sein Standing als bestes Heimteam der Liga.

Vier Punkte hinter Etoile-Carouge lauert der FC Aarau im 3. Rang. Der Aufstiegsaspirant bezwang Absteiger Stade Lausanne-Ouchy ebenfalls mit 1:0. Das Tor im Brügglifeld fiel gar noch etwas früher als jenes in Genf: Valon Fazliu traf bereits in der 9. Minute für das Heimteam.

Einen Dämpfer musste nach dem Cup-Coup gegen St. Gallen Bellinzona hinnehmen. Die Tessiner unterlagen dem FC Vaduz trotz früher Führung 1:2 und müssen sich weiter nach hinten orientieren.

