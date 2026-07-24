St.Gallen darf nach dem Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde gegen Benfica Lissabon weiter von der Europa League träumen. Die Ostschweizer bezwingen das portugiesische Schwergewicht zuhause 2:1. Die Stimmen zum Spiel.

Das St.Galler Sitterstadion bebt nach dem Schlusspfiff am Donnerstagabend: Die Sensation ist geschafft, die Espen schlagen das grosse Benfica Lissabon nach einem formidablen Auftritt verdient mit 2:1. Nach der Partie stellen sich Siegtorschütze Tom Gaal, Captain Lukas Görtler und Trainer Enrico Maassen bei SRF vor das Mikrofon.

Tom Gaal

Eno (Enrico Maassen, d.Red.) stand in der Videoanalyse heute Morgen vor uns und hat gesagt: ‹Wir sind jetzt seit drei Jahren zusammen und wir wissen genau, was wir können und was wir brauchen.›

Wir wollten die ersten 15 Minuten komplett pushen, das Stadion mit uns nehmen, und ich glaube, das ist uns richtig gut gelungen. Als Aliou das Ding reinknallt, das war überragend, dann brennt die Hütte. Dann passen wir einmal nicht ganz auf und dann steht es 1:1. Aber dann haben wir das so konzentriert runtergespielt und uns am Ende belohnt.

Aber es bringt uns gar nichts ausser einem guten Gefühl. Jetzt haben wir den Ligaauftakt am Sonntag und dann geht es nächsten Donnerstag weiter.

Tom Gaal (links) feiert seinen Treffer zum 2:1 gegen Benfica Lissabon. KEYSTONE

Lukas Görtler

Unabhängig davon, was nächste Woche passiert. Ich glaube, das sind Momente, die bleiben jedem St.Galler für immer. Dass wir nach dem Cupsieg, wo alle dachten, dass die Mannschaft vielleicht ein bisschen gesättigt ist, so starten können (...) und aus meiner Sicht nicht einmal unverdient 2:1 gewinnen, das ist natürlich etwas, das für immer bleibt.

Hut ab vor jedem, der heute dabei war. Das Stadion war unglaublich, wir auf dem Platz waren unglaublich. Da sticht auch keiner heraus. Jeder ist gelaufen und hat gekämpft. Unglaublich. Jeder, der da war, kam auf seine Kosten.

Letztes Jahr hat Benfica in der Liga kein Spiel verloren. Aber Fussball ist 90 Minuten elf gegen elf. Wir haben vor dem Spiel viel auf Understatement gemacht, aber in der Kabine haben wir schon daran geglaubt, dass wir in einem – oder jetzt vielleicht auch in zwei Spielen – Benfica schlagen können.

Enrico Maassen

Das war leider erst die erste Halbzeit. Wir müssen noch nach Lissabon. Aber wir haben ein tolles Spiel gezeigt. Wir haben uns vorgenommen, unsere DNA zu zeigen. Wir haben an ein paar Dingen gearbeitet und hatten sehr starke Testspielgegner, da war es noch nicht gut genug.

Heute haben wir eine fast perfekte erste Halbzeit gespielt, wie ich finde. In der zweiten Halbzeit haben die Kräfte etwas nachgelassen. Und trotzdem haben wir wenig zugelassen und grosse Chancen gehabt. Viel mehr als der Gegner. Man muss fast sagen, dass wir ‹nur› mit einem Tor Unterschied gewonnen haben.

Wir haben jetzt einen Abend Zeit, das zu geniessen. Das gibt uns ein gutes Gefühl. Es war ein tolles Spiel von uns. Aber wir müssen schnell wieder die Sinne beisammen haben für das Spiel gegen Zürich.