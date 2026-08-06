Der FC Thun meldet sich nach der Niederlage gegen YB und dem Scheitern in der Qualifikation zur Champions League in extremis gegen Zagreb zurück. An einem lauen Sommerabend bezwingen die Berner Oberländer vor 6167 Zuschauern in der heimischen Arena den isländischen Meister Vikingur Reykjavik im Hinspiel der dritten Europa-League-Qualifikationsrunde hochverdient mit 3:0.

Trainer Gian-Luca Privitelli bewies dabei einmal mehr Mut: Er veränderte seine Startelf gleich auf sechs Positionen. Eine Rotation, die er bereits die ganze Saison so praktiziert und womit er zeigt, dass er keine Angst davor hat, auch seinen teils unerfahrenen Akteuren auf der europäischen Bühne voll zu vertrauen.

Der Plan ging perfekt auf. Die neu formierten Thuner übernahmen sofort das Kommando und drückten die harmlosen Isländer in die eigene Hälfte. Jan Bamert (19.) und Brighton Labeau (25.) belohnten den dominanten Auftritt mit zwei Treffern noch vor der Pause. Fabio Saiz setzte in den Schlusssekunden aus der Distanz den Schlusspunkt.

Ein Schreckmoment ereignete sich in der 35. Minute, als ein isländischer Kontertreffer durch den VAR wegen eines Fouls an Nicolas Bürgy korrekterweise annulliert wurde. In der Schlussphase riskierten die Isländer zwar etwas mehr, Niklas Steffen im Tor der Thuner wusste Fortuna aber auch bei einem Pfostenschuss auf seiner Seite.

Einziger Wermutstropfen aus Thuner Sicht bleibt die Chancenverwertung: Mit etwas mehr Konsequenz im Abschluss – etwa bei den Grosschancen durch Labeau oder Valmir Matoshi – hätten sich die Oberländer eine noch komfortablere Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche auf der Vulkaninsel erarbeiten können. Dennoch darf der Schweizer Meister weiter von einer europäischen Ligaphase träumen.

Telegramm:

Thun – Vikingur Reykjavik 3:0 (2:0)

6167 Zuschauer. – SR Kruaschwili (GEO). – Tore: 19. Bamert 1:0. 25. Labeau 2:0. 94. Saiz 3:0.

Thun: Steffen; Fehr, Bürgy, Bamert, Heule; Maier (62. Reichmuth), Roth, Zoukit (72. Saiz), Matoshi; Gutbub (72. Lengen), Labeau (88. Stewart).